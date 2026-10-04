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सरकार के साथ वार्ता विफल होने के बाद इमरान खान की पार्टी व्यापक विरोध-प्रदर्शन की तैयारी में

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ( IANS )

By PTI 3 Min Read

इस्लामाबाद : पाकिस्तान सरकार से वार्ता विफल होने के बाद इमरान खान की पार्टी ‘पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ’ ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से राजधानी इस्लामाबाद की ओर अपने मार्च की योजना पर आगे बढ़ने का ऐलान किया है.

सरकार के वार्ताकारों और खान की पार्टी के नेताओं के बीच बातचीत का दूसरा दौर शनिवार शाम चार बजे शुरू हुआ और रातभर चला. यह बातचीत रविवार तड़के बिना किसी सहमति के समाप्त हो गई. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने पिछले महीने 27 सितंबर को इस्लामाबाद तक मार्च निकालने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में संघीय सरकार द्वारा विरोध-प्रदर्शन रोकने के लिए उठाए गए कड़े कदमों के कारण इसे चार अक्टूबर तक टाल दिया था. पार्टी की प्रमुख मांगों में जेल में बंद पार्टी संस्थापक 73 वर्षीय इमरान खान से तत्काल मुलाकात और उन्हें ऐसे अस्पताल ले जाने का फैसला शामिल है, जहां उनके निजी डॉक्टर उनकी जांच कर सकें. खान 2023 से रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में बंद हैं. उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था. पार्टी ने खान की बहनों और विरोध-प्रदर्शन से पहले गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों की रिहाई, खान की पत्नी बुशरा बीबी की उचित चिकित्सकीय जांच और उनके मामलों की बिना किसी हस्तक्षेप के सुनवाई की भी मांग की है.