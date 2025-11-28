ETV Bharat / international

खैबर पख्तूनख्वा के CM सोहेल का धरना खत्म; पूर्व पीएम इमरान खान से नहीं कर पाए मुलाकात

खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी अपनी बहुत कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक से जेल में नहीं मिल पाए.

इमरान खान से नहीं मिल सके खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी. (Credit: X/@PTIOfficialISB)
Published : November 28, 2025 at 1:58 PM IST

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को रावलपिंडी की अदियाला जेल के पास 16 घंटे लंबा धरना खत्म कर दिया. वे अधिकारियों द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मिलने से रोकने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे.

सोहेल अफरीदी ने पिछले महीने अली अमीन गनाडापुर की जगह मुख्यमंत्री पद संभाला और घोषणा की कि उनकी पहली प्राथमिकता 73 साल के पूर्व क्रिकेटर से नेता बने खान को जेल से बाहर निकालना है, जहां वह अगस्त 2023 से बंद हैं. हालांकि, अफरीदी अपनी बहुत कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक से जेल में नहीं मिल पाए हैं.

गुरुवार को, जब वह खान से मिलने आए, तो अफरीदी को अदियाला रोड पर जेल के पास रोक दिया गया, जहां उन्होंने दर्जनों PTI पार्टी समर्थकों के साथ 'धरना' दिया और उनका विरोध लगभग 16 घंटे तक चला.

सुबह-सुबह विरोध खत्म करते हुए, अफरीदी ने अदियाला जेल के पास गोरखपुर चेकपॉइंट पर पत्रकारों को बताया कि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पूरी रात विरोध स्थल पर बिताई, लेकिन खान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई.

उन्होंने कहा, "हमने यहां मजदूरों के साथ रात बिताई, यह सिर्फ एक रात थी," और आगे कहा, "अगर हमें PTI के संस्थापक के लिए अपनी पूरी जिंदगी भी यहां बितानी पड़े, तो हम ऐसा करेंगे."

उन्होंने कहा, "हमें अभी तक PTI के फाउंडर की हालत के बारे में कुछ नहीं बताया गया है." पूर्व प्रधानमंत्री की बिगड़ती सेहत के बारे में अफवाहें थीं, लेकिन अधिकारियों ने इन चिंताओं को खारिज कर दिया और गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने गुरुवार को संसद को बताया कि खान ठीक हैं और "पर्सनल शेफ जैसी सुविधाएं ले रहे हैं, जो किसी दूसरे कैदी को नहीं मिलतीं."

हालांकि, अफरीदी ने कहा कि वह खान से मिलने और उनकी सेहत के बारे में जानकारी लेने की मांगों से पीछे नहीं हटेंगे. उन्होंने कहा, "हम अपने विरोध और धरने से पीछे नहीं हटेंगे." उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी ने PTI के फाउंडर से मिलने की कोशिश में "सभी संवैधानिक और कानूनी ऑप्शन" इस्तेमाल किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ.

उन्होंने पूछा, "मैंने हर संवैधानिक और कानूनी रास्ता इस्तेमाल किया है. मेरे पास अपने नेता से मिलने का कौन सा रास्ता बचा है?" मुख्यमंत्री ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद, न तो उन्हें और न ही पार्टी के दूसरे नेताओं को खान से मिलने दिया गया.

अपना धरना खत्म करने के बाद, मुख्यमंत्री इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए. PTI के फाउंडर से मिलने की इजाजत मांगने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल करने के बाद उनके वापस आने की उम्मीद थी.

अफरीदी के अलावा, विपक्षी गठबंधन तहरीक तहफ्फुज आईन-ए-पाकिस्तान (TTAP) के हेड महमूद खान अचकजई, मजलिस वहदत-ए-मुस्लिमीन (MWM) के चीफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास, सीनेटर मिशाल यूसुफजई, सीनेटर गुरदीप सिंह, सीनेटर रुबीना नाज और लॉमेकर जुल्फिकार अहमद और दूसरे लोग भी धरने में शामिल हुए.

