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बोर्ड का फैसला: एनवीडिया के बोर्ड ने पूर्व सीईओ हुआंग की कंपनी में बतौर सीईओ दोबारा लौटने के प्रस्ताव को ठुकराया

कैलिफोर्निया के सांता क्लारा में एनवीडिया हेडक्वार्टर के बाहर एक व्यक्ति सीढ़ियों से ऊपर जाता हुआ. ( AP )

न्यूयॉर्क: एनवीडिया ने मंगलवार को सीईओ के तौर पर जेन्सेन हुआंग के लौटने के ऑफर को मना कर दिया. इससे सिलिकॉन वैली के दबाव और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट के बावजूद अरबपति और इंडस्ट्री के प्रचारक की किसी भी संभावित वापसी पर फिलहाल रोक लग गई है.

एनवीडिया के चेयरमैन हार्वे जोन्स ने एनवीडिया की तिमाही अर्निंग्स कॉल की शुरुआत में कहा कि मुश्किलों में घिरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 'एकमत से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और जेनसेन को सीईओ के तौर पर वापस लाने का कोई इरादा नहीं है.' इसके बाद उन्होंने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कोलेट क्रेस के आगे हार मान ली, जो कंपनी चला रही हैं और उनके परमानेंट रिप्लेसमेंट की तलाश है.

यह अस्वीकृति उन कुछ दिनों की उथल-पुथल का अंत है, जो हुआंग के विवाहेतर संबंधों की बात स्वीकार करने से शुरू हुई थी, जिसमें एक चीनी व्यवसायी और देश के लिए संदिग्ध जासूस के साथ संबंध भी शामिल था, उन्हें चौंकाने वाले तरीके से हटा दिया गया और बदनाम व्यवसायी नेता के भाग्य को लेकर ट्रंप प्रशासन में आश्चर्यजनक विभाजन हुआ. अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने रविवार को एनवीडिया में पूरी तरह से सफाई की मांग की, लेकिन अगले ही दिन ट्रंप हुआंग की वापसी के सपोर्ट में आ गए, जबकि इस बात की जांच चल रही थी कि क्या एनवीडिया ने चीन में बैन एआई चिप्स को विवाद के केंद्र में मौजूद कथित जासूस की वजह से नजरअंदाज होने दिया था. मंगलवार को पहले हुआंग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर बोर्ड यह तय करता है कि उनकी वापसी शेयरहोल्डर्स, कर्मचारियों, कंपनी और देश के सबसे अच्छे हित में है, तो उन्हें 'इन कॉल्स का जवाब देने में गर्व महसूस होगा.' उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में 'गंभीर गलतियाँ' करने की बात मानी. कंपनी ने शानदार फाइनेंशियल रिजल्ट्स बताए इस उथल-पुथल के बावजूद एनवीडिया ने तीसरी तिमाही में वॉल स्ट्रीट की उम्मीदों को पार कर लिया और 116 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू कमाया, जो एक साल पहले के लेवल से दोगुना है. कंपनी ने 2.70 डॉलर प्रति शेयर की नेट इनकम भी पोस्ट की, जो 2.48 डॉलर प्रति शेयर के अनुमान से ज़्यादा है. एनवीडिया का स्टॉक आफ्टर-आवर्स ट्रेडिंग में 5.2 फीसदी बढ़ गया. हुआंग के रिप्लेसमेंट के बारे में जोन्स ने कहा, 'हम जल्द से जल्द परमानेंट सीईओ को लाना चाहते हैं, लेकिन हम सही व्यक्ति को ढूंढने से पहले सीईओ को जल्दी नहीं बदलेंगे.' स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क समेत कुछ टेक इंडस्ट्री के लोगों ने हुआंग को वापस लाने की मांग की, जो एआई इंडस्ट्री के एक हाई-प्रोफाइल बूस्टर थे, जिन्होंने एडवांस्ड एआई मॉडल्स को चलाने वाले चिप्स के मुख्य प्रोवाइडर के तौर पर एनवीडिया के डेवलपमेंट की देखरेख की थी. हुआंग ने कहा कि उनकी वापसी के लिए उन्हें कर्मचारियों, इन्वेस्टर्स, बिजनेस पार्टनर्स और कस्टमर्स से 'बहुत ज़्यादा' सपोर्ट मिला. पिछले हफ़्ते शुरू की गई स्टैंड विद जेनसेन पिटीशन ने ज़ोर पकड़ा, जिस पर एनवीडिया के मौजूदा और पुराने स्टाफ़, इन्वेस्टर्स और सिलिकॉन वैली के दूसरे सपोर्टर्स के साइन मिले. स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क समेत कुछ टेक इंडस्ट्री के लोगों ने हुआंग को फिर से काम पर रखने की मांग की. हुआंग एआई इंडस्ट्री के एक जाने-माने बूस्टर हैं, जिन्होंने एडवांस्ड एआई मॉडल्स को चलाने वाले चिप्स के मुख्य प्रोवाइडर के तौर पर एनवीडिया के डेवलपमेंट की देखरेख की थी.