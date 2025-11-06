ETV Bharat / international

पाकिस्तान में फर्जी टैक्स उछाल का मामला आया सामने, सिस्टम अभी भी ध्वस्त

लाहौर: पाकिस्तान में बड़ी संख्या में टैक्स दाखिल करने और टैक्स-से-जीडीपी अनुपात बेहतर का दावा करने के बावजूद देश का टैक्स सिस्टम मौलिक रूप से कमजोर, भ्रामक और अप्रभावी बना हुआ है. द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए टैक्स-जीडीपी अनुपात 15.7 फीसदी तक पहुँच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि है. विशेषज्ञों का तर्क है कि यह तथाकथित प्रगति बड़े पैमाने पर कर चोरी, फर्जी दाखिलों और वेतनभोगी वर्ग के निरंतर शोषण जैसी पुरानी खामियों को छुपाती है. द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार संघीय राजस्व बोर्ड (FBR) का दावा है कि 31 अक्टूबर, 2025 तक आयकर रिटर्न 5.9 मिलियन तक पहुँच गए, जो 17.6 प्रतिशत की वृद्धि है. फिर भी इनमें से लगभग एक-तिहाई दाखिल रिटर्न शून्य हैं, जिनमें कोई कर योग्य आय नहीं दिखाई गई है. विश्लेषकों ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि यह आंकड़ों को अधिक महत्व देने वाली मानसिकता को दर्शाता है. पीआईएएफ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुदस्सर मसूद चौधरी ने रिटर्न की संख्या को लेकर एफबीआर के जुनून की आलोचना करते हुए कहा कि बहुत से लोग केवल सक्रिय करदाता सूची में बने रहने के लिए शून्य रिटर्न दाखिल करते हैं ताकि वे उच्च बैंकिंग करों और जुर्माने से बच सकें, न कि राष्ट्रीय राजस्व में योगदान देने के लिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान ने नामों को औपचारिक रूप दिया है, अर्थव्यवस्था को नहीं.'