शहबाज शरीफ की एक बार फिर घोर बेइज्जती, पुतिन से मिलने को जबरन मीटिंग में घुसे, लेकिन...

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बेइज्जती का यह मामला पहली बार सामने नहीं आया. विस्तार से पढ़ें.

PUTIN SHEHBAZ SHARIF MEETING
शहबाज शरीफ की एक बार फिर घोर बेइज्जती (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 13, 2025 at 9:05 AM IST

3 Min Read
अश्गाबात (तुर्कमेनिस्तान): तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबात में इन दिनों इंटरनेशनल फोरम ऑन पीस एंड ट्रस्ट मीटिंग चल रही है. इस बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तुर्किेए के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन भी शामिल हुए. इन सबसे इतर पाक के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐसा काम किया, जिससे उनकी काफी बेइज्जती हुई. इस वजह से वह काफी ट्रोल भी हुए. जानकारी के मुताबिक तुर्कमेनिस्तान एशिया का महत्वपूर्ण देश है.

रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी RIA नोवोस्ती के मुताबिक, दोनों देशों (रूस और तुर्किए) के डेलीगेशन के सदस्यों के जाने के बाद भी पुतिन और एर्दोगन प्राइवेट में बातचीत करते रहे. रिपोर्ट में यह भी बताया गयास कि थोड़ी देर बाद, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मीटिंग में शामिल हुए, उन्हें उम्मीद थी कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन से दूसरे कमरे में बातचीत होगी, लेकिन पुतिन ने शहबाज शरीफ को करीब 40 मिनट तक इंतजार कराया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ.

वायरल हुए वीडियो में साफ देखा गया कि शहबाज शरीफ पुतिन का इंतजार कर रहे हैं. इस दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री काफी परेशान दिखे. उनके मंत्रिमंडल के कई बड़े मंत्री भी वहां मौजूद रहे. काफी समय हो गया, जब पुतिन उनसे मिलने नहीं आए तो वह खुद जिस कमरे में दोनों नेताओं की बैठक हो रही थी, उसमें चले गए. हद तो तब हो गई जब पुतिन उनसे मिले, लेकिन सिर्फ 10 मिनट में ही उस कमरे से बाहर आ गए. इसे शहबाज शरीफ की घोर बेइज्जती माना जा रहा है.

शहबाज शरीफ की घोर बेइज्जती का यह मामला कोई पहली बार सामने नहीं आया है. इससे पहले चीन के तियानजिन में एससीओ बैठक में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब पुतिन और पीएम मोदी एकदूसरे से बात करते हुए सामने से निकल गए और शहबाज शरीफ की तरफ देखा तक नहीं. यह पल भी वीडियो में कैद हुआ था.

यह वाक्या ऐसे समय हुई है, जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन इस महीने की 4 और 5 तारीख को दो दिवसीय भारत दौरे पर आए थे. बता दें, पीएम मोदी ने खुद एयरपोर्ट जाकर उनका स्वागत किया था. इसके बाद दोनों नेता एक ही गाड़ी से प्रधानमंत्री आवास गए थे. इस दौरान दोनों देशों के आपसी रिश्ते मजबूत हुए और तमाम समझौते भी हुए.

SHEHBAZ SHARIF
RUSSIAN PRESIDENT PUTIN
YEAR OF PEACE AND TRUST
शहबाज शरीफ
PUTIN SHEHBAZ SHARIF MEETING

