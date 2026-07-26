जर्मनी के बर्लिन में LGBTQ प्राइड परेड में घुसी संदिग्ध कार, 1 की मौत 17 घायल
जर्मनी के बर्लिन में शहर में यूरोप के बड़े एलजीबीटीक्यू इवेंट के दौरान बड़ा हादसा हुआ. घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है.
By ANI
Published : July 26, 2026 at 7:56 AM IST
बर्लिन: जर्मनी के बर्लिन में शनिवार रात टियरगार्टन पार्क में सालाना एलजीबीटीक्यू इवेंट के दौरान बड़ा हादसा हुआ. एक संदिग्ध कार अचानक भीड़ में घुस गई. इससे कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 17 अन्य घायल हो गए. पुलिस घटना की जांच में जुट गई. बर्लिन के मेयर काई वेगनर ने हिंसा की कड़ी निंदा की और इसे शहर के मूल्यों पर सीधा हमला बताया. इस इवेंट को क्रिस्टोफर स्ट्रीट डे प्राइड के नाम से भी जाना जाता है और यूरोप का एक बड़ा इवेंट है.
ड्यूश वेले (DW) के अनुसार जर्मन अधिकारियों ने घटनास्थल पर एक बुरी तरह क्षतिग्रस्त सफेद गाड़ी मिलने के बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया. हालांकि पुलिस अभी तक यह पता नहीं लगा पाई है कि यह घटना जानबूझकर की गई थी या सीधे भीड़ को निशाना बनाकर की गई थी.
बर्लिन पुलिस के प्रवक्ता फ्लोरियन नाथ ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'हमें लगता है कि एक गाड़ी टियरगार्टन पार्क में घुसी और कई लोगों को टक्कर मारी.' ड्यूश वेले ने बताया कि जांचकर्ताओं द्वारा ड्राइवर की तलाश के लिए जर्मन राजधानी के बीच में इमरजेंसी क्रू और कानून प्रवर्तन अधिकारियों की भारी तैनाती की गई थी.
एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा, 'हम संभावित संदिग्धों की गहन तलाश कर रहे हैं और कहा कि घटनास्थल पर निश्चित रूप से बहुत सारी पुलिस तैनात थी. घटना के जानलेवा नतीजों पर बात करते हुए बर्लिन पुलिस ने कहा कि 17 घायलों में से कई की जान को खतरा है. प्रवक्ता ने कहा कि रिश्तेदारों के लिए एक इन्फॉर्मेशन सेंटर बनाया गया है.
घटना के तुरंत बाद मौके पर जाकर बर्लिन के मेयर काई वेगनर ने हिंसा की कड़ी निंदा की और इसे शहर के मूल्यों पर सीधा हमला बताया. काई वेगनर ने एक्स पर कहा, 'यह हमारे आजाद और खुले समाज पर हमला है. एक शांतिपूर्ण और रंगीन सीएडी के बाद एक सहनशील और शांतिपूर्ण बर्लिन के लिए असेंबली पर सबसे बेरहमी से हमला किया गया.
बर्लिन आजादी का शहर है और आज हमारी आज़ादी पर सबसे भयानक तरीके से हमला किया गया है. मेरी संवेदनाएं पीड़ितों, उनके परिवारों और दोस्तों के साथ है. मैं इमरजेंसी सर्विस को धन्यवाद देता हूं जो तुरंत मौके पर पहुंची और अपनी पूरी ताकत से काम किया और मुझे पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों पर भरोसा है, जो पूरी तेजी से जांच करेंगे.'
यह हादसा तब हुआ जब बर्लिन में लाखों लोग टॉलरेंस और डाइवर्सिटी की वकालत करने के लिए इकट्ठा हुए. इसका नतीजा ब्रैंडेनबर्ग गेट के पास कॉन्सर्ट में हुआ. टक्कर के बाद सीएसडी परेड, जो बर्लिन के टियरगार्टन से ब्रैंडेनबर्ग गेट तक जाती है, रात करीब 10:15 बजे अचानक रोक दी गई.
इससे एक लाइव बैंड का परफॉर्मेंस रुक गया और ऑर्गनाइजर और पुलिस ने मौजूद लोगों को इलाका खाली करने का निर्देश दिया. ड्यूश वेले ने रिपोर्ट किया. अधिकारियों ने लोगों से 'प्लीज घर जाने' की अपील की और इमरजेंसी ऑपरेशन जारी रहने के कारण लोगों से टियरगार्टन पार्क से गुज़रने वाले रास्तों से बचने को कहा.