पाकिस्तान के कराची में गुल प्लाजा में आग लगने की घटना, 26 लोगों की मौत, 81 अभी भी लापता

पाकिस्तान के कराची में गुल प्लाजा मॉल में भीषण आग लगने की घटना विकराल रूप ले लिया. हादसे के बाद से 81 लोग लापता हैं.

Pakistan Karachi Gul Plaza fire
पाकिस्तान के कराची में गुल प्लाजा में आग लगने की घटना (AP)
author img

By ANI

Published : January 20, 2026 at 2:09 PM IST

4 Min Read
कराची: पाकिस्तान में कराची के एमए ​​जिन्ना रोड पर गुल प्लाजा में भीषण आग लगने की घटना में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई है और 81 लोग लापता बताए जा रहे हैं. एआरवाई न्यूज ने बताया कि इस बहुमंजिला कमर्शियल बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हिल गया है और आम लोगों के आने-जाने के लिए असुरक्षित हो गया है.

अधिकारियों ने बताया कि 17 जनवरी को रात करीब 10:00 बजे लगी आग पर करीब 34 घंटे बाद काबू पा लिया गया. हालांकि बिल्डिंग के गिरने के डर के बीच बचाव और रिकवरी ऑपरेशन अभी भी जारी है. आर्मी, रेंजर्स और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से सर्च टीमें सावधानी से काम कर रही हैं, जबकि इंजीनियर बिल्डिंग को दुरुस्त करने को लेकर प्रयास में जुटे हैं.

अधिकारियों ने बताया कि 17 जनवरी को रात करीब 10:00 बजे लगी आग पर करीब 34 घंटे बाद काबू पा लिया गया। हालांकि, और गिरने के डर के बीच बचाव और रिकवरी ऑपरेशन अभी भी जारी है। आर्मी, रेंजर्स और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से सर्च टीमें सावधानी से काम कर रही हैं, जबकि इंजीनियर खराब स्ट्रक्चर का पता लगा रहे हैं.

डीआईजी साउथ ने कन्फर्म किया कि अब तक मौके से 26 लाशें बरामद हुई हैं। छह लोगों की पहचान हो गई है, जबकि बाकी लाशों की पहचान DNA टेस्टिंग से की जाएगी. पुलिस के मुताबिक, शुरू में 69 लोग लापता बताए गए थे, जिनमें से 32 की आखिरी लोकेशन गुल प्लाजा में मिली थी. हालांकि, ARY न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में बने मिसिंग पर्सन्स डेस्क ने बाद में परिवारों की शिकायतों के आधार पर लापता लोगों की संख्या को बदलकर 81 कर दिया.

डीएनए सैंपल इकट्ठा करना शुरू हो गया है, 18 पीड़ितों के रिश्तेदारों ने पहचान की प्रक्रिया में अधिकारियों की मदद के लिए सैंपल जमा कर दिए हैं. अधिकारियों ने कहा कि गुल प्लाजा और पास के रम्पा प्लाजा में और उसके आसपास की स्थिति नियंत्रण में है. सभी एंट्री पॉइंट सील कर दिए गए हैं. सिर्फ ऑथराइज़्ड बचाव कर्मियों को ही बिल्डिंग के अंदर जाने दिया जा रहा है.

बचाव दल पीछे के रास्तों से आग से तबाह हुए स्ट्रक्चर में घुस रहे हैं, जबकि भारी मशीनरी का इस्तेमाल मलबा हटाने और सर्च ऑपरेशन के लिए सुरक्षित रास्ते बनाने के लिए किया जा रहा है. एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने लापता लोगों के परिवारों से अपडेट के लिए डीसी ऑफिस हेल्पलाइन के संपर्क में रहने को कहा है.

बचे हुए लोगों ने डरावनी बातें शेयर की हैं, और सुरक्षा में चूक को लेकर गंभीर चिंता जताई है. एक जिंदा बचे हुए व्यक्ति जुबैर ने कहा कि हालांकि गुल प्लाजा में 26 गेट हैं, लेकिन रात 10 बजे के बाद 24 गेट बंद कर दिए गए. इससे बाहर निकलने के सिर्फ दो रास्ते बचे. उन्होंने कहा, 'अंधेरे और घने धुएं की वजह से बचना नामुमकिन हो गया था. बताया कि उस समय उनकी दुकान के अंदर 20 से ज़्यादा लोग थे.

एक और दुकानदार ने कहा कि वह फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए बिल्डिंग में घुसा था, और कई लोगों को बेहोश हालत में बाहर निकाला. उसने दावा किया कि वहां कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था और बंद गेटों ने बिल्डिंग को मौत का जाल बना दिया था.

अधिकारियों ने बताया कि गुल प्लाजा असल में 1980 में बना था, और 18 साल के गैप के बाद 1998 में एक और मंजिल जोड़ी गई. समय के साथ छत को पार्किंग एरिया में बदल दिया गया और असली पार्किंग की जगह पर गैर-कानूनी तरीके से दुकानें बना दी गई. एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, हालांकि बाद में जोड़ी गई मंजिल को रेगुलर कर दिया गया और अप्रैल 2003 में कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया, लेकिन सेफ्टी नियमों के पालन पर सवाल उठाए गए.

इस बीच, सिंध सरकार ने जान गंवाने वालों के परिवारों के लिए 10 मिलियन रुपये की आर्थिक मदद का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि मंगलवार से मुआवजा देना शुरू हो जाएगा, उन्होंने इस घटना को एक बड़ी दुखद घटना बताया और कन्फर्म किया कि बचाव दल कई जगहों से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं.

संपादक की पसंद

