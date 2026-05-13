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पाकिस्तान ने अमेरिकी हमलों से बचाने के लिए ईरानी सैन्य विमानों को शरण दी, मीडिया रिपोर्ट में दावा

प्रतीकात्मक तस्वीर ( AFP )

वॉशिंगटन/ इस्लामाबाद: अमेरिकी न्यूज आउटलेट CBS न्यूज की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान ने ईरान के मिलिट्री एयरक्राफ्ट को अपने एयरफील्ड पर पार्क करने की इजाजत दे दी, ताकि वे अमेरिकी हवाई हमलों से बच सकें. हालांकि, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया है. और इसे 'गुमराह' करने वाली रिपोर्टिंग बताया है. गौरतलब है कि पाकिस्तान पश्चिम एशिया में शांति वार्ता के लिए अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाग रहा हैं और युद्ध में उलझे तेहरान और वॉशिंगटन के बीच खुद को एक डिप्लोमैटिक चैनल के रूप में पेश किया है. CBS न्यूज ने मामले की जानकारी रखने वाले अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि पाकिस्तान ने मध्यस्थता की कोशिशों के बीच चुपचाप ईरानी लड़ाकू विमानों को नूर खान एयरबेस पर रुकने की इजाजत दे दी. रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने पड़ोसी देश अफगानिस्तान में सिविलियन एयरक्राफ्ट भी पार्क किए. अमेरिकी अधिकारियों ने CBS न्यूज को बताया कि हालांकि, यह साफ नहीं है कि उन यात्री विमानों में मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी थे या नहीं. मीडिया में रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने अपनी इन हरकतों से ईरान की बचे हुई कुछ सैन्य संपत्तियों को बचाने की कोशिश की. अमेरिकी अधिकारियों ने अपना नाम गुप्त रखते हुए CBS न्यूज को बताया कि अप्रैल की शुरुआत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ युद्धविराम की घोषणा के कुछ दिनों बाद, तेहरान ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर कई एयरक्राफ्ट भेजे. नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर के ठीक बाहर है. रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान भेजी गई ईरानी सैन्य संपत्तियों में RC-130 एयरक्राफ्ट भी था, जो लॉकहीड C-130 हरक्यूलिस टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का एक जासूसी और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाला वैरिएंट है.