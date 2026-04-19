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अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर को ट्रंप प्रशासन के लिए खतरा बताया

मुनीर को ट्रंप प्रशासन के लिए एक संभावित 'रेड फ्लैग' (खतरे का संकेत) बताया, क्योंकि ईरानी नेतृत्व के साथ उनके गहरे संबंध रहे हैं.

Munir red flag for Trump admin
पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर (AP)
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By ANI

Published : April 19, 2026 at 1:54 PM IST

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वॉशिंगटन: अमेरिकी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को ट्रंप प्रशासन के लिए एक संभावित खतरा बताया है. इसके पीछे वजह ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ उनके लंबे समय से चले आ रहे संबंध बताए गए हैं.

रिटायर्ड पाकिस्तानी जनरल अहमद सईद ने फॉक्स न्यूज डिजिटल को बताया कि मुनीर के ईरान के ऊंचे ओहदों पर बैठे लोगों के साथ निजी संबंध थे. इनमें मारे गए कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी और आईआरजीसी कमांडर हुसैन सलामी शामिल थे.

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच वाशिंगटन और तेहरान के बीच एक महत्वपूर्ण गुप्त मध्यस्थ के रूप में मुनीर की भूमिका को देखते हुए इन संबंधों की गहन जांच हो रही है. हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से मुनीर की प्रशंसा करते हुए उन्हें अपना 'पसंदीदा फील्ड मार्शल' बताया है, लेकिन खुफिया अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि उनकी दोहरी भूमिका अमेरिकी हितों को खतरे में डाल सकती है.

फॉक्स न्यूज रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि पाकिस्तान का 'विश्वासघाती सहयोगी' (विशेष रूप से अफगानिस्तान में) के रूप में इतिहास ईरान के साथ उनके घनिष्ठ समन्वय को सुरक्षा के लिए खतरा बनाता है. विश्लेषक अफगानिस्तान में पाकिस्तान के इतिहास की ओर इशारा करते हैं, जहां इस्लामाबाद ने अमेरिकी सहायता प्राप्त करते हुए तालिबान का समर्थन किया था और इसे सावधानी बरतने का एक कारण बताते हैं.

फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी के बिल रोगियो ने फॉक्स न्यूज डिजिटल को बताया, 'ट्रंप को पाकिस्तानियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए. अफगानिस्तान में पाकिस्तान एक धोखेबाज 'सहयोगी' था. मुनीर के आईआरजीसी से संबंधों को ट्रंप प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत (red flag) माना जाना चाहिए.'

एफडीडी के विश्लेषकों ने तर्क दिया कि मुनीर ट्रंप के साथ अपने अच्छे संबंधों का इस्तेमाल शायद ईरानी हितों की रक्षा करने के लिए, या पाकिस्तान को एक ऐसे जरूरी, लेकिन अविश्वसनीय बिचौलिए के तौर पर मजबूत करने के लिए कर रहे हैं, जिसके बिना काम न चल सके. पाकिस्तानी विश्लेषक रजा रूमी ने कहा कि मुनीर का उदय इस बात को दिखाता है कि 'पाकिस्तान में सेना, नागरिक नेतृत्व पर लगातार हावी होती जा रही है.'

आलोचकों का कहना है कि 2022 के आखिर में जब से मुनीर सेना प्रमुख बने हैं, तब से पाकिस्तान में राजनीतिक विरोधियों पर कार्रवाई तेज हो गई है. इसमें पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को किनारे किया जाना भी शामिल है. फॉक्स न्यूज ने इस्लामाबाद में 'मारगल्ला डायलॉग' के दौरान नवंबर 2024 में मुनीर की टिप्पणियों को प्रमुखता से दिखाया, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी कि 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उचित नियमों की कमी दुनिया भर के समाजों में नैतिक मूल्यों के पतन का कारण बन रही है.'

इस मीडिया ने कहा कि यह टिप्पणी केंद्रीकृत सत्ता के प्रति उनके झुकाव को रेखांकित करती है. रूमी ने मुनीर के विश्वदृष्टिकोण को 'वैचारिक होने के बजाय लेन-देन वाला और राज्य-केंद्रित' बताया, जिसमें विदेश नीति अब निर्वाचित अधिकारियों के बजाय पाकिस्तानी सेना मुख्यालय द्वारा चलाई जा रही है.

फॉक्स न्यूज ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आलोचकों के अनुसार यह पाकिस्तान की विदेश नीति की एक व्यापक वास्तविकता को दर्शाता है, जिसे अब निर्वाचित सरकार के बजाय सेना द्वारा अधिक चलाया जा रहा है. इन चेतावनियों के बावजूद, राष्ट्रपति ट्रंप मुनीर पर काफी हद तक निर्भर प्रतीत होते हैं. मई 2025 में भारत-पाकिस्तान संकट के दौरान उनके संबंध और भी मजबूत हो गए, जब तनाव कम करने में मदद करने का श्रेय मुनीर को दिया गया था.

मुनीर वर्तमान में ट्रंप प्रशासन (विशेष रूप से जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ) और तेहरान के बीच 'बैक-चैनल' (गुप्त) संचार को सुगम बना रहे हैं. ट्रंप ने शांति वार्ता आयोजित करने में शानदार काम करने के लिए मुनीर को सार्वजनिक रूप से श्रेय दिया है, जबकि दूसरी ओर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने हाल ही में पाकिस्तान में चल रही वार्ताओं से यह कहते हुए वॉकआउट कर दिया था कि ईरान परमाणु मामलों पर कोई ठोस प्रतिबद्धता देने से इनकार कर रहा है.

यह स्थिति प्रशासन के भीतर अभी भी विवाद का एक विषय बनी हुई है, जहाँ एक तरफ ट्रंप की 'कठोर कूटनीति' के प्रति पसंद है, तो दूसरी तरफ खुफिया समुदाय का मुनीर की क्षेत्रीय निष्ठाओं के प्रति संशयपूर्ण दृष्टिकोण है.

ये भी पढ़ें- पेंटागन के पूर्व अफसर का बड़ा बयान, कहा- 'आसिम मुनीर को किया जाए गिरफ्तार, भारत से माफी मांगे अमेरिका'

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