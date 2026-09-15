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पाकिस्तान: अदालत का बड़ा फैसला, एक मुख्यमंत्री समेत इमरान खान की पार्टी के 24 सांसदों के पासपोर्ट ब्लॉक

जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि आरोपी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़कर भाग सकते हैं.

Pakistan court Imran Khan party
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान (IANS)
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By PTI

Published : September 15, 2026 at 8:21 AM IST

3 Min Read
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पेशावर: इस्लामाबाद की एक एंटी-टेररिज्म कोर्ट ने सोमवार को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री मुहम्मद सोहेल अफरीदी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के 24 अन्य सांसदों के पासपोर्ट ब्लॉक करने का आदेश दिया. यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के संबंध में दिया गया है.

जज अबुल हसनत मुहम्मद जुल्करनैन ने पुलिस की रिक्वेस्ट मानते हुए यह ऑर्डर जारी किया और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) को अगले ऑर्डर तक पासपोर्ट ब्लॉक करने का निर्देश दिया. इस ऑर्डर में पीटीआई के सीनियर लीडर और नेशनल असेंबली के पूर्व स्पीकर असद कैसर, सांसद शाहराम खान तराकई, शाह अहमद, शेर अली अरबाब, मुहम्मद इक़बाल अफरीदी, डॉ. अमजद अली, जुनैद अकबर, शाहिद खट्टक, ज़ुबैर वजीर, अरशद उमरजई, जार आलम, मियां उमर और अख्तर खान वगैरह भी शामिल हैं.

कोर्ट ने कहा कि मौजूद रिकॉर्ड से पता चलता है कि इन लोगों को केस में आरोपी बनाया गया है. जांच अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि आरोपी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़कर भाग सकते हैं और आरोप लगाया कि उन पर सरकारी संस्थाओं पर हमले और आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसे गंभीर आरोप हैं.

कोर्ट ने कहा कि आरोपी उसके सामने पेश नहीं हुए और जिन लोगों को अंतरिम जमानत मिली थी, वे भी अभी तक जांच में शामिल नहीं हुए हैं. इसके बाद कोर्ट ने पुलिस की रिक्वेस्ट को मंज़ूरी दे दी और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को अगले आदेश तक पासपोर्ट ब्लॉक रखने का आदेश दिया.

यह आदेश पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों के बीच आया है, जिसने 27 सितंबर को देश भर में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है. अफरीदी जो अभी प्लान किए गए प्रोटेस्ट के लिए सपोर्ट जुटाने के लिए पंजाब का दौरा कर रहे हैं, ने सोमवार को अलग से आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस ने उन्हें किडनैप करने की कोशिश की और बाद में उन पर हमला करने और उनके साथ बुरा बर्ताव करने के बाद उन्हें सड़क किनारे छोड़ दिया.

अफरीदी ने कहा, 'पंजाब पुलिस को इस एक्शन के लिए जवाब देना होगा. यह कोई मजाक नहीं है,' उन्होंने एक राज्य के मुख्यमंत्री के साथ दूसरे राज्य की पुलिस के कथित बर्ताव को 'मंजूर नहीं' बताया. उन्होंने पंजाब सरकार से इस बात का जवाब मांगा कि उन्हें कथित तौर पर सड़क किनारे क्यों छोड़ा गया और उनके साथ बुरा बर्ताव क्यों किया गया.

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हाल के महीनों में केंद्र सरकार के खिलाफ पॉलिटिकल आंदोलन में लगी हुई है, जिसके सपोर्टर और नेता विरोध प्रदर्शन और सरकारी संस्थाओं के खिलाफ कथित हिंसा से जुड़े कई केस का सामना कर रहे हैं.

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