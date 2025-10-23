ETV Bharat / international

पाकिस्तान में TLP के 100 से अधिक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट गिरफ्तार, भड़काऊ पोस्ट करने का आरोप

पाकिस्तान की एंटी साइबर क्राइम एजेंसी ने तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के 100 से ज्यादा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया है.

pakistan
पाकिस्तान में TLP के 100 से अधिक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट गिरफ्तार (सांकेतिक तस्वीर)
By PTI

Published : October 23, 2025 at 9:41 PM IST

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एंटी साइबर क्राइम एजेंसी ने एक कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (TLP) के 100 से ज्यादा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. एक प्रांतीय मंत्री ने गुरुवार को यह जानकारी दी.

पंजाब के सूचना मंत्री आजमा बुखारी ने लाहौर में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "हमने भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में TLP के 107 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया है और ऐसे 75 अकाउंट ब्लॉक किए हैं."

पुलिस और टीएलपी समर्थकों के बीच झड़प
बता दें कि पिछले हफ्ते लाहौर से लगभग 60 किलोमीटर दूर मुरीदके में पुलिस और टीएलपी समर्थकों के बीच हुई झड़पों में पुलिसकर्मियों समेत लगभग 16 लोग मारे गए और 1,600 से अधिक घायल हुए थे. पंजाब पुलिस का दावा है कि पिछले हफ्ते इस्लामाबाद स्थित अमेरिकी दूतावास के बाहर इजराइल विरोधी प्रदर्शन के मुद्दे पर हुई हिंसक झड़पों के बाद अब तक 6000 से ज्यादा टीएलपी एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया जा चुका है.

61 मदरसे सील
इसके अलावा सरकार ने अब तक इस कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी द्वारा संचालित 61 मदरसों को सील कर दिया है. पंजाब सरकार के औकाफ विभाग को सभी टीएलपी मस्जिदों और मदरसों का नियंत्रण भी सौंप दिया गया है. टीएलपी ने दावा किया कि फिलिस्तीन के लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने आए निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में उसके दर्जनों समर्थक मारे गए और हजारों लोग घायल हुए.

गौरतलब है कि पंजाब सरकार पहले ही संघीय सरकार से टीएलपी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश कर चुकी है, और एक आधिकारिक सूत्र ने पीटीआई को बताया कि संघीय मंत्रिमंडल ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया है.

पुलिस से छीने गए हथियारों का इस्तेमाल
वहीं, मंत्री बोखारी ने आगे कहा कि सरकार ने देश के अंदर और बाहर टीएलपी को वित्तीय समर्थन देने वाले 3600 लोगों की पहचान की है और इस चरमपंथी समूह द्वारा 2021 में पुलिस से छीने गए हथियारों का इस्तेमाल हाल के हिंसक विरोध प्रदर्शनों में भी किया गया था.

उन्होंने चेतावनी दी कि पंजाब सरकार राज्य के खिलाफ हथियार उठाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए स्वतंत्र रूप से काम करना असंभव बना देगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य का आदेश सर्वोच्च है और नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

मंत्री ने सभी अवैध हथियारों को तुरंत जमा करने का आह्वान किया और चेतावनी दी कि उकसावे या हिंसा में शामिल किसी भी व्यक्ति पर साइबर कानूनों के तहत मामला दर्ज किया जाएगा. उन्होंने घोषणा की कि 28 हथियार डीलरों के लाइसेंस पहले ही निलंबित कर दिए गए हैं और पंजाब प्रांत में कोई नया हथियार लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा.

