पाकिस्तान अब अफगानिस्तान को नहीं करेगा बर्दाश्त, पाक रक्षा मंत्री आसिफ की निकली चीख! भारत को लेकर भी कही बड़ी बात

उन्होंने चेतावनी दी, "अब कोई विरोध पत्र या शांति की अपील नहीं होगी. कोई प्रतिनिधिमंडल काबुल नहीं जाएगा. आतंकवाद का स्रोत चाहे कहीं भी हो, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी."

उन्होंने कहा, "पाकिस्तान ने अफगान पक्ष को 836 विरोध पत्र और 13 और डेमार्श जारी किए हैं." उन्होंने धमकी दी कि पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद जहां से भी शुरू होगा, वहां से उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.

उन्होंने कहा, "आत्मसम्मान वाले देश विदेशी जमीन और संसाधनों पर फलते-फूलते नहीं हैं." आसिफ ने कहा कि 5 वर्षों में पाकिस्तान के प्रयासों और बलिदानों के बावजूद, काबुल की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है.

आसिफ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "पाकिस्तान अब काबुल के साथ पहले जैसे संबंध बनाए रखने का जोखिम नहीं उठा सकता." उन्होंने कहा, "पाकिस्तानी धरती पर रहने वाले सभी अफगानों को अपने वतन लौटना होगा; अब काबुल में उनकी अपनी सरकार/खिलाफत है... हमारी जमीन और संसाधन 25 करोड़ पाकिस्तानियों के हैं."

उनकी यह टिप्पणी 48 घंटे के युद्ध विराम की समय सीमा स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे समाप्त होने के बाद आई है. हालांकि, मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि युद्ध विराम की अवधि बढ़ा दी गई है, क्योंकि दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मौजूदा तनाव का समाधान खोजने के लिए कतर के दोहा में मिलने वाले हैं.

इस्लामाबाद: रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के साथ पहले जैसे रिश्ते बर्दाश्त नहीं कर सकता. उन्होंने धमकी दी कि उनके देश के खिलाफ आतंकवाद का स्रोत जहां भी होगा, वहां से उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.

आसिफ ने यह भी आरोप लगाया कि अफगानिस्तान "भारत का छद्म" बन गया है और नई दिल्ली तथा प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा है.

उन्होंने कहा, "काबुल के शासक, जो अब भारत की गोद में बैठे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, कभी हमारी सुरक्षा में थे. हमारी जमीन पर छिपे हुए थे." आसिफ ने काबुल से आगे के आक्रमण का सामना करने के लिए पाकिस्तान की तत्परता और अपनी रक्षा करने की क्षमता की पुष्टि की. बुधवार को, आसिफ ने कहा कि अगर अफगान तालिबान संघर्ष चाहता है, तो पाकिस्तान उसकी युद्ध की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार है.

समा टीवी के एक कार्यक्रम में बोलते हुए, आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान "किसी भी आक्रमण के लिए तैयार है. किसी को भी संदेह नहीं करना चाहिए." उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान दो मोर्चों पर है और राज्य के खिलाफ एक आंतरिक मोर्चा भी खड़ा हो सकता है. शुक्रवार को, आसिफ ने 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से शांति और अफगानिस्तान से घुसपैठ रोकने के लिए पाकिस्तान के प्रयासों की विस्तृत समीक्षा साझा की.

मंत्री ने कहा कि 2021 से अब तक, पाकिस्तान में 10,347 आतंकवादी हमलों में कम से कम 3,844 लोग मारे गए हैं, जिनमें नागरिक, सैन्य और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कर्मचारी शामिल हैं. इस्लामाबाद ने तालिबान सरकार से लगातार आतंकवादी समूहों को सीमा पार हमलों के लिए अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल करने से रोकने का आग्रह किया है.

हालांकि, काबुल इन आरोपों से इनकार करता है और जोर देकर कहता है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ नहीं किया जा रहा है. टीटीपी द्वारा कथित तौर पर अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल करते हुए बार-बार आतंकवादी हमलों के बाद दोनों पड़ोसियों के बीच स्थिति बिगड़ गई. इसमें हाल ही में अशांत खैबर पख्तूनख्वा के ओरकजई जिले में हुआ एक हमला भी शामिल है. इसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर सहित 11 सैन्यकर्मी मारे गए.