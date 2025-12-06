ETV Bharat / international

यूएस में 3 भारतीयों समेत 4 की तस्करी, अमेरिकी महिला पर न्यूयार्क में केस दर्ज

न्यूयॉर्क: एक 42 साल की महिला स्टेसी टेलर (Stacey Taylor) पर एक इंटरनेशनल स्मगलिंग साजिश में उसकी भूमिका के लिए आरोप लगाया गया है. इसके तहत मुख्य रूप से भारत के लोगों को कनाडा से बॉर्डर पार करके गैर-कानूनी तरीके से US लाया गया था. शुक्रवार को एक ऑफिशियल बयान के मुताबिक, न्यूयॉर्क के प्लैट्सबर्ग की रहने वाली स्टेसी टेलर की इसी हफ़्ते कोर्ट में पेशी हुईं थी. ऐसा तब हुआ था, जब अल्बानी में एक फेडरल ग्रैंड जूरी ने अक्टूबर में उन पर स्मगलिंग साजिश में उनकी भूमिका पर सवाल किए थे. कोर्ट के रिकॉर्ड से पता चलता है कि US बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स ने जनवरी में सुबह-सुबह क्यूबेक बॉर्डर के पास, न्यूयॉर्क के चुरुबुस्को के पास टेलर की गाड़ी रोकी, और उसकी गाड़ी के अंदर चार विदेशी नागरिक मिले. कार में सवार चारों आदमी, जिनमें तीन भारतीय नागरिक और एक कनाडाई नागरिक बिना जांच के गैर-कानूनी तरीके से US-कनाडाई बॉर्डर पार कर गए थे. जब बाद में पुलिस ने टेलर के सेलफोन की जांच की, तो उन्हें ऐसे टेक्स्ट मैसेज मिले, जिनसे पता चला कि वह पहले के दिनों में कई और स्मगलिंग के कामों में शामिल थी.