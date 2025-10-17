ETV Bharat / international

'अफगानिस्तान और भारत दोनों के साथ युद्ध', पाकिस्तान के मंत्री का अटपटा बयान

नई दिल्ली : अफगानिस्तान के हमले से पाकिस्तान परेशान हो गया है. अब बेइज्जती होने से बचने के लिए पाकिस्तान बयान दे रहा है कि वह एक साथ दो फ्रंट पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मुहम्मद आसिफ ने यह बयान दिया है.

आसिफ ने कहा कि वह अफगानिस्तान के साथ-साथ भारत के साथ भी एक ही समय में लड़ने के लिए तैयार है. पाकिस्तानी टीवी चैनल को दिए गए एक साक्षात्कार में पाक के रक्षा मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान सीमा पर तनाव है, लेकिन जरूरत पड़ी तो वह एक साथ दो-दो जंग भी कर सकते हैं.

उन्होंने कहा कि भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, तब भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा से अपने सैनिकों को नहीं हटाया था. हालांकि, इस इंटरव्यू में उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अफगानिस्तान सीम पर इस समय अच्छी स्थिति नहीं है. उनसे जब पूछा गया कि क्या आपने या प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कभी भी दो फ्रंट वॉर को लेकर कोई बातचीत की है, तो इस पर उन्होंने कहा कि उनके पास प्लान है.

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हो रहे जंग को लेकर भारत ने भी प्रतिक्रिया दी है. भारत ने कहा कि पाकिस्तान अपने आतंकियों को पड़ोसी देशों में भेजता रहा है और बाद में वह उलटे दूसरों पर ही दोष मढ़ देता है.

पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने तहरीक ए तालिबान के प्रमुख नूर वली महसूद के ठिकानों पर हमले किये हैं. हालांकि, अब ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि महसूद पूरी तरह से सुरक्षित है. अफगानिस्तान ने इन हमलों को संप्रभुता पर हस्तक्षेप बताया था. भारत ने भी अफगानिस्तान के रूख का समर्थन किया था.