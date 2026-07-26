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जर्मनी के बर्लिन में LGBTQ प्राइड परेड में घुसी संदिग्ध कार, 1 की मौत 17 घायल

जर्मनी के बर्लिन में एलजीबीटीक्यू इवेंट के दौरान हादसे के बाद आपातकालीन कर्मी और पुलिस बल तैनात ( AP )

By ANI 3 Min Read

बर्लिन: जर्मनी के बर्लिन में शनिवार रात टियरगार्टन पार्क में सालाना एलजीबीटीक्यू इवेंट के दौरान बड़ा हादसा हुआ. एक संदिग्ध कार अचानक भीड़ में घुस गई. इससे कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 17 अन्य घायल हो गए. पुलिस घटना की जांच में जुट गई. बर्लिन के मेयर काई वेगनर ने हिंसा की कड़ी निंदा की और इसे शहर के मूल्यों पर सीधा हमला बताया. इस इवेंट को क्रिस्टोफर स्ट्रीट डे प्राइड के नाम से भी जाना जाता है और यूरोप का एक बड़ा इवेंट है. ड्यूश वेले (DW) के अनुसार जर्मन अधिकारियों ने घटनास्थल पर एक बुरी तरह क्षतिग्रस्त सफेद गाड़ी मिलने के बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया. हालांकि पुलिस अभी तक यह पता नहीं लगा पाई है कि यह घटना जानबूझकर की गई थी या सीधे भीड़ को निशाना बनाकर की गई थी. बर्लिन पुलिस के प्रवक्ता फ्लोरियन नाथ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'हमें लगता है कि एक गाड़ी टियरगार्टन पार्क में घुसी और कई लोगों को टक्कर मारी.' ड्यूश वेले ने बताया कि जांचकर्ताओं द्वारा ड्राइवर की तलाश के लिए जर्मन राजधानी के बीच में इमरजेंसी क्रू और कानून प्रवर्तन अधिकारियों की भारी तैनाती की गई थी. एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा, 'हम संभावित संदिग्धों की गहन तलाश कर रहे हैं और कहा कि घटनास्थल पर निश्चित रूप से बहुत सारी पुलिस तैनात थी. घटना के जानलेवा नतीजों पर बात करते हुए बर्लिन पुलिस ने कहा कि 17 घायलों में से कई की जान को खतरा है. प्रवक्ता ने कहा कि रिश्तेदारों के लिए एक इन्फॉर्मेशन सेंटर बनाया गया है.