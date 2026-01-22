ETV Bharat / international

पाकिस्तान के कराची में शॉपिंग प्लाजा में आग लगने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 61 हुई

पाकिस्तान के कराची में भीषण आग लगने के बाद एक मल्टी-स्टोरी शॉपिंग प्लाजा की जली हुई बिल्डिंग का मलबा हटाने के लिए बचावकर्मी तैनात ( AP )

कराची: कराची के गुल प्लाजा के मलबे में रेस्क्यू टीम के काम के दौरान एक जली हुई दुकान से कम से कम 30 शव बरामद किए गए. कराची साउथ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल सैयद असद रजा ने डॉन को बताया कि मेजेनाइन फ्लोर पर दुबई क्रॉकरी नाम की दुकान से 30 लोगों के शव मिले.

इससे पहले दिन में बचावकर्मियों ने तीन और शव बरामद किए, जिससे मरने वालों की संख्या 28 से बढ़कर 31 हो गई. इस खोज के साथ आग से मरने वालों की कुल संख्या 61 होने का अनुमान है. हालांकि, रजा ने चेतावनी दी कि आखिरी आंकड़ा डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही कन्फर्म किया जा सकता है.

उन्होंने कहा कि लापता लोगों के रिश्तेदारों और दुकानदारों ने पहले ही बताया था कि उस समय दुकान के अंदर कई लोग हो सकते हैं. रजा ने आगे कहा कि आखिरी बार संपर्क करने पर पीड़ितों को लगा था कि वे सुरक्षित रहेंगे और आग पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन इंतजार करते समय दम घुटने से उनकी मौत हो गई, जैसा कि डॉन ने बताया.

डॉन के मुताबिक, घटनास्थल पर बम डिस्पोजल स्क्वॉड के शामिल होने पर पुलिस चीफ ने कहा कि शुरुआती जांच में अब तक किसी शरारत का कोई सबूत नहीं मिला है. एक स्थानीय निवासी, रशीद ने डॉन को बताया कि दुकान ने शादी के सीज़न के लिए सेल की घोषणा की थी और देर तक खुली रही, हालांकि यह आमतौर पर रात 10 बजे बंद हो जाती है.

आग शनिवार रात गुल प्लाज़ा में लगी. हालांकि, एमए जिन्ना रोड पर लगी आग को रविवार को 24 घंटे से ज़्यादा समय बाद बुझा दिया गया था, लेकिन सोमवार को आग बुझाने का काम फिर से शुरू करना पड़ा क्योंकि सुलगते मलबे से आग फिर से भड़क उठी.आग की वजह से प्लाजा थोड़ा ढह गया था. यह एक ग्राउंड प्लस तीन मंजिला इमारत थी जिसमें 8,000 स्क्वायर यार्ड में 1200 दुकानें थी. कराची कमिश्नर सैयद हसन नकवी ने जले हुए प्लाज़ा का दौरा किया। उनके साथ कराची के एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल आज़ाद खान भी थे, जो कमेटी के मेंबर हैं.