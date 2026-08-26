पाकिस्तान: अस्पताल में लगी भीषण आग, 15 नवजातों की मौत, बचाव कार्य जारी
आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है.
By PTI
Published : August 26, 2026 at 10:41 AM IST
इस्लामाबाद: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के एक बड़े अस्पताल के गायनेकोलॉजी वार्ड में आज बुधवार को भीषण आग लग गई. इस हादसे में कम से कम 15 नवजात शिशुओं की मौत होने की खबर मिली है.
आग लगने की घटना राजधानी के सबसे बड़े और अच्छी सुविधाओं वाले सरकारी अस्पताल, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PIMS) में हुई. जियो न्यूज ने इस खबर की पुष्टि की है. हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PIMS) की प्रवक्ता डॉ. अनीजा जलील ने 'डॉन' अखबार को बताया कि जिस वार्ड में आग लगी, वहां 15 बच्चे थे.
उन्होंने आगे कहा कि हो सकता है कि कुछ बच्चों को रात में ही छुट्टी दे दी गई हो, इसलिए अभी पीड़ितों की सही संख्या नहीं बताई जा सकती. घटना की वजह के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है और यह सुबह करीब 7 बजे लगी थी. उन्होंने बताया कि आग बुझा दी गई है, लेकिन कूलिंग प्रोसेस में कुछ समय लगेगा.
Islamabad, Pakistan: Fourteen newborns died after a fire broke out at the gynaecology ward of the Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) early this morning, reports DAWN— ANI (@ANI) August 26, 2026
जियो न्यूज के मुताबिक वहां का जिला प्रशासन हादसे की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंचा और राहत कार्य शुरू कराया. बचाव के लिए दमकल की छह गाड़िया और चार एंबुलेंस भी वहां पहुंचीं. आग के कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच समिति का गठन किया गया है.
पढ़े: महाराष्ट्र: अमरावती के सरकारी अस्पताल में लगी भीषण आग, तीन शिशुओं की दर्दनाक मौत
महाराष्ट्र के अमरावती के सरकारी अस्पताल में लगी आग की घटना की जांच शुरू
बठिंडा में 42 बच्चों से भरी स्कूल बस में लगी आग; चीख-पुकार के बीच ऐसे बची मासूमों की जान