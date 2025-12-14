ETV Bharat / international

खैबर पख्तूनख्वा में पाक आर्मी का बड़ा एक्शन, TTP के 13 आतंकवादी किए ढेर

खैबर पख्तूनख्वा में पाक आर्मी का बड़ा एक्शन ( फाइल फोटो AFP )

By PTI 2 Min Read

पेशावर: पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में दो अलग-अलग ऑपरेशन में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के 13 आतंकवादियों को मार गिराया.मिलिट्री मीडिया विंग ने रविवार को यह जानकारी दी. खुफिया जानकारी के आधार पर ये ऑपरेशन मोहमंद और बन्नू जिलों में किए गए थे. बयान में कहा गया, "12 और 13 दिसंबर 2025 को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में दो अलग-अलग मुठभेड़ों में फितना अल ख्वारिज से जुड़े तेरह ख्वारिज मारे गए." बता दें कि फितना अल ख्वारिज एक शब्द है जिसका इस्तेमाल सरकार बैन TTP से जुड़े आतंकवादियों के लिए करती है. मोहमंद जिले में हुए ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने सात आतंकवादियों को मार गिराया, जबकि बन्नू जिले में हुए ऑपरेशन में छह आतंकवादी मारे गए. इतना ही नहीं इलाके में पाए जाने वाले किसी भी अन्य आतंकवादी को खत्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं. आतंकी गतिविधियों में तेजी

नवंबर 2022 में TTP के सरकार के साथ सीजफायर खत्म करने और सिक्योरिटी फोर्स, पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट वालों पर हमला करने की कसम खाने के बाद पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों में तेजी देखी गई है, खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों में.