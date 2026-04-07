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'जिसने की मदद, उसी का मजाक उड़ा रहा पाकिस्तान', यूएई को बताया 'बेचारा', बोले- अखंड भारत से रहें सावधान !

सांकेतिक तस्वीर ( ANI )

नई दिल्ली : पाकिस्तान के सीनेटर ने संयुक्त अरब अमीरात का मजाक उड़ाया. उन्होंने यूएई को फंसा हुआ और असहाय बताया. पाकिस्तानी सीनेटर ने बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी आबादी को संयुक्त अरब अमीरात की संप्रभुता के लिए संभावित खतरे के रूप में बताया. पाकिस्तान के सीनेटर मुशाहिद हुसैन ने संयुक्त अरब अमीरात को अपना अरबों डॉलर का कर्ज चुकाने के पाकिस्तान के कदम का बचाव करते हुए इसे वित्तीय दायित्व नहीं, बल्कि एक ऐसे राष्ट्र के लिए "भाईचारे का बचाव" बताया, जो उनके अनुसार वर्तमान में "फंसा हुआ और असहाय" है. दुनिया न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में, सीनेटर मुशाहिद हुसैन ने पाकिस्तान के पारंपरिक राजनयिक गठबंधनों और हाल ही में ईरान के संबंध में अपनाए गए रणनीतिक बदलावों के बीच बढ़ते तनाव पर प्रकाश डाला. उन्होंने तर्क दिया कि संकट के इस दौर में संयुक्त अरब अमीरात का समर्थन करना पाकिस्तान की नैतिक जिम्मेदारी है. हुसैन ने कर्ज चुकाने के आलोचकों को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान जरूरतमंद भाई की मदद के लिए आगे आ रहा है. उन्होंने शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान के युग से लेकर संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना में पाकिस्तान की ऐतिहासिक भूमिका पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा, "पाकिस्तान ने सही फैसला लिया है." हुसैन ने कहा, "हमारे यूएई के भाई जरूरतमंद और असहाय हैं. हमने उनसे कर्ज लिया था और संकट के समय में उसे चुका रहे हैं. हमने हमेशा उनकी मदद की है. यूएई के निर्माण में पाकिस्तान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. हमने उनकी सेना को प्रशिक्षित किया है. शेख जायद बिन सुल्तान अल नाहयान (संयुक्त अरब अमीरात के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति) के समय से ही हमारे अच्छे संबंध हैं." हुसैन ने दर्शकों को याद दिलाया कि यूएई के निर्माण में पाकिस्तान ने अहम भूमिका निभाई है, खासकर यह बताते हुए कि यूएई की सेना को प्रशिक्षण देने में पाकिस्तानी विशेषज्ञता की महत्वपूर्ण भूमिका थी. यूएई के "संकट" के अपने वर्णन को सही ठहराने के लिए हुसैन ने बड़े पैमाने पर वित्तीय आउटफ्लो और क्षेत्रीय अस्थिरता का हवाला दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि यूएई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 150 अरब डॉलर (डेढ़ खरब) दिए, जिससे उनके भंडार पर भारी दबाव पड़ा. उन्होंने आगे यमन और सूडान में चल रहे संघर्षों में यूएई की भागीदारी को उन कारकों के रूप में बताया, जिन्होंने उनके संसाधनों को खत्म कर दिया है और उन्हें कमजोर स्थिति में डाल दिया है. हुसैन ने कहा, “वे अब फंसे हुए और असहाय हैं. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 150 अरब अमेरिकी डॉलर दिए. वे यमन और सूडान में युद्धों में भी फंसे हुए हैं. उनकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है.” सीनेटर की टिप्पणी का सबसे विवादास्पद हिस्सा संयुक्त अरब अमीरात की जनसांख्यिकी और भारत के साथ उसके बढ़ते संबंधों के बारे में उनकी “भाईचारे वाली सलाह” थी. हुसैन ने बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी आबादी को संयुक्त अरब अमीरात की संप्रभुता के लिए संभावित दीर्घकालिक खतरे के रूप में बताया.