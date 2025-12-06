ETV Bharat / international

यूएस में 3 भारतीयों समेत 4 की तस्करी, अमेरिकी महिला पर न्यूयार्क में केस दर्ज

स्टेसी टेलर पर एलियन स्मगलिंग की साजिश रचने का आरोप है. उस पर मुनाफे के लिए स्मगलिंग के 4 मामले दर्ज हैं.

SMUGGLING
यूएस में 3 भारतीयों समेत 4 की तस्करी. (ETV Bharat)
By PTI

Published : December 6, 2025 at 2:12 PM IST

न्यूयॉर्क: एक 42 साल की महिला स्टेसी टेलर (Stacey Taylor) पर एक इंटरनेशनल स्मगलिंग साजिश में उसकी भूमिका के लिए आरोप लगाया गया है. इसके तहत मुख्य रूप से भारत के लोगों को कनाडा से बॉर्डर पार करके गैर-कानूनी तरीके से US लाया गया था.

शुक्रवार को एक ऑफिशियल बयान के मुताबिक, न्यूयॉर्क के प्लैट्सबर्ग की रहने वाली स्टेसी टेलर की इसी हफ़्ते कोर्ट में पेशी हुईं थी. ऐसा तब हुआ था, जब अल्बानी में एक फेडरल ग्रैंड जूरी ने अक्टूबर में उन पर स्मगलिंग साजिश में उनकी भूमिका पर सवाल किए थे.

कोर्ट के रिकॉर्ड से पता चलता है कि US बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स ने जनवरी में सुबह-सुबह क्यूबेक बॉर्डर के पास, न्यूयॉर्क के चुरुबुस्को के पास टेलर की गाड़ी रोकी, और उसकी गाड़ी के अंदर चार विदेशी नागरिक मिले.

कार में सवार चारों आदमी, जिनमें तीन भारतीय नागरिक और एक कनाडाई नागरिक बिना जांच के गैर-कानूनी तरीके से US-कनाडाई बॉर्डर पार कर गए थे. जब बाद में पुलिस ने टेलर के सेलफोन की जांच की, तो उन्हें ऐसे टेक्स्ट मैसेज मिले, जिनसे पता चला कि वह पहले के दिनों में कई और स्मगलिंग के कामों में शामिल थी.

जनवरी 2025 में गिरफ्तारी के बाद से, वह इस साल सितंबर में भी एक स्मगलिंग की साजिश में शामिल थी. चार्जशीट के मुताबिक, टेलर पर दूसरों के साथ मिलकर एलियन स्मगलिंग में शामिल होने और मुनाफे के लिए एलियन स्मगलिंग के चार मामलों में शामिल होने का आरोप है, जिसमें से तीन मामले दूसरे या बाद के अपराधों के हैं.

जस्टिस डिपार्टमेंट के क्रिमिनल डिवीजन के एक्टिंग असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल मैथ्यू गेलोटी ने बयान में कहा कि अगर वह दोषी पाई जाती है, तो उसे मुनाफे के लिए एलियन स्मगलिंग के हर मामले में कम से कम पांच साल जेल की सजा हो सकती है, और दूसरे और बाद के अपराधों के लिए और समय लग सकता है.

बता दें कि एलियन स्मगलिंग (Alien Smuggling) का मतलब है गैर कानूनी तरीके से एक देश से दूसरे देश में लोगों को ले जाना. अमेरिका में, 'एलियन' शब्द का अर्थ 'विदेशी नागरिक' होता है.

संपादक की पसंद

