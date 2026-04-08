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सीजफायर पर पाकिस्तानी पीएम हुए 'एक्सपोज', ट्रंप ने मैसेज फॉरवर्ड करने का दिया था काम !

सीजफायर को लेकर पाकिस्तान ले रहा था क्रेडिट, लेकिन पीएम शहबाज शरीफ के पोस्ट ने खोल दी पोल. पढ़ें पूरी खबर.

Sharif and Trump
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप (फाइल फोटो) (AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 8, 2026 at 5:08 PM IST

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Updated : April 8, 2026 at 5:20 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली : ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच सीजफायर की घोषणा कर दी गई है. सीजफायर को सफल बनाने में कई पक्षों ने अपनी-अपनी भूमिका निभाई है. इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी अपनी भूमिका का डंका पीटा है, लेकिन उनके ट्वीट ने उनकी पोल खोल दी है.

शहबाज शरीफ का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. खबरों के मुताबिक, शरीफ की टीम ने ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री शहबाज को भेजा गया एक पूर्व-तैयार संदेश कॉपी किया, उसके बाद उसे एक्स पर पोस्ट कर दिया और फिर तुरंत हटा दिया.

इस पोस्ट में "ड्राफ्ट" वर्ड भी लिखा हुआ था. ड्राफ्ट के आगे पूरा संदेश लिखा था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ द्वारा पोस्ट किए गए मैसेज में ड्राफ्ट वर्ड का आना, यह दिखाता है कि यह मैसेज अमेरिका से फॉरवर्ड किया गया और शहबाज शरीफ और उनकी टीम ने हड़बड़ी में उसे पोस्ट कर दिया. वे भूल गए कि उन्हें "ड्राफ्ट" वर्ड हटाना है.

शहबाज शरीफ का यह मैसेज तुरंत ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. उसके बाद किसी ने उनकी टीम को जानकारी दी कि आप ड्राफ्ट शब्द हटाना भूल गए. हालांकि, तब तक पाकिस्तानी पीएम का संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था और उनकी खूब छीछालेदर होने लगी. शहबाज शरीफ की टीम ने इस ट्वीट को बाद में डिलीट कर दिया और फिर से नया मैसेज पोस्ट किया.

पाकिस्तानी पीएम को जब अपनी भूल का अहसास हुआ, तब उन्होंने फिर से एक संदेश सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया. सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ और पाकिस्तान को लेकर खूब टीका-टिप्पणी की जा रही है.

सोशल मीडिया पर उपयोगकर्ताओं ने सवाल उठाया कि शुरुआती पोस्ट में इसे मसौदा क्यों बताया गया था और प्रधानमंत्री का जिक्र अंग्रेजी में क्यों किया गया था. इसके संकेत मिलता है कि यह संदेश पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा नहीं लिखा गया था.

बाद में मैसेज को संशोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "अत्यंत विनम्रता के साथ, मैं यह घोषणा करते हुए प्रसन्न हूं कि इस्लामिक गणराज्य ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका, अपने सहयोगियों सहित, लेबनान और अन्य सभी क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से युद्धविराम पर सहमत हो गए हैं. मैं इस दूरदर्शी कदम का हार्दिक स्वागत करता हूं और दोनों देशों के नेतृत्व के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं. मैं उनके प्रतिनिधिमंडलों को शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में सभी विवादों के समाधान के लिए एक निर्णायक समझौते पर आगे की बातचीत के लिए आमंत्रित करता हूं. दोनों पक्षों ने उल्लेखनीय बुद्धिमत्ता और सूझबूझ का प्रदर्शन किया है और शांति एवं स्थिरता के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में रचनात्मक रूप से लगे रहे हैं. हम पूरी उम्मीद करते हैं कि 'इस्लामाबाद वार्ता' स्थायी शांति प्राप्त करने में सफल होगी और आने वाले दिनों में और भी अच्छी खबरें साझा करने की कामना करते हैं!"

शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन से फोन पर बात की और उन्हें आगामी वार्ता में भाग लेने का निमंत्रण भी दिया.

ये भई पढ़ें : ट्रंप का दो हफ्ते के लिए सीजफायर का ऐलान, ईरान भी होर्मुज खोलने पर सहमत

Last Updated : April 8, 2026 at 5:20 PM IST

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