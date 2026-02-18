पाकिस्तानी कोर्ट का आदेश: इमरान खान को अगली सुनवाई में हर-हाल में पेश किया जाए
पाकिस्तान में हालात बेहद खराब हैं. पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17 साल की जेल की सजा हुई है.
By IANS
Published : February 18, 2026 at 11:01 AM IST
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर तमाम बातें सामने आ रही हैं. जेल में बंद इमरान खान की तबियत ठीक नहीं है और उनको इलाज की जरुरत है. यहां की शहबाज शरीफ सरकार का कहना है कि इमरान खान का इलाज हो रहा है. वहीं, यह भी पता चला है कि इमरान खान की आंख की रोशनी भी कम हो गई है. आंख के इलाज को लेकर पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों ने भी आवाज उठाई है.
ताजा जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की एक डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट ने अभियोग पक्ष को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पेशी को हर हाल में पक्का करे, चाहे वह खुद आएं या ऑनलाइन के जरिए उनको सुनवाई के दौरान जोड़ा जाए. इसके साथ ही, स्थानीय मीडिया ने आज बुधवार को बताया कि कोर्ट ने पांच मामलों में उनकी गिरफ्तारी से पहले की जमानत बढ़ा दी है, जिसमें पूर्व मंत्री मोहसिन शाहनवाज रांझा की कथित हत्या की कोशिश से जुड़ा एक मामला भी शामिल है.
डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज मुहम्मद अफजल मजोका ने पुलिस को इन मामलों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के फाउंडर को गिरफ्तार करने से रोक दिया और इससे जुड़े एक मामले में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से पहले की जमानत भी बढ़ा दी. डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी. कार्रवाई के दौरान, इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों की तरफ से उनके कानूनी वकील मौजूद थे. हालांकि, कोर्ट के पहले के निर्देशों के बावजूद, पूर्व प्रधानमंत्री को वीडियो लिंक के जरिए कोर्ट के सामने पेश नहीं किया गया. इस वजह से, और उनके वकील, बैरिस्टर सलमान सफदर की गैरमौजूदगी में, बरी करने की अर्जी पर दलीलें पेश नहीं की जा सकीं.
हालात को देखते हुए, कोर्ट ने निर्देश दिया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के फाउंडर अगली सुनवाई में या तो खुद मौजूद रहें या वीडियो लिंक के जरिए उपस्थित हों. इमरान खान के खिलाफ ये केस 9 मई की घटनाओं से जुड़े हैं और इनमें हत्या की कोशिश, नकली रसीदें जमा करने और दूसरे कथित अपराधों जैसे आरोप शामिल हैं. इसके अलावा, बुशरा बीबी के खिलाफ कथित तौर पर नकली रसीदें जमा करने के लिए एक अलग केस दर्ज किया गया है.
इसी से जुड़े एक मामले में, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज आमिर जिया ने 26 नवंबर के विरोध प्रदर्शन से जुड़े एक मामले में बुशरा बीबी की अंतरिम जमानत बढ़ा दी. इस बीच, एंटी-टेररिज्म कोर्ट (ATC) के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने आरोपी PTI सांसदों की गैरमौजूदगी के कारण संगजानी जलसा मामले में आरोप-पत्र की कार्यवाही टाल दी.
