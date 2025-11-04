ETV Bharat / international

पाकिस्तान में TTP के कई आतंकी मारे गये, सुरक्षा बलों ने चलाया अभियान

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

By PTI 3 Min Read

पेशावर: पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कई अभियानों में सुरक्षा बलों ने सोमवार को प्रतिबंधित टीटीपी के कई आतंकवादियों को मार गिराया. अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के आतंकवादियों ने बन्नू जिले के मीरानशाह रोड पर उत्तरी वजीरिस्तान के जिला पुलिस अधिकारी (डीपीओ) वकार खान के नेतृत्व में एक पुलिस काफिले पर गोलीबारी की. आतंकवादियों ने स्वचालित और भारी हथियारों से काफिले पर हमला किया. हालाँकि, डीपीओ और अन्य पुलिसकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें कई आतंकवादी मारे गए और अन्य घटनास्थल से भाग गए. पुलिस अधिकारियों ने मारे गए आतंकवादियों की संख्या नहीं बताई. छह पुलिसकर्मी भी घायल हुए और उन्हें जिला मुख्यालय (डीएचक्यू) अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनका इलाज किया गया. डीपीओ खान और उनकी टीम सुरक्षित बच गई क्योंकि उनका वाहन बुलेटप्रूफ था. पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया. इसके अलावा सेना ने प्रांत में दो अलग-अलग मुठभेड़ों में तीन टीटीपी आतंकवादियों को मार गिराया. सेना की मीडिया शाखा ने सोमवार को एक बयान में कहा कि मारे गए लोगों में से दो की पहचान अफगान नागरिक के रूप में हुई है. पहली घटना में सुरक्षा बलों को उत्तरी वजीरिस्तान जिले में पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पार घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों की गतिविधि का पता चला. उन्होंने आतंकवादियों से मुठभेड़ की और उनमें से दो को मार गिराया. टैंक जिले में कानून प्रवर्तन बलों ने एक खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाया और एक आतंकवादी को मार गिराया.