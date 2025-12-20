ETV Bharat / international

टाइट सिक्योरिटी के बीच उस्मान हादी का बांग्लादेश में हुआ अंतिम संस्कार

बांग्लादेश में आज का दिन काफी शांति वाला रहा. ढाका में उस्मान हादी का अंतिम संस्कार कड़ी सुरक्षा के बीच पूरा हुआ.

Osman Hadi funeral
इंकलाब मोंचो के कन्वीनर उस्मान हादी का अंतिम संस्कार कड़ी सुरक्षा के बीच पूरा हुआ. (ANI)
author img

By ANI

Published : December 20, 2025 at 4:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ढाका (बांग्लादेश): शरीफ उस्मान हादी के अंतिम संस्कार की नमाज हाल ही में बांग्लादेश में पूरी हुई. नमाज में इंकलाब मोंचो के कन्वीनर के लिए दुआ करने के लिए बड़ी भीड़ जमा हुई. परिवार की इच्छा के अनुसार, हादी को राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के पास दफनाया गया.

आज सुबह से ही, शोक मनाने वाले लोग मानिक मिया एवेन्यू में ग्रुप में आने लगे और जल्द ही पार्लियामेंट के सामने की सड़क लोगों से भर गई. भीड़ में से कुछ लोगों ने खुद को राष्ट्रीय झंडे में लपेट लिया, जबकि कुछ लोग हादी की हत्या के लिए न्याय की मांग करते हुए नारे लगा रहे थे.

हादी की मौत के बाद शनिवार को राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय झंडे आधे झुके रहेंगे और पूजा की जगहों पर खास नमाजे हो रही हैं. इंकलाब मोंचो के सपोर्टर्स के दो दिन के प्रोटेस्ट के बाद राजधानी ढाका में आज का दिन काफी शांत था.

BDNews24 की रिपोर्ट के मुताबिक, उनके जनाजे की नमाज से पहले, बांग्लादेश गार्ड बॉर्डर और पुलिस को पार्लियामेंट बिल्डिंग और ढाका की दूसरी खास जगहों पर तैनात किया गया था.

इंकलाब मोंचो के निर्देशों के मुताबिक, जनाजे की नमाज में सिर्फ बांग्लादेश का नेशनल फ्लैग दिखाया गया. हादी, जिन्होंने आने वाले इलेक्शन में ढाका-8 सीट से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था. उसे 12 दिसंबर को राजधानी के बिजॉयनगर इलाके में रिक्शा से जाते समय पास से गोली मार दी गई थी.

BDNews24 की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने कहा कि दो हमलावर मोटरसाइकिल पर आए और मौके से भागने से पहले गोलियां चलाईं. उनकी मौत से पूरे बांग्लादेश में प्रोटेस्ट और अशांति फैल गई, जिससे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई.

BDNews24 के मुताबिक, नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने लोगों से सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट की रिपोर्ट करने को कहा है जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं या हिंसा भड़काते हैं, क्योंकि अशांति से जुड़े ऑनलाइन कंटेंट को लेकर चिंता बढ़ गई है.

शनिवार को जारी एक बयान में, BDNews24 ने बताया कि पोस्ट और टेलीकम्युनिकेशन मंत्रालय ने कहा कि ऐसे पोस्ट की रिपोर्ट सीधे WhatsApp और ईमेल से की जा सकती है. अधिकारियों ने आगे बताया कि मिली शिकायतों को बांग्लादेश टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी कमीशन (BTRC) के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भेजने से पहले नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा पहले रिव्यू किया जाएगा.

बता दें कि ढाका में आज एक लाख से अधिक लोगों ने उस्मान हादी (Osman Hadi) को अंतिम विदाई दी. उनके जनाजे में बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस भी शामिल हुए. कड़ी सुरक्षा के बीच हादी को ढाका विश्वविद्यालय के भीतर सुपुर्द-ए-खाक किया गया.

ये भी पढ़ें - बांग्लादेश टूटने की कगार पर! भारत और दक्षिण एशियाई स्थिरता पर असर, उस्मान हादी की मौत से सुलग रहा पड़ोसी देश

TAGGED:

OSMAN HADI
BANGLADESH
SHARIF OSMAN HADI MURDER
उस्मान हादी
OSMAN HADI FUNERAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.