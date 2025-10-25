ETV Bharat / international

मारकाट खत्म करने के लिए पाकिस्तान-अफगानिस्तान तुर्की में फिर करेंगे वार्ता

पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ (मध्य-दक्षिणपंथी) और अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला मुहम्मद याकूब 19 अक्टूबर, 2025 को दोहा, कतर में युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद हाथ मिलाते हुए. ( PTI )

इस्लामाबाद: अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अधिकारी सीमा पर तनाव का बातचीत से समाधान निकालने और अफगानिस्तान की धरती से आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए शनिवार को तुर्की में दूसरे दौर की वार्ता करेंगे. यह वार्ता 19 अक्टूबर को दोहा में हुई पहली वार्ता के बाद पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर अस्थायी रूप से शांति बहाल होने के बाद हो रही है. इस वार्ता का संचालन कतर और तुर्किये ने किया था. इसमें दोनों पक्ष आपसी सुरक्षा चिंताओं के समाधान के लिए चर्चा जारी रखने हेतु 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में फिर से मिलने पर सहमत हुए थे. विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने शुक्रवार को एक बयान में पुष्टि की कि सहमत वार्ता निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ेगी. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस्तांबुल में तुर्किये द्वारा आयोजित अगली बैठक में एक "ठोस और सत्यापन योग्य निगरानी तंत्र" की स्थापना की भी आशा करता है ताकि "अफगानिस्तान की धरती से पाकिस्तान की ओर आने वाले आतंकवाद के खतरे से निपटा जा सके और पाकिस्तानियों की जान को और नुकसान न हो." अंद्राबी ने जोर देकर कहा कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध एक जिम्मेदार देश होने के नाते, पाकिस्तान तनाव नहीं बढ़ाना चाहता. हालांकि, उन्होंने अफगान तालिबान अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करने और अफगान क्षेत्र से सक्रिय आतंकवादी संगठनों के खिलाफ सत्यापन योग्य कार्रवाई करने का आग्रह किया.