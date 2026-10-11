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पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने खैबर-पख्तूनख्वा में इमरजेंसी की घोषणा की, इमरान खान की पार्टी की प्रांतीय सरकार बर्खास्त

पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किए गए पुलिसकर्मी. ( AFP )

By PTI 2 Min Read

इस्लामाबाद : पाकिस्तान ने उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए रविवार को आपातकाल घोषित कर दिया, जिसके साथ ही जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के नेतृत्व वाली प्रांतीय सरकार का अंत हो गया.

आपातकाल के तहत सुरक्षा संकट या संवैधानिक व्यवस्था के ठप होने की स्थिति में पाकिस्तान की संघीय सरकार किसी प्रांत की प्रमुख कार्यकारी और विधायी शक्तियां अपने नियंत्रण में ले लेती हैं.