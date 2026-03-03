ETV Bharat / international

तनाव के बीच अफगानिस्तान का दावा, जलालाबाद में मार गिराया पाकिस्तानी फाइटर जेट...पकड़ा गया पायलट

जलालाबाद के बाहरी इलाके में एक तालिबान सुरक्षाकर्मी हथियारबंद गाड़ी में सवार है...(28 फरवरी 2026 की तस्वीर) ( AFP )

काबुल: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है. वहीं, कुछ दिन पहले (28 फरवरी) को एएफपी की खबर के मुताबिक, चल रही झड़पों के बीच अफगान सेना ने एक पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया है. साथ ही उसने यह भी बताया कि, उन्होंने पायलट को जिंदा पकड़ लिया है.

हालांकि, पाकिस्तानी ने अफगानिस्तान के इस दावे को खारिज कर दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, अफगान सेना और पुलिस ने शनिवार को बताया था कि जलालाबाद शहर में एक पाकिस्तानी जेट क्रैश हो गया है और पायलट को जिंदा पकड़ लिया गया है. लोगों ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि हिरासत में लिए जाने से पहले वह पायलट प्लेन से पैराशूट से कूद गया था.

पुलिस प्रवक्ता तैयब हम्माद ने कहा, "जलालाबाद शहर के छठे जिले में एक पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराया गया और उसके पायलट को ज़िंदा पकड़ लिया गया." इतना ही नहीं, पूर्वी अफगानिस्तान में सेना के प्रवक्ता वहीदुल्लाह मोहम्मदी ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि, अफगान सेना ने पाकिस्तानी जेट को मार गिराया और पायलट को जिंदा पकड़ लिया.

यह घोषणा एएफपी के एक पत्रकार द्वारा जलालाबाद के ऊपर एक जेट की आवाज सुनने के बाद की गई, जिसके बाद शहर के एयरपोर्ट की तरफ़ से दो धमाकों की आवाज आई. हालांकि, इस्लामाबाद के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन अंद्राबी ने समाचार एजेंसी को बताया कि, अफगानिस्तान ने उसके फाइटर जेट को मार गिराने का झूठा दावा किया है.