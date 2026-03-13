ETV Bharat / international

पाकिस्तान में 'मेडिकल इमरजेंसी': महज 45 दिन का स्टॉक शेष, सांसे गिन रहे हजारों मरीज

इस्लामाबाद: पड़ोसी देश पाकिस्तान इस समय अपने इतिहास के सबसे गंभीर स्वास्थ्य संकटों में से एक का सामना कर रहा है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और आयात में आई बाधाओं के कारण पाकिस्तान में आवश्यक दवाओं और फार्मास्युटिकल कच्चे माल (API) की भारी कमी हो गई है. ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार, देश के पास अब केवल 45 दिनों (डेढ़ महीने) का ही दवाओं का स्टॉक शेष बचा है.

मध्य पूर्व के तनाव का असर

'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते संघर्ष ने अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन को अस्त-व्यस्त कर दिया है. कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के निलंबन और समुद्री मार्गों में असुरक्षा के कारण पाकिस्तान अपनी जरूरत का कच्चा माल और तैयार दवाएं आयात नहीं कर पा रहा है. इसका सीधा असर जीवन रक्षक दवाओं, सर्जिकल उपकरणों और यहाँ तक कि शिशुओं के दूध (बेबी फॉर्मूला) की आपूर्ति पर पड़ा है.

अस्पतालों में हाहाकार, मरीज बेहाल

दवाओं की इस कमी का सबसे बुरा असर उन मरीजों पर पड़ रहा है जो कैंसर, मधुमेह और हृदय रोगों जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं. रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द ही आपूर्ति बहाल नहीं हुई, तो इन दवाओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो सकती है, जिससे ये आम जनता की पहुँच से बाहर हो जाएंगी. सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली पर निर्भर रहने वाले गरीब तबके के लिए यह स्थिति जानलेवा साबित हो सकती है.