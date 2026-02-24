ETV Bharat / international

पाकिस्तान: पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की आंख का हुआ इलाज, निजी डॉक्टर से नहीं मिलने दिया गया

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ( File/ IANS )

By AFP 2 Min Read

इस्लामाबाद: जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की आंखों का इलाज मंगलवार को किया गया. अस्पताल ने एक बयान में इस बात की जानकारी दी. हालांकि पूर्व क्रिकेटर और पीटीआई पार्टी के संस्थापक के प्रवक्ता ने शिकायत की कि खान को अपने निजी डॉक्टर से मिलने की इजाजत नहीं दी गई. 73 वर्षीय इमरान खान 2023 से जेल में हैं और पिछले साल के आखिर में उन्हें और उनकी पत्नी को भ्रष्टाचार के आरोपों में 17 साल की सजा सुनाई गई थी. हालांकि, दोनों ने भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार किया था. खान के परिवार और वकील का कहना है कि उनकी दाहिनी आंख की अधिकांश रोशनी चली गई है. अस्पताल ने बताया कि खान को आंखों के इंजेक्शन की दूसरी डोज के लिए इस्लामाबाद में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PIMS) ले जाया गया. बयान में कहा गया, "खान की हालत चिकित्सकीय रूप से स्थिर पाई गई." हालांकि, खान के प्रेस सलाहकार सैयद जुल्फिकार बुखारी ने कहा कि "उनके निजी डॉक्टर और परिवार को उनसे मिलने की इजाजत दी जाना चाहिए." पिछले हफ्ते, इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित एक दर्जन से अधिक पूर्व दिग्गज क्रिकेटरों ने पाकिस्तान सरकार से उन्हें उचित मेडिकल इलाज देने की अपील की थी.