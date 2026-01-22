पाकिस्तान के कराची में शॉपिंग प्लाजा में आग लगने की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 61 हुई
पाकिस्तान के कराची के गुल प्लाजा में लगी भीषण आग पर काबू पाने के बाद एक दुकान से 30 शव बरामद हुए.
By ANI
Published : January 22, 2026 at 7:50 AM IST
कराची: कराची के गुल प्लाजा के मलबे में रेस्क्यू टीम के काम के दौरान एक जली हुई दुकान से कम से कम 30 शव बरामद किए गए. कराची साउथ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल सैयद असद रजा ने डॉन को बताया कि मेजेनाइन फ्लोर पर दुबई क्रॉकरी नाम की दुकान से 30 लोगों के शव मिले.
इससे पहले दिन में बचावकर्मियों ने तीन और शव बरामद किए, जिससे मरने वालों की संख्या 28 से बढ़कर 31 हो गई. इस खोज के साथ आग से मरने वालों की कुल संख्या 61 होने का अनुमान है. हालांकि, रजा ने चेतावनी दी कि आखिरी आंकड़ा डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही कन्फर्म किया जा सकता है.
उन्होंने कहा कि लापता लोगों के रिश्तेदारों और दुकानदारों ने पहले ही बताया था कि उस समय दुकान के अंदर कई लोग हो सकते हैं. रजा ने आगे कहा कि आखिरी बार संपर्क करने पर पीड़ितों को लगा था कि वे सुरक्षित रहेंगे और आग पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन इंतजार करते समय दम घुटने से उनकी मौत हो गई, जैसा कि डॉन ने बताया.
डॉन के मुताबिक, घटनास्थल पर बम डिस्पोजल स्क्वॉड के शामिल होने पर पुलिस चीफ ने कहा कि शुरुआती जांच में अब तक किसी शरारत का कोई सबूत नहीं मिला है. एक स्थानीय निवासी, रशीद ने डॉन को बताया कि दुकान ने शादी के सीज़न के लिए सेल की घोषणा की थी और देर तक खुली रही, हालांकि यह आमतौर पर रात 10 बजे बंद हो जाती है.
आग शनिवार रात गुल प्लाज़ा में लगी. हालांकि, एमए जिन्ना रोड पर लगी आग को रविवार को 24 घंटे से ज़्यादा समय बाद बुझा दिया गया था, लेकिन सोमवार को आग बुझाने का काम फिर से शुरू करना पड़ा क्योंकि सुलगते मलबे से आग फिर से भड़क उठी.आग की वजह से प्लाजा थोड़ा ढह गया था. यह एक ग्राउंड प्लस तीन मंजिला इमारत थी जिसमें 8,000 स्क्वायर यार्ड में 1200 दुकानें थी. कराची कमिश्नर सैयद हसन नकवी ने जले हुए प्लाज़ा का दौरा किया। उनके साथ कराची के एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल आज़ाद खान भी थे, जो कमेटी के मेंबर हैं.
मीडिया से बात करते हुए, कमिश्नर ने कहा कि जांच अभी शुरू हुई है, और बताया कि बिल्डिंग की हालत, और पास के रिम्पा प्लाजा की हालत पर असर पड़ा है. उन्होंने बताया कि रिम्पा प्लाज़ा को अभी तक खतरनाक घोषित नहीं किया गया है. नकवी ने यह भी कहा कि बिल्डिंग के अंदर आग से सुरक्षा के तरीके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं थे.
कराची के एडिशनल आईजी ने कहा कि अब तक तोड़फोड़ का कोई सबूत नहीं मिला है. उन्होंने कहा, 'हम घटना की पूरी तरह से जांच कर रहे हैं,' उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स को गलत बताया, जिसमें कहा गया था कि प्लाजा से केएमसी ग्राउंड तक मलबा ले जा रहे दो डंपर ट्रक गायब हो गए थे.
केएमसी के जफर खान ने मीडिया को बताया कि बहुत ज़्यादा गर्मी के बावजूद फायरफाइटिंग टीम प्लाजा पर काम कर रही थी, जबकि दो जगहों पर कूलिंग का काम जारी था. उन्होंने आगे कहा कि बिल्डिंग का एक हिस्सा साफ़ कर दिया गया है, और दो और हिस्सों को साफ किया जा रहा है. खान ने कहा कि मलबे में दबे शवों को निकालने की कोशिश जारी रहेगी, और स्ट्रक्चर वाली जगहों पर फायरमैन को भेजा जाएगा.
उन्होंने देरी से रिस्पॉन्स के दावों को भी खारिज किया, और कहा कि शनिवार रात को जानकारी मिलने के तुरंत बाद तीन फायर टेंडर भेजे गए थे. खान ने बताया कि दुकानदारों ने अपनी दुकानों में आग बुझाने के लिए फायरफाइटर से पाइप छीनकर अफरा-तफरी मचा दी थी. उन्होंने आगे कहा कि बिल्डिंग की छत का दरवाजा बंद था, जिससे अंदर आना-जाना बंद था, और ज़्यादातर निकासी बंद थे क्योंकि घटना के समय मार्केट बंद होने वाला था.