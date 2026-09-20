पाकिस्तान: पीटीआई के विरोध-प्रदर्शन से पहले इमरान की बहन को हिरासत में लिया गया
पाकिस्तान में पूर्व पीएम इमरान खान की बहन अलीमा खान को हिरासत में ले लिया गया है.
By PTI
Published : September 20, 2026 at 8:23 PM IST
इस्लामाबाद : पाकिस्तानी अधिकारियों ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान को अगले हफ्ते उनकी (इमरान) पार्टी के प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन से पहले रविवार को हिरासत में ले लिया.
सूत्रों के मुताबिक, अलीमा को लाहौर में हिरासत में लेकर कोट लखपत जेल भेज दिया गया. वह 73 वर्षीय इमरान की रिहाई के लिए आवाज उठाती रही हैं, जो 2023 से जेल में बंद हैं. अलीमा को पंजाब सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव अध्यादेश, 1960 के तहत हिरासत में लिया गया है.
इस कानून के तहत स्थानीय पुलिस को किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने की अनुमति होती है, जिसे सार्वजनिक शांति के लिए खतरा माना जाता है. लाहौर के उपायुक्त मोहम्मद अली एजाज ने 30 दिन की अवधि के लिए यह हिरासत आदेश जारी किया.
अलीमा को इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के 27 सितंबर को होने वाले विरोध-प्रदर्शन से पहले हिरासत में लिया गया है.
My mother, Aleema Khan, was abducted after leaving home this morning. Our family has had no contact or news of her whereabouts. She is on bail in all cases against her in Lahore. We demand the government immediately disclose her whereabouts and ensure her safe return.…— Shahrez Khan (@Shahrez_KhanPK) September 20, 2026
इस बीच, पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने एक्स पर पोस्ट किया कि उन्हें अलीमा की बहन नोरीन नियाजी ने उनकी “गिरफ्तारी” के बारे में बताया था. उन्होंने अलीमा खान की गिरफ्तारी की निंदा की और कहा, “इस स्थिति में अलीमा खान साहिबा को एमपीओ के तहत गिरफ्तार करना हिंसा और तनाव को बढ़ावा देने जैसा है. हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं.” उन्होंने ऐसी सभी कार्रवाइयों को रोकने और अलीमा की तुरंत रिहाई की मांग की.
इस बीच, अलीमा के बेटे, शाहरेज खान ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अलीमा खान को सुबह घर से निकलने के बाद “किडनैप” कर लिया गया था. उन्होंने कहा कि परिवार को उनसे कोई संपर्क नहीं है और न ही उनके ठिकाने की कोई खबर है. वह लाहौर में अपने ख़िलाफ़ सभी केस में बेल पर हैं. हम सरकार से मांग करते हैं कि वह तुरंत उनकी लोकेशन बताए और उनकी सुरक्षित वापसी पक्की करे.”
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