ईरान संकट : पाकिस्तान में ईंधन खरीदने की होड़ में पेट्रोल पंप पर गोलीबारी, एक व्यक्ति की मौत, दो गंभीर

ईरान से लड़ाई के बीच पाकिस्तान में ईंधन की किल्लत होती जा रही है.

Crowds gather to fill petrol in their vehicles in Karachi
कराची में वाहनों में पेट्रोल भराने के लिए जुटी भीड़ (AFP)
By PTI

Published : March 8, 2026 at 7:23 PM IST

लाहौर : अमेरिका-ईरान संघर्ष के कारण पाकिस्तान में ईंधन की कमी की आशंका से मची अफरा-तफरी के बीच पेट्रोल पंप पर विवाद में ग्राहकों द्वारा की गई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी.

पुलिस ने बताया कि यह घटना शनिवार को लाहौर से लगभग 100 किलोमीटर दूर सियालकोट में हुई, जब दस्का रोड पर एक पेट्रोल पंप पर ग्राहकों और कर्मचारियों के बीच कहासुनी हो गई.

पुलिस के अनुसार, अमेरिका-ईरान संघर्ष के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने के बाद तेल आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण पेट्रोल पंपों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई थीं.

पुलिस के मुताबिक, एक कार से आए दो व्यक्तियों ने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया और फिर पेट्रोल पंप के कर्मचारी को अपने साथ लाए दो डिब्बों में पेट्रोल भरने को कहा. पेट्रोल पंप कर्मचारी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि सरकारी नीति के तहत डिब्बों में पेट्रोल भरना मना है.

पुलिस अधिकारी दोस्त मोहम्मद ने कहा, ‘‘इससे पेट्रोल पंप के कर्मचारियों और कार सवार लोगों के बीच कहासुनी हो गई.’’उन्होंने बताया कि कार सवार उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देकर वहां से चले गए.

पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘लगभग एक घंटे बाद, कार सवार हथियारों के साथ आए, पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर हमला किया और उन पर गोलियां चलाईं, जिससे तीन कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए.’’

उन्होंने बताया कि घायलों में शामिल 25 वर्षीय मोहम्मद सिबतैन ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि अन्य दो की हालत गंभीर बनी हुई है. मुख्य संदिग्ध ख्वाजा मुनीब को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने कहा कि उसके और उसके चार साथियों के खिलाफ हत्या और हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया है.

इस बीच, शुक्रवार को अधिकारियों द्वारा फ्यूल की कीमतों में PKR 55 प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी की घोषणा के बाद पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में पेट्रोल और डीज़ल की पैनिक हालात की खबरें आईं थीं. कीमतों में बढ़ोतरी से पहले पंजाब में कई पेट्रोल पंप मालिकों ने कुछ समय के लिए अपने पेट्रोल पंप बंद कर दिए थे, जिससे लंबी लाइनें लग गईं और गाड़ी चलाने वालों में पैनिक हो गया.

