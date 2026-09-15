ETV Bharat / international

पाकिस्तान: अदालत का बड़ा फैसला, एक मुख्यमंत्री समेत इमरान खान की पार्टी के 24 सांसदों के पासपोर्ट ब्लॉक

पेशावर: इस्लामाबाद की एक एंटी-टेररिज्म कोर्ट ने सोमवार को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री मुहम्मद सोहेल अफरीदी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के 24 अन्य सांसदों के पासपोर्ट ब्लॉक करने का आदेश दिया. यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के संबंध में दिया गया है.

जज अबुल हसनत मुहम्मद जुल्करनैन ने पुलिस की रिक्वेस्ट मानते हुए यह ऑर्डर जारी किया और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) को अगले ऑर्डर तक पासपोर्ट ब्लॉक करने का निर्देश दिया. इस ऑर्डर में पीटीआई के सीनियर लीडर और नेशनल असेंबली के पूर्व स्पीकर असद कैसर, सांसद शाहराम खान तराकई, शाह अहमद, शेर अली अरबाब, मुहम्मद इक़बाल अफरीदी, डॉ. अमजद अली, जुनैद अकबर, शाहिद खट्टक, ज़ुबैर वजीर, अरशद उमरजई, जार आलम, मियां उमर और अख्तर खान वगैरह भी शामिल हैं.

कोर्ट ने कहा कि मौजूद रिकॉर्ड से पता चलता है कि इन लोगों को केस में आरोपी बनाया गया है. जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि आरोपी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़कर भाग सकते हैं और आरोप लगाया कि उन पर सरकारी संस्थाओं पर हमले और आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसे गंभीर आरोप हैं.

कोर्ट ने कहा कि आरोपी उसके सामने पेश नहीं हुए और जिन लोगों को अंतरिम जमानत मिली थी, वे भी अभी तक जांच में शामिल नहीं हुए हैं. इसके बाद कोर्ट ने पुलिस की रिक्वेस्ट को मंज़ूरी दे दी और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को अगले आदेश तक पासपोर्ट ब्लॉक रखने का आदेश दिया.