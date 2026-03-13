ETV Bharat / international

अफगानिस्तान के काबुल और कंधार में पाकिस्तान के हवाई हमलों में चार की मौत

पाकिस्तान के एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने रात में हमला किया, जिसमें TTP को निशाना बनाया.

काबुल: पाकिस्तान ने गुरुवार रात अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर हवाई हमले किए. काबुल पुलिस के प्रवक्ता खलील जदरान ने कहा कि राजधानी में घरों पर हुई बमबारी में चार लोग मारे गए और 15 घायल हो गए.

तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक्स पोस्ट में कहा कि पाकिस्तानी हमलों ने कंधार के दक्षिणी प्रांत को भी निशाना बनाया, जो तालिबान शासन के सुप्रीम लीडर का घर है. साथ ही पूर्वी पक्तिया और पक्तिका को भी निशाना बनाया, जो पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं.

पाकिस्तान के एक सुरक्षा अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि पाकिस्तान ने रात में हमला किया. उन्होंने कहा कि उनकी सेना ने पाकिस्तानी तालिबान ग्रुप, जिसे TTP के नाम से जाना जाता है, को निशाना बनाया.

पाकिस्तान ने पिछले महीने अपने पड़ोसी अफगानिस्तान पर हवाई हमलों की नई लहर शुरू की थी. ऑपरेशन गजब लिल-हक पाकिस्तान में बढ़ते आतंकी हमलों के बाद शुरू किया गया, जिसमें सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया था

हालांकि, तालिबान सरकार ने पाकिस्तान में आतंकी हमलों में किसी भी तरह की भागीदारी या अफगानिस्तान की जमीन के इस्तेमाल से इनकार किया है.

पाकिस्तान का कहना है कि इस लड़ाई में किसी भी आम नागरिक की मौत नहीं हुई है.

हाल के हफ्तों में अफगान और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच सीमा पर बार-बार झड़पें हुई हैं, जिससे व्यापार में बाधा आई है और सीमावर्ती इलाकों के लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं.

अफगानिस्तान में यूनाइटेड नेशंस मिशन (UNAMA) ने कहा है कि 26 फरवरी से 5 मार्च के बीच पाकिस्तान के सैन्य ऑपरेशन में अफगानिस्तान में 56 आम नागरिक मारे गए हैं, जिनमें 24 बच्चे भी शामिल हैं. यूएन रिफ्यूजी एजेंसी के मुताबिक, लगभग 1,15,000 लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े.

