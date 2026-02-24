ETV Bharat / international

पाकिस्तान: पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की आंख का हुआ इलाज, निजी डॉक्टर से नहीं मिलने दिया गया

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आंखों के इंजेक्शन की दूसरी डोज के लिए इस्लामाबाद में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लाया गया.

Pakistan Former PM Imran Khan undergoes Eye Treatment At Islamabad Hospital
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (File/ IANS)
author img

By AFP

Published : February 24, 2026 at 2:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

इस्लामाबाद: जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की आंखों का इलाज मंगलवार को किया गया. अस्पताल ने एक बयान में इस बात की जानकारी दी. हालांकि पूर्व क्रिकेटर और पीटीआई पार्टी के संस्थापक के प्रवक्ता ने शिकायत की कि खान को अपने निजी डॉक्टर से मिलने की इजाजत नहीं दी गई.

73 वर्षीय इमरान खान 2023 से जेल में हैं और पिछले साल के आखिर में उन्हें और उनकी पत्नी को भ्रष्टाचार के आरोपों में 17 साल की सजा सुनाई गई थी. हालांकि, दोनों ने भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार किया था.

खान के परिवार और वकील का कहना है कि उनकी दाहिनी आंख की अधिकांश रोशनी चली गई है.

अस्पताल ने बताया कि खान को आंखों के इंजेक्शन की दूसरी डोज के लिए इस्लामाबाद में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PIMS) ले जाया गया. बयान में कहा गया, "खान की हालत चिकित्सकीय रूप से स्थिर पाई गई."

हालांकि, खान के प्रेस सलाहकार सैयद जुल्फिकार बुखारी ने कहा कि "उनके निजी डॉक्टर और परिवार को उनसे मिलने की इजाजत दी जाना चाहिए."

पिछले हफ्ते, इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित एक दर्जन से अधिक पूर्व दिग्गज क्रिकेटरों ने पाकिस्तान सरकार से उन्हें उचित मेडिकल इलाज देने की अपील की थी.

इमरान खान 2018 से 2022 तक प्रधानमंत्री रहे. उनकी सरकार और पाकिस्तान की सेना के बीच तनाव के कारण राजनीतिक संकट के दौरान अविश्वास प्रस्ताव के जरिये उन्हें हटा दिया गया था. तब से उन्हें भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों में कई कानूनी मामलों का सामना करना पड़ा है.

खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) का कहना है कि उनके खिलाफ मामले राजनीति से प्रेरित हैं.

पूर्व प्रधानमंत्री खान की गिरफ्तारी के बाद मई 2023 में देश भर में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो थे. जिसके बाद सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया था.

खान के वकील सलमान सफदर ने 12 फरवरी को जेल में उनसे मिलने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि "खान की एक आंख में सिर्फ 15 प्रतिशत रोशनी बची है."

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटे कासिम खान ने कहा कि उनके पिता की यह हालत जेल में रहने के दौरान "मेडिकल लापरवाही" का नतीजा है. कासिम खान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से सत्ता में बैठी सरकार, सेना प्रमुख और इस क्रूरता को बढ़ावा देने वाले कठपुतलियों की है."

यह भी पढ़ें- पाकिस्तानी कोर्ट का निर्देश: अगली सुनवाई में इमरान खान को हर-हाल मे पेश करें

TAGGED:

PAKISTAN FORMER PM IMRAN KHAN
ISLAMABAD HOSPITAL
IMRAN KHAN HEALTH UPDATE
IMRAN KHAN EYE TREATMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.