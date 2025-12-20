ETV Bharat / international

टाइट सिक्योरिटी के बीच उस्मान हादी का बांग्लादेश में हुआ अंतिम संस्कार

इंकलाब मोंचो के कन्वीनर उस्मान हादी का अंतिम संस्कार कड़ी सुरक्षा के बीच पूरा हुआ. ( ANI )

ढाका (बांग्लादेश): शरीफ उस्मान हादी के अंतिम संस्कार की नमाज हाल ही में बांग्लादेश में पूरी हुई. नमाज में इंकलाब मोंचो के कन्वीनर के लिए दुआ करने के लिए बड़ी भीड़ जमा हुई. परिवार की इच्छा के अनुसार, हादी को राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के पास दफनाया गया.

आज सुबह से ही, शोक मनाने वाले लोग मानिक मिया एवेन्यू में ग्रुप में आने लगे और जल्द ही पार्लियामेंट के सामने की सड़क लोगों से भर गई. भीड़ में से कुछ लोगों ने खुद को राष्ट्रीय झंडे में लपेट लिया, जबकि कुछ लोग हादी की हत्या के लिए न्याय की मांग करते हुए नारे लगा रहे थे.

हादी की मौत के बाद शनिवार को राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय झंडे आधे झुके रहेंगे और पूजा की जगहों पर खास नमाजे हो रही हैं. इंकलाब मोंचो के सपोर्टर्स के दो दिन के प्रोटेस्ट के बाद राजधानी ढाका में आज का दिन काफी शांत था.

BDNews24 की रिपोर्ट के मुताबिक, उनके जनाजे की नमाज से पहले, बांग्लादेश गार्ड बॉर्डर और पुलिस को पार्लियामेंट बिल्डिंग और ढाका की दूसरी खास जगहों पर तैनात किया गया था.

इंकलाब मोंचो के निर्देशों के मुताबिक, जनाजे की नमाज में सिर्फ बांग्लादेश का नेशनल फ्लैग दिखाया गया. हादी, जिन्होंने आने वाले इलेक्शन में ढाका-8 सीट से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था. उसे 12 दिसंबर को राजधानी के बिजॉयनगर इलाके में रिक्शा से जाते समय पास से गोली मार दी गई थी.