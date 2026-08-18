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पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जेल से शिफा अस्पताल शिफ्ट करने का दिया आदेश

इमरान खान और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर (फाइल फोटो) ( ANI AND AFP )

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ी राहत मिली है. डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने मंगलवार को अगस्त 2023 से अदियाला जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान को स्वास्थ्य जांच के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल भेजने का आदेश दिया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इमरान खान के इलाज और और मेडिकल जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. अदालत ने यह आदेश इमरान की चिकित्सा हालत को लेकर बढ़ती चिंताओं के बाद दिया है. शिफा इंटरनेशनल अस्पताल (AFP) जस्टिस शाहिद वाहिद की अध्यक्षता वाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की तीन जजों वाली सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इमरान को अस्पताल में भर्ती होने की अर्जी पर यह फैसला सुनाया. देश में राजनीतिक कैदियों पर लगी कड़ी पाबंदियों का जिक्र करते हुए कोर्ट ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे इमरान की उनके परिवार वालों से हर हफ्ते मुलाकात पक्का करें. डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने आगे एक मेडिकल बोर्ड बनाने का भी आदेश दिया, जिसके साथ इमरान के पर्सनल डॉक्टर और उनकी बहन, उजमा खान जुड़े रहेंगे. इमरान खान की हालत के बारे में जानकारी छिपाने की कोशिशों के बारे में भी बताया गया, क्योंकि इमरान के वकीलों और परिवार वालों को उनकी मेडिकल रिपोर्ट मीडिया के साथ शेयर न करने या मामले का राजनीतिकरण न करने का निर्देश दिया गया था. डॉन के मुताबिक, कोर्ट का यह आदेश पाकिस्तान की जेलों की हालत को लेकर बढ़ती चिंताओं के बाद आया है. यह अदियाला जेल के सुपरिटेंडेंट द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री की सेहत पर सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट सौंपने के एक दिन बाद आया है, जहां इमरान अगस्त 2023 से कैद हैं.