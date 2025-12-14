खैबर पख्तूनख्वा में पाक आर्मी का बड़ा एक्शन, TTP के 13 आतंकवादी किए ढेर
पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के 13 आतंकवादियों को मार गिराया.
By PTI
Published : December 14, 2025 at 10:28 PM IST
पेशावर: पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में दो अलग-अलग ऑपरेशन में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के 13 आतंकवादियों को मार गिराया.मिलिट्री मीडिया विंग ने रविवार को यह जानकारी दी. खुफिया जानकारी के आधार पर ये ऑपरेशन मोहमंद और बन्नू जिलों में किए गए थे.
बयान में कहा गया, "12 और 13 दिसंबर 2025 को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में दो अलग-अलग मुठभेड़ों में फितना अल ख्वारिज से जुड़े तेरह ख्वारिज मारे गए." बता दें कि फितना अल ख्वारिज एक शब्द है जिसका इस्तेमाल सरकार बैन TTP से जुड़े आतंकवादियों के लिए करती है.
मोहमंद जिले में हुए ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने सात आतंकवादियों को मार गिराया, जबकि बन्नू जिले में हुए ऑपरेशन में छह आतंकवादी मारे गए. इतना ही नहीं इलाके में पाए जाने वाले किसी भी अन्य आतंकवादी को खत्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं.
आतंकी गतिविधियों में तेजी
नवंबर 2022 में TTP के सरकार के साथ सीजफायर खत्म करने और सिक्योरिटी फोर्स, पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट वालों पर हमला करने की कसम खाने के बाद पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों में तेजी देखी गई है, खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों में.
पिछले महीने 22 आतंकवादी मारे गए थे
पिछले महीने सुरक्षा बलों ने बन्नू जिले में एक ऑपरेशन के दौरान 22 आतंकवादियों को मार गिराया था. एक अलग घटना में प्रांत के साउथ वजीरिस्तान जिले में एक जाने-माने कबायली नेता की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी. पीड़ित सुलेमान खेल कबीले का था.
पुलिस सूत्रों के मुताबिक यह घटना बरमल तहसील के आजम वारसाक इलाके में हुई जब पीड़ित अपने पैतृक शहर जा रहा था. हमले के बाद हमलावर मौके से भागने में कामयाब रहे. घटना के बाद पुलिस ने इलाके को घेर लिया और सबूत इकट्ठा किए, जबकि हत्या के पीछे का मकसद पता लगाने और संदिग्धों का पता लगाने के लिए जांच शुरू की गई. अधिकारियों ने कहा कि टारगेटेड किलिंग सहित सभी संभावित एंगल की जांच की जा रही है.
पुलिस सूत्रों ने बताया कि पिछले एक साल में बरमल तहसील में आतंकवाद और टारगेटेड किलिंग की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे स्थानीय लोगों में गंभीर चिंताएं बढ़ गई हैं, और उन्होंने सख्त सुरक्षा उपायों की मांग की है.
