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रूबियो से मुलाकात में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई जानकारी साझा नहीं की गई: पाकिस्तान

पाक के उप प्रधानमंत्री इशहाक डार व अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो. ( file photo-X @ForeignOfficePk )

इस्लामाबाद : पाकिस्तान ने को उन खबरों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया कि उप प्रधानमंत्री इशहाक डार ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ वाशिंगटन में अपनी हालिया मुलाकात के दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी साझा की थी.

विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी से उन खबरों के बारे में पूछा गया कि डार ने 29 मई को अपनी बैठक के दौरान रूबियो के साथ ईरान की परमाणु संबंधी जानकारी साझा की थी. डार विदेश मंत्री भी हैं.

अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान उप प्रधानमंत्री द्वारा ‘‘ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में किसी भी तरह की जानकारी का आदान-प्रदान’’ करने की खबरों को खारिज करता है. उन्होंने कहा, ‘‘ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं की गई.’’

अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के पूर्व विश्लेषक लैरी जॉनसन ने एक अज्ञात सूत्र के हवाले से दावा किया कि डार और रूबियो के बीच हुई बातचीत में ईरान अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने को तैयार है, इसका खुलासा हुआ.