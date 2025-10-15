ETV Bharat / international

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ 48 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की

पाकिस्तानी सरकार और अफगान तालिबान शासन के बीच एक अस्थायी युद्धविराम का निर्णय लिया गया है.

PAK AFGHAN CEASEFIRE
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ 48 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की (AFP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 15, 2025 at 8:13 PM IST

इस्लामाबाद: पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर जारी संघर्ष के बीच दोनों देश के बीच दो दिन के लिए सीजफायर हो गया है.पाकिस्तान ने बुधवार को कहा कि अफगानिस्तान के साथ 48 घंटे के संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है. अब तक दोनों देशों के बीच सीमा पर झड़पों के बीच दोनों पक्षों के दर्जनों लोग मारे गए हैं.

डॉन अखबार ने फॉरेन ऑफिस के हवाले से कहा, "तालिबान के अनुरोध पर आज शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए दोनों पक्षों की आपसी सहमति से पाकिस्तानी सरकार और अफगान तालिबान शासन के बीच एक अस्थायी युद्धविराम का निर्णय लिया गया है."

अफगान सरकार ने पुष्टि नहीं की
फॉरेन ऑफिस ने कहा, "इस अवधि के दौरान दोनों पक्ष रचनात्मक बातचीत के माध्यम से इस जटिल लेकिन हल करने योग्य मुद्दे का सकारात्मक समाधान खोजने के लिए ईमानदार प्रयास करेंगे." फिलहाल अफगान सरकार की ओर से इसकी तत्काल कोई पुष्टि नहीं की गई.

राजधानी काबुल में हमले का दावा
पाकिस्तान सरकार द्वारा संचालित पीटीवी न्यूज ने पहले खबर दी थी कि पाकिस्तान सशस्त्र बलों ने अफगानिस्तान के कंधार प्रांत और राजधानी काबुल में 'सटीक हमले" किए. सुरक्षा सूत्रों का हवाला देते हुए सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा गया कि इन सटीक हमलों में दर्जनों विदेशी और अफगानी लड़ाके मारे गए.

सेना ने कहा, "हमले को नाकाम करते हुए 15-20 अफगान तालिबान को मार गिराया और कई घायल हो गए" सेना ने कहा, स्थिति अभी भी डेवलपमेट में है क्योंकि फितना अल ख्वारिज और अफगान तालिबान के मंचों पर और अधिक बिल्डअप की खबरें हैं." बता दें कि फितना अल-खवारिज शब्द का इस्तेमाल पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के आतंकवादियों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है.

