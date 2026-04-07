'जिसने की मदद, उसी का मजाक उड़ा रहा पाकिस्तान', यूएई को बताया 'बेचारा', बोले- अखंड भारत से रहें सावधान !
पाकिस्तान के सीनेटर ने तीन अरब डॉलर का कर्ज चुकाने के लिए कहे जाने के बाद कैमरे पर यूएई का मजाक उड़ाया.
Published : April 7, 2026 at 5:12 PM IST
नई दिल्ली : पाकिस्तान के सीनेटर ने संयुक्त अरब अमीरात का मजाक उड़ाया. उन्होंने यूएई को फंसा हुआ और असहाय बताया. पाकिस्तानी सीनेटर ने बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी आबादी को संयुक्त अरब अमीरात की संप्रभुता के लिए संभावित खतरे के रूप में बताया.
पाकिस्तान के सीनेटर मुशाहिद हुसैन ने संयुक्त अरब अमीरात को अपना अरबों डॉलर का कर्ज चुकाने के पाकिस्तान के कदम का बचाव करते हुए इसे वित्तीय दायित्व नहीं, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र के लिए "भाईचारे का बचाव" बताया, जो उनके अनुसार वर्तमान में "फंसा हुआ और असहाय" है.
दुनिया न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में, सीनेटर मुशाहिद हुसैन ने पाकिस्तान के पारंपरिक राजनयिक गठबंधनों और हाल ही में ईरान के संबंध में अपनाए गए रणनीतिक बदलावों के बीच बढ़ते तनाव पर प्रकाश डाला. उन्होंने तर्क दिया कि संकट के इस दौर में संयुक्त अरब अमीरात का समर्थन करना पाकिस्तान की नैतिक जिम्मेदारी है.
हुसैन ने कर्ज चुकाने के आलोचकों को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान जरूरतमंद भाई की मदद के लिए आगे आ रहा है. उन्होंने शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान के युग से लेकर संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना में पाकिस्तान की ऐतिहासिक भूमिका पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा, "पाकिस्तान ने सही फैसला लिया है."
हुसैन ने कहा, "हमारे यूएई के भाई जरूरतमंद और असहाय हैं. हमने उनसे कर्ज लिया था और संकट के समय में उसे चुका रहे हैं. हमने हमेशा उनकी मदद की है. यूएई के निर्माण में पाकिस्तान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. हमने उनकी सेना को प्रशिक्षित किया है. शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान (संयुक्त अरब अमीरात के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति) के समय से ही हमारे अच्छे संबंध हैं."
हुसैन ने दर्शकों को याद दिलाया कि यूएई के निर्माण में पाकिस्तान ने अहम भूमिका निभाई है, खासकर यह बताते हुए कि यूएई की सेना को प्रशिक्षण देने में पाकिस्तानी विशेषज्ञता की महत्वपूर्ण भूमिका थी. यूएई के "संकट" के अपने वर्णन को सही ठहराने के लिए हुसैन ने बड़े पैमाने पर वित्तीय आउटफ्लो और क्षेत्रीय अस्थिरता का हवाला दिया.
उन्होंने आरोप लगाया कि यूएई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 150 अरब डॉलर (डेढ़ खरब) दिए, जिससे उनके भंडार पर भारी दबाव पड़ा. उन्होंने आगे यमन और सूडान में चल रहे संघर्षों में यूएई की भागीदारी को उन कारकों के रूप में बताया, जिन्होंने उनके संसाधनों को खत्म कर दिया है और उन्हें कमजोर स्थिति में डाल दिया है.
हुसैन ने कहा, “वे अब फंसे हुए और असहाय हैं. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 150 अरब अमेरिकी डॉलर दिए. वे यमन और सूडान में युद्धों में भी फंसे हुए हैं. उनकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है.”
सीनेटर की टिप्पणी का सबसे विवादास्पद हिस्सा संयुक्त अरब अमीरात की जनसांख्यिकी और भारत के साथ उसके बढ़ते संबंधों के बारे में उनकी “भाईचारे वाली सलाह” थी. हुसैन ने बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी आबादी को संयुक्त अरब अमीरात की संप्रभुता के लिए संभावित दीर्घकालिक खतरे के रूप में बताया.
हुसैन ने कहा, “आपकी आबादी 10 मिलियन है. उसमें से 43 लाख भारत से हैं. ध्यान रखें कि उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध आपको अखंड भारत का हिस्सा न बना दें.”
सीनेटर की ये टिप्पणियां पाकिस्तान-संयुक्त अरब अमीरात संबंधों के लिए एक नाजुक समय पर आई हैं, क्योंकि खाड़ी देश ने अधिक लेन-देन वाली विदेश नीति अपना ली है और 35 लाख डॉलर के ऋण की वापसी की मांग कर रहा है. ऋण वापसी को “पाकिस्तान द्वारा एक संघर्षरत मित्र की मदद” के रूप में प्रस्तुत करके, हुसैन पाकिस्तानी आर्थिक कमजोरी की छवि को पाकिस्तान की नैतिक और ऐतिहासिक श्रेष्ठता की छवि में बदलने की कोशिश कर रहे हैं.
डॉन द्वारा उद्धृत एक वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी के अनुसार, यह निर्णय ऐसे समय आया है जब पाकिस्तान महीने के अंत से पहले संयुक्त अरब अमीरात को 3.5 अरब अमेरिकी डॉलर का ऋण लौटाने की तैयारी कर रहा है. अधिकारी ने ऋण वापसी को "राष्ट्रीय गरिमा" का मामला बताया और जोर दिया कि यह संभावित वित्तीय संकट से अधिक महत्वपूर्ण है. अधिकारी ने आगे कहा, "ऋण यथाशीघ्र लौटा दिया जाएगा और इस बात पर बल दिया कि "वित्तीय लाभ के लिए राष्ट्रीय गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता."
विवादित धनराशि 2019 में अबू धाबी विकास कोष के माध्यम से प्रदान की गई बाहरी वित्तीय सहायता का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान के भुगतान संतुलन को स्थिर करना था. रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि अबू धाबी ने तत्काल भुगतान का अनुरोध किया है, जिसके चलते इस्लामाबाद ने संभावित घरेलू आर्थिक परिणामों की परवाह किए बिना पुनर्भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्णय लिया है. पाकिस्तान वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के एक कार्यक्रम में भाग ले रहा है, जिसके तहत उसे चीन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय साझेदारों से लगभग 12.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की धनराशि प्राप्त करनी होगी.
पर्याप्त आरक्षित स्तर बनाए रखने और चल रहे बाहरी वित्तपोषण दायित्वों को पूरा करने के लिए ये निधियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक का भंडार लगभग 16.3 अरब अमेरिकी डॉलर है.
3.5 अरब अमेरिकी डॉलर चुकाने से यह भंडार लगभग 18 प्रतिशत तक कम हो सकता है, जिससे देश का बाहरी बफर और आयात कवर काफी कमजोर हो जाएगा. डॉन के अनुसार, अधिकारियों ने इस दबाव को स्वीकार किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि पुनर्भुगतान का निर्णय द्विपक्षीय समझौतों और यूएई के समय पर निपटान के आग्रह के अनुरूप है.
इस बीच, पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने X पर एक पोस्ट के माध्यम से जनता को आश्वस्त किया कि वह "स्थिर विदेशी मुद्रा भंडार सुनिश्चित करने के लिए पाकिस्तान के बाहरी प्रवाह की लगातार निगरानी और प्रबंधन कर रहा है", जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के सरकार के प्रयासों को दर्शाता है.
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