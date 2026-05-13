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पाकिस्तान ने अमेरिकी हमलों से बचाने के लिए ईरानी सैन्य विमानों को शरण दी, मीडिया रिपोर्ट में दावा

पाकिस्तान में एक बयान में माना है कि देश में ईरान का एयरक्राफ्ट पार्क है, लेकिन इसका बचाव करने से कोई लेना-देना नहीं है.

Pakistan denies claims regarding presence of Iranian military aircraft at Nur Khan Airbase
प्रतीकात्मक तस्वीर (AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 13, 2026 at 8:42 PM IST

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वॉशिंगटन/ इस्लामाबाद: अमेरिकी न्यूज आउटलेट CBS न्यूज की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने ईरान के मिलिट्री एयरक्राफ्ट को अपने एयरफील्ड पर पार्क करने की इजाजत दे दी, ताकि वे अमेरिकी हवाई हमलों से बच सकें. हालांकि, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया है. और इसे 'गुमराह' करने वाली रिपोर्टिंग बताया है.

गौरतलब है कि पाकिस्तान पश्चिम एशिया में शांति वार्ता के लिए अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाग रहा हैं और युद्ध में उलझे तेहरान और वॉशिंगटन के बीच खुद को एक डिप्लोमैटिक चैनल के रूप में पेश किया है.

CBS न्यूज ने मामले की जानकारी रखने वाले अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि पाकिस्तान ने मध्यस्थता की कोशिशों के बीच चुपचाप ईरानी लड़ाकू विमानों को नूर खान एयरबेस पर रुकने की इजाजत दे दी. रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने पड़ोसी देश अफगानिस्तान में सिविलियन एयरक्राफ्ट भी पार्क किए. अमेरिकी अधिकारियों ने CBS न्यूज को बताया कि हालांकि, यह साफ नहीं है कि उन यात्री विमानों में मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी थे या नहीं.

मीडिया में रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने अपनी इन हरकतों से ईरान की बचे हुई कुछ सैन्य संपत्तियों को बचाने की कोशिश की. अमेरिकी अधिकारियों ने अपना नाम गुप्त रखते हुए CBS न्यूज को बताया कि अप्रैल की शुरुआत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ युद्धविराम की घोषणा के कुछ दिनों बाद, तेहरान ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर कई एयरक्राफ्ट भेजे. नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर के ठीक बाहर है.

रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान भेजी गई ईरानी सैन्य संपत्तियों में RC-130 एयरक्राफ्ट भी था, जो लॉकहीड C-130 हरक्यूलिस टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का एक जासूसी और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाला वैरिएंट है.

हालांकि, पाकिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नूर खान एयर बेस से जुड़े दावों को खारिज करते हुए CBS न्यूज को बताया कि, "नूर खान बेस शहर के ठीक बीच में है, वहां खड़े एयरक्राफ्ट का बड़ा बेड़ा लोगों की नजरों से छिपाया नहीं जा सकता."

पाकिस्तान ने खबर का खंडन किया
पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने CBS न्यूज की खबर का खंडन किया है. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक्स पोस्ट में कहा कि "नूर खान एयरबेस पर ईरान के एयरक्राफ्ट की मौजूदगी के बारे में CBS न्यूज की रिपोर्ट को गुमराह करने वाली और सनसनीखेज रिपोर्टिंग है. हम इसे पूरी तरह से खारिज करते है. ऐसा लगता है कि इस तरह की कयासबाजी का उद्देश्य क्षेत्र में स्थिरता और शांति के लिए चल रही कोशिशों को कमजार करना है."

बयान में कहा गया, "पाकिस्तान में अभी जो ईरान का एयरक्राफ्ट पार्क है, वह सीजफायर के समय आया था और इसका किसी भी मिलिट्री इमरजेंसी या बचाव के इंतजाम से कोई लेना-देना नहीं है. जो बातें अंदाजे पर आधारित, गुमराह करने वाली और सच्चाई से पूरी तरह अलग हैं."

मंत्रालय ने कहा कि अगर आगे शांति वार्ता तय होती है तो राजनयिकों और सुरक्षा टीमों के आने-जाने में मदद के लिए ईरान से कई एयरक्राफ्ट वहां मौजूद हैं. बयान में कहा गया, "हालांकि फॉर्मल बातचीत अभी फिर से शुरू नहीं हुई है, लेकिन उच्च स्तर पर डिप्लोमैटिक बातचीत जारी है."

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान ने लगातार एक निष्पक्ष मध्यस्थ के तौर पर काम किया है और "सभी संबंधित पक्षों" के साथ पारदर्शी रहा है.

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