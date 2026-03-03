ETV Bharat / international

तनाव के बीच अफगानिस्तान का दावा, जलालाबाद में मार गिराया पाकिस्तानी फाइटर जेट...पकड़ा गया पायलट

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के उस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें उसने उसके फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया था.

Pakistan fighter jet crashes in Jalalabad, pilot captured: Afghan military, police
जलालाबाद के बाहरी इलाके में एक तालिबान सुरक्षाकर्मी हथियारबंद गाड़ी में सवार है...(28 फरवरी 2026 की तस्वीर) (AFP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 3, 2026 at 4:18 PM IST

काबुल: अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है. वहीं, कुछ दिन पहले (28 फरवरी) को एएफपी की खबर के मुताबिक, चल रही झड़पों के बीच अफगान सेना ने एक पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया है. साथ ही उसने यह भी बताया कि, उन्होंने पायलट को जिंदा पकड़ लिया है.

हालांकि, पाकिस्तानी ने अफगानिस्तान के इस दावे को खारिज कर दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, अफगान सेना और पुलिस ने शनिवार को बताया था कि जलालाबाद शहर में एक पाकिस्तानी जेट क्रैश हो गया है और पायलट को जिंदा पकड़ लिया गया है. लोगों ने समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि हिरासत में लिए जाने से पहले वह पायलट प्लेन से पैराशूट से कूद गया था.

पुलिस प्रवक्ता तैयब हम्माद ने कहा, "जलालाबाद शहर के छठे जिले में एक पाकिस्तानी फाइटर जेट को मार गिराया गया और उसके पायलट को ज़िंदा पकड़ लिया गया." इतना ही नहीं, पूर्वी अफगानिस्तान में सेना के प्रवक्ता वहीदुल्लाह मोहम्मदी ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि, अफगान सेना ने पाकिस्तानी जेट को मार गिराया और पायलट को जिंदा पकड़ लिया.

यह घोषणा एएफपी के एक पत्रकार द्वारा जलालाबाद के ऊपर एक जेट की आवाज सुनने के बाद की गई, जिसके बाद शहर के एयरपोर्ट की तरफ़ से दो धमाकों की आवाज आई. हालांकि, इस्लामाबाद के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन अंद्राबी ने समाचार एजेंसी को बताया कि, अफगानिस्तान ने उसके फाइटर जेट को मार गिराने का झूठा दावा किया है.

पाकिस्तान के साथ अफगान सीमा पर लड़ाई के बीच काबुल में धमाके
एएफपी के मुताबिक, काबुल में मंगलवार (3 मार्च) को कई धमाके और गोलियों की आवाज सुनी. बॉर्डर पर अफगान और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच जंग जारी है.

दूसरी तरफ अफगान राजधानी में धमाकों के साथ-साथ पूरे शहर से एंटी-एयरक्राफ्ट हथियारों और गोलियों की आवाज भी सुनी गईं. अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जंग अभी भी जारी है.

जलालाबाद से लगभग 50 किलोमीटर (30 मील) दूर सबसे पास के बॉर्डर क्रॉसिंग पर, तोरखम के लोगों ने समाचार एजेंसी AFP को बताया कि कई दिनों से यहां लड़ाई जारी है. गुरुवार से बॉर्डर पर दोनों पड़ोसी देशों के बीच झड़पें हो रही हैं, जब अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तानी हवाई हमलों के जवाब में बॉर्डर पर हमला किया था.

संपादक की पसंद

