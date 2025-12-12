ETV Bharat / international

कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा सकता है पाकिस्तान

बैरिस्टर मलिक ने कहा, "ब्राजील की अदालतों ने आदेश जारी किए थे, जिन्हें बाद में मान लिया गया और USD 5.2 मिलियन का जुर्माना भरा गया. कॉन्टेक्स्ट से बाहर का सारा कंटेंट हटा दिया गया."

उन्होंने आगे बताया कि सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रिमाइंडर जारी किए हैं और चेतावनी दी है कि जो लोग सहयोग या तालमेल नहीं करेंगे, उन्हें ब्राजील की तरह बैन का सामना करना पड़ सकता है.

X की आलोचना करते हुए, मंत्री ने कहा कि प्लेटफॉर्म को दोहरे मापदंड से काम नहीं करना चाहिए. उन्होंने कहा, "फिलिस्तीन से जुड़े पोस्ट 24 घंटे के अंदर हटा दिए जाते हैं और अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाते हैं. यहां, हम आतंकवाद के मामले पर बात कर रहे हैं."

डॉन न्यूज प्रोग्राम में बोलते हुए, बैरिस्टर मलिक ने जेल में बंद PTI के फाउंडर इमरान खान के X अकाउंट पर संभावित बैन के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, "जांच चल रही है." उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने X से संपर्क किया है, लेकिन प्लेटफॉर्म ने दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क की तुलना में सबसे कम सहयोग दिखाया है.

डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कानून और न्याय राज्य मंत्री बैरिस्टर अकील मलिक ने गुरुवार को ये बातें कहीं. गौर करें तो, जिसे पाकिस्तान में करीब 4.5 मिलियन लोग इस्तेमाल करते हैं. इस साइट को आम चुनावों के करीब 10 दिन बाद फरवरी 2024 में ब्लॉक कर दिया गया था.

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के एक मंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकारी अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं करते हैं, तो सरकार उन्हें बैन करने पर विचार कर सकती है.

ब्राजील में X के 22 मिलियन यूजर्स थे. इससे पहले कि 30 अगस्त को ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के जज एलेक्जेंडर डी मोरेस ने इसे गलत जानकारी से निपटने के मकसद से कोर्ट के कई आदेशों का पालन करने में नाकाम रहने पर ब्लॉक कर दिया.

बैरिस्टर मलिक ने कहा कि आज सरकार ने फिर से एक रिमाइंडर जारी किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल आतंकवाद, गलत जानकारी और गलत जानकारी के लिए किया जा रहा है.

उन्होंने आगे कहा, "हमने उनसे पाकिस्तान में यहां ऑफिस खोलने के लिए कहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है. कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अच्छा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन X सबसे कम सहयोग कर रहा है."

इससे पहले, 4 अक्टूबर को, मंत्री ने कहा था कि इमरान के X अकाउंट के बारे में जांच चल रही है और प्लेटफॉर्म से संपर्क किया जा रहा है. उन्होंने कहा था कि इमरान के अकाउंट को ब्लॉक करने के बारे में कोई भी कदम आगे सबूत सामने आने के बाद ही बताया जाएगा.

अक्टूबर में उनके ऑफिशियल X अकाउंट पर एक पोस्ट के मुताबिक, इमरान से जेल में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) के अधिकारियों ने उनके “देश विरोधी” ट्वीट्स, विदेश नीति पर आलोचनात्मक टिप्पणियों और दूसरे विषयों के बारे में भी पूछताछ की थी.

उससे एक महीने पहले, सितंबर में, इस्लामाबाद हाईकोर्ट (IHC) में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें PTI के फाउंडर के जेल में रहने के दौरान उनके ऑफिशियल X अकाउंट से किए गए कथित भड़काऊ पोस्ट को चुनौती दी गई थी.

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NCCIA) और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी (PTA) को यह पता लगाने के लिए पूरी जांच करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था कि PTI के फाउंडर के जेल में रहने के दौरान उनका अकाउंट कौन चला रहा है.

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान अगस्त 2023 से जेल में हैं और £190 मिलियन के करप्शन केस में अदियाला जेल में सज काट रहे हैं. साथ ही, 9 मई, 2023 के विरोध प्रदर्शनों से जुड़े एंटी-टेररिज्म एक्ट के तहत उन पर ट्रायल भी चल रहे हैं.