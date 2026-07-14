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ईरान ने UAE के दो टैंकरों को निशाना बनाया गया, हमले में एक भारतीय की मौत, 6 घायल

यूएई के रक्षा मंत्रालय ने पीड़ित के परिवार के साथ भारत सरकार के प्रति गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त की.

Iranian missiles hit UAE tankers
प्रतीकात्मक फोटो (IANS)
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By ANI

Published : July 14, 2026 at 6:58 AM IST

3 Min Read
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अबू धाबी: संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उसके दो नेशनल टैंकर, मोम्बासा और अल बहियाह, ओमान के जलक्षेत्र में होर्मुज के दक्षिणी शिपिंग लेन से गुजरते समय दो ईरानी क्रूज मिसाइलों के निशाने पर आये.

एक बयान में यूएई के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमले में मोम्बासा पर सवार एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए. इनमें छह भारतीय नागरिक और दो यूक्रेनी शामिल हैं, जिनमें से चार की हालत गंभीर है.

पोस्ट में लिखा, 'रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि नेशनल टैंकर मोम्बासा और अल बहियाह को दो ईरानी क्रूज मिसाइलों ने निशाना बनाया, जब वे ओमानी जलक्षेत्र के अंदर होर्मुज जलडमरूमध्य के दक्षिणी शिपिंग लेन से गुजर रहे थे. इस हमले में मोम्बासा टैंकर पर सवार एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई और आठ अन्य घायल हो गए, जिनमें से चार को गंभीर चोटें आई.' घायलों में छह भारतीय नागरिक और दो यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं. हमले में दोनों टैंकरों में लगी आग की वजह से उन्हें सामान का नुकसान भी हुआ, जिस पर अब काबू पा लिया गया है.'

इस हमले को इंटरनेशनल कानून का गंभीर उल्लंघन बताते हुए यूएई ने कहा कि वह जवाब देने का अधिकार रखता है और अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए अपनी तैयारी बढ़ा दी है. यूएई के विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है.

बयान में कहा गया, 'मंत्रालय पीड़ित के परिवार के साथ-साथ भारत की सरकार और लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करता है, और सभी घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता है.' मंत्रालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कमर्शियल शिपिंग को निशाना बनाना और होर्मुज का इस्तेमाल 'आर्थिक दबाव' या 'ब्लैकमेल' के तौर पर करना समुद्री डकैती का काम है और यह क्षेत्र की स्थिरता, इसके लोगों और ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए सीधा खतरा है.

यूएई ने कहा, 'यूएई ने ईरान पर बिना उकसावे के इन हमलों को रोकने, सभी दुश्मनी को तुरंत खत्म करने के लिए अपना पूरा कमिटमेंट पक्का करने, और रीजनल सिक्योरिटी की रक्षा करने और ग्लोबल इकॉनमी और ट्रेड की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह और बिना किसी शर्त के फिर से खोलने की जरूरत पर ज़ोर दिया.'

यह डेवलपमेंट इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच फिर से दुश्मनी बढ़ने के बाद हुआ है, जिससे अमेरिका ने ईरान में 140 जगहों पर जवाबी हमले किए. इसके साथ ही अमेरिका ने घोषणा की कि वह मंगलवार शाम से ईरानी पोर्ट्स में आने-जाने वाले समुद्री ट्रैफिक को फिर से ब्लॉक करना शुरू कर देगा.

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि होर्मुज स्ट्रेट में नेवल ब्लॉकेड खास तौर पर ईरान को टारगेट करेगा, जबकि दूसरे देशों के जहाजों को स्ट्रेटेजिक वॉटरवे से ट्रांजिट जारी रखने की इजाजत होगी. एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करने के बाद रिपोर्टर्स से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ब्लॉकेड सिर्फ ईरान के साथ बिजनेस करने वालों पर लागू होगा.

ये भी पढ़ें- अमेरिका का ईरान पर हमला, जवाब में ईरान ने बहरीन, कतर और यूएई को बनाया निशाना

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