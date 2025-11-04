ETV Bharat / international

पाकिस्तान में TTP के कई आतंकी मारे गये, सुरक्षा बलों ने चलाया अभियान

पाक सुरक्षा बलों ने कई अभियानों में कई टीटीपी आतंकवादियों को मार गिराया. सुरक्षा बलों के कई अभियानों के दौरान यह कार्रवाई की गई.

Pak forces kill TTP terrorists
प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
By PTI

Published : November 4, 2025 at 9:08 AM IST

पेशावर: पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कई अभियानों में सुरक्षा बलों ने सोमवार को प्रतिबंधित टीटीपी के कई आतंकवादियों को मार गिराया.

अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के आतंकवादियों ने बन्नू जिले के मीरानशाह रोड पर उत्तरी वजीरिस्तान के जिला पुलिस अधिकारी (डीपीओ) वकार खान के नेतृत्व में एक पुलिस काफिले पर गोलीबारी की.

आतंकवादियों ने स्वचालित और भारी हथियारों से काफिले पर हमला किया. हालाँकि, डीपीओ और अन्य पुलिसकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें कई आतंकवादी मारे गए और अन्य घटनास्थल से भाग गए. पुलिस अधिकारियों ने मारे गए आतंकवादियों की संख्या नहीं बताई.

छह पुलिसकर्मी भी घायल हुए और उन्हें जिला मुख्यालय (डीएचक्यू) अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनका इलाज किया गया. डीपीओ खान और उनकी टीम सुरक्षित बच गई क्योंकि उनका वाहन बुलेटप्रूफ था. पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया. इसके अलावा सेना ने प्रांत में दो अलग-अलग मुठभेड़ों में तीन टीटीपी आतंकवादियों को मार गिराया. सेना की मीडिया शाखा ने सोमवार को एक बयान में कहा कि मारे गए लोगों में से दो की पहचान अफगान नागरिक के रूप में हुई है.

पहली घटना में सुरक्षा बलों को उत्तरी वजीरिस्तान जिले में पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पार घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों की गतिविधि का पता चला. उन्होंने आतंकवादियों से मुठभेड़ की और उनमें से दो को मार गिराया. टैंक जिले में कानून प्रवर्तन बलों ने एक खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाया और एक आतंकवादी को मार गिराया.

बयान में कहा गया, 'ये घटनाएँ पाकिस्तान के अंदर निर्दोष नागरिकों और सुरक्षा बलों के खिलाफ कई आतंकवादी गतिविधियों में अफगान नागरिकों की निरंतर संलिप्तता को दर्शाती हैं.' अधिकारियों के अनुसार एक अलग घटना में सुरक्षा बलों ने प्रांत में एक खुफिया-आधारित अभियान के दौरान कई हाई-प्रोफाइल हत्याओं में शामिल दाएश-खुरासान के एक वरिष्ठ सदस्य को मार गिराया.

दाएश खुरासान प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट - खुरासान प्रांत (ISKP) से जुड़ा है. ये मुख्य रूप से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में सक्रिय है. इस आतंकवादी को बाजौर जिले के कौसर इलाके में मार गिराया गया.

कथित तौर पर वह कई लक्षित हत्याओं में शामिल था. इनमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के नेता रेहान जेब, अवामी नेशनल पार्टी के मौलाना खान जेब, बुनेर जिले के नवगई के उपायुक्त और कई पुलिस और जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम के सदस्य शामिल हैं.

अधिकारियों ने बताया कि वह पहले काबुल की पुल-ए-चरखी जेल में बंद था. अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद रिहा हुआ था. उन्होंने आगे बताया कि वह 2023 में पाकिस्तान आया था और बाजौर तथा आसपास के इलाकों में हमलों की योजना बना रहा था.

इसके अलावा टैंक जिले के लाली खेल इलाके में सुरक्षा बलों ने एक खुफिया जानकारी के आधार पर एक अभियान चलाया. एक अफगान आतंकवादी को उस समय मार गिराया जब वह एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) लगा रहा था. पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों में वृद्धि देखी गई है. खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जिनमें ज्यादातर पुलिस, कानून प्रवर्तन कर्मी और सुरक्षा बल निशाना बनते हैं. यह वृद्धि 2022 में टीटीपी द्वारा सरकार के साथ संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने के बाद हुई है.

