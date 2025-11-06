पाकिस्तान में फर्जी टैक्स उछाल का मामला आया सामने, सिस्टम अभी भी ध्वस्त
पाकिस्तान में टैक्स संकट गहरा गया. रिपोर्ट के अनुसार भारी संख्या में टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए लेकिन अधिकांश में इनकम जीरो दिखाई गई.
लाहौर: पाकिस्तान में बड़ी संख्या में टैक्स दाखिल करने और टैक्स-से-जीडीपी अनुपात बेहतर का दावा करने के बावजूद देश का टैक्स सिस्टम मौलिक रूप से कमजोर, भ्रामक और अप्रभावी बना हुआ है.
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए टैक्स-जीडीपी अनुपात 15.7 फीसदी तक पहुँच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि है. विशेषज्ञों का तर्क है कि यह तथाकथित प्रगति बड़े पैमाने पर कर चोरी, फर्जी दाखिलों और वेतनभोगी वर्ग के निरंतर शोषण जैसी पुरानी खामियों को छुपाती है.
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार संघीय राजस्व बोर्ड (FBR) का दावा है कि 31 अक्टूबर, 2025 तक आयकर रिटर्न 5.9 मिलियन तक पहुँच गए, जो 17.6 प्रतिशत की वृद्धि है. फिर भी इनमें से लगभग एक-तिहाई दाखिल रिटर्न शून्य हैं, जिनमें कोई कर योग्य आय नहीं दिखाई गई है.
विश्लेषकों ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि यह आंकड़ों को अधिक महत्व देने वाली मानसिकता को दर्शाता है. पीआईएएफ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुदस्सर मसूद चौधरी ने रिटर्न की संख्या को लेकर एफबीआर के जुनून की आलोचना करते हुए कहा कि बहुत से लोग केवल सक्रिय करदाता सूची में बने रहने के लिए शून्य रिटर्न दाखिल करते हैं ताकि वे उच्च बैंकिंग करों और जुर्माने से बच सकें, न कि राष्ट्रीय राजस्व में योगदान देने के लिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान ने नामों को औपचारिक रूप दिया है, अर्थव्यवस्था को नहीं.'
कर का बोझ सबसे पारदर्शी आय वर्ग पर भारी पड़ा है. वेतनभोगी कर्मचारियों ने वित्त वर्ष 2025 में लगभग 555 अरब पाकिस्तानी रुपये का भुगतान किया जो खुदरा विक्रेताओं और रियल एस्टेट क्षेत्र के संयुक्त कर योगदान का लगभग दोगुना है. हालाँकि वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में प्रत्यक्ष करों में 12फीसदी की वृद्धि हुई, लेकिन अधिकांश संग्रह रोके गए और अग्रिम करों से हुआ न कि व्यावसायिक लाभों के वास्तविक आकलन से.
कर विशेषज्ञ अली नियाज खान ने द एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि पाकिस्तान का कर दायरा विस्तार सतही है, तथा उनका तर्क है कि वास्तविक सफलता कर दाखिल करने वालों की गिनती करने में नहीं, बल्कि धनी व्यक्तियों, अनौपचारिक क्षेत्र के खिलाड़ियों और अपंजीकृत व्यवसायों को वास्तविक कराधान के दायरे में लाने में है.
असंगत नीतियों और अत्यधिक छूटों के कारण पाकिस्तान की व्यवस्था संकीर्ण बनी हुई है. 2025 के आर्थिक सर्वेक्षण से पता चला है कि 21 अरब डॉलर की वार्षिक कर छूट का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना था, लेकिन इसके बजाय यह राजस्व आधार को कमजोर कर रही है. इस बीच व्यापक अनौपचारिक आर्थिक गतिविधियाँ बिना कर के जारी हैं, कमजोर प्रवर्तन, धीमे दस्तावेजीकरण और अप्रभावी ऑडिट के कारण आय-संपत्ति में विसंगतियाँ पनप रही हैं.
विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान को वास्तविक करदाता अनुपालन को प्राथमिकता देनी चाहिए, अनुचित छूटों को समाप्त करना चाहिए, लेखा-परीक्षणों को बढ़ाना चाहिए, तथा न्यायसंगत प्रवर्तन सुनिश्चित करना चाहिए, अन्यथा उसके तथाकथित कर विस्तार के एक और सांख्यिकीय भ्रम में फंसने का जोखिम उठाना पड़ेगा.