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सीजफायर पर पाकिस्तानी पीएम हुए 'एक्सपोज', ट्रंप ने मैसेज फॉरवर्ड करने का दिया था काम !

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप (फाइल फोटो) ( AFP )

नई दिल्ली : ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच सीजफायर की घोषणा कर दी गई है. सीजफायर को सफल बनाने में कई पक्षों ने अपनी-अपनी भूमिका निभाई है. इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी अपनी भूमिका का डंका पीटा है, लेकिन उनके ट्वीट ने उनकी पोल खोल दी है. शहबाज शरीफ का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. खबरों के मुताबिक, शरीफ की टीम ने ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री शहबाज को भेजा गया एक पूर्व-तैयार संदेश कॉपी किया, उसके बाद उसे एक्स पर पोस्ट कर दिया और फिर तुरंत हटा दिया. इस पोस्ट में "ड्राफ्ट" वर्ड भी लिखा हुआ था. ड्राफ्ट के आगे पूरा संदेश लिखा था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ द्वारा पोस्ट किए गए मैसेज में ड्राफ्ट वर्ड का आना, यह दिखाता है कि यह मैसेज अमेरिका से फॉरवर्ड किया गया और शहबाज शरीफ और उनकी टीम ने हड़बड़ी में उसे पोस्ट कर दिया. वे भूल गए कि उन्हें "ड्राफ्ट" वर्ड हटाना है. शहबाज शरीफ का यह मैसेज तुरंत ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. उसके बाद किसी ने उनकी टीम को जानकारी दी कि आप ड्राफ्ट शब्द हटाना भूल गए. हालांकि, तब तक पाकिस्तानी पीएम का संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था और उनकी खूब छीछालेदर होने लगी. शहबाज शरीफ की टीम ने इस ट्वीट को बाद में डिलीट कर दिया और फिर से नया मैसेज पोस्ट किया.