पाकिस्तान के कराची में गुल प्लाजा में आग लगने की घटना, 26 लोगों की मौत, 81 अभी भी लापता

पाकिस्तान के कराची में गुल प्लाजा में आग लगने की घटना ( AP )

By ANI 4 Min Read

कराची: पाकिस्तान में कराची के एमए ​​जिन्ना रोड पर गुल प्लाजा में भीषण आग लगने की घटना में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई है और 81 लोग लापता बताए जा रहे हैं. एआरवाई न्यूज ने बताया कि इस बहुमंजिला कमर्शियल बिल्डिंग का स्ट्रक्चर हिल गया है और आम लोगों के आने-जाने के लिए असुरक्षित हो गया है. अधिकारियों ने बताया कि 17 जनवरी को रात करीब 10:00 बजे लगी आग पर करीब 34 घंटे बाद काबू पा लिया गया. हालांकि बिल्डिंग के गिरने के डर के बीच बचाव और रिकवरी ऑपरेशन अभी भी जारी है. आर्मी, रेंजर्स और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से सर्च टीमें सावधानी से काम कर रही हैं, जबकि इंजीनियर बिल्डिंग को दुरुस्त करने को लेकर प्रयास में जुटे हैं. अधिकारियों ने बताया कि 17 जनवरी को रात करीब 10:00 बजे लगी आग पर करीब 34 घंटे बाद काबू पा लिया गया। हालांकि, और गिरने के डर के बीच बचाव और रिकवरी ऑपरेशन अभी भी जारी है। आर्मी, रेंजर्स और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से सर्च टीमें सावधानी से काम कर रही हैं, जबकि इंजीनियर खराब स्ट्रक्चर का पता लगा रहे हैं. डीआईजी साउथ ने कन्फर्म किया कि अब तक मौके से 26 लाशें बरामद हुई हैं। छह लोगों की पहचान हो गई है, जबकि बाकी लाशों की पहचान DNA टेस्टिंग से की जाएगी. पुलिस के मुताबिक, शुरू में 69 लोग लापता बताए गए थे, जिनमें से 32 की आखिरी लोकेशन गुल प्लाजा में मिली थी. हालांकि, ARY न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में बने मिसिंग पर्सन्स डेस्क ने बाद में परिवारों की शिकायतों के आधार पर लापता लोगों की संख्या को बदलकर 81 कर दिया. डीएनए सैंपल इकट्ठा करना शुरू हो गया है, 18 पीड़ितों के रिश्तेदारों ने पहचान की प्रक्रिया में अधिकारियों की मदद के लिए सैंपल जमा कर दिए हैं. अधिकारियों ने कहा कि गुल प्लाजा और पास के रम्पा प्लाजा में और उसके आसपास की स्थिति नियंत्रण में है. सभी एंट्री पॉइंट सील कर दिए गए हैं. सिर्फ ऑथराइज़्ड बचाव कर्मियों को ही बिल्डिंग के अंदर जाने दिया जा रहा है.