बोर्ड का फैसला: एनवीडिया के बोर्ड ने पूर्व सीईओ हुआंग की कंपनी में बतौर सीईओ दोबारा लौटने के प्रस्ताव को ठुकराया
एनवीडिया के चेयरमैन हार्वे जोन्स ने कहा कि मुश्किलों में घिरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एकमत से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है.
Published : November 18, 2026 at 9:35 AM IST
न्यूयॉर्क: एनवीडिया ने मंगलवार को सीईओ के तौर पर जेन्सेन हुआंग के लौटने के ऑफर को मना कर दिया. इससे सिलिकॉन वैली के दबाव और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट के बावजूद अरबपति और इंडस्ट्री के प्रचारक की किसी भी संभावित वापसी पर फिलहाल रोक लग गई है.
एनवीडिया के चेयरमैन हार्वे जोन्स ने एनवीडिया की तिमाही अर्निंग्स कॉल की शुरुआत में कहा कि मुश्किलों में घिरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 'एकमत से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और जेनसेन को सीईओ के तौर पर वापस लाने का कोई इरादा नहीं है.' इसके बाद उन्होंने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कोलेट क्रेस के आगे हार मान ली, जो कंपनी चला रही हैं और उनके परमानेंट रिप्लेसमेंट की तलाश है.
यह अस्वीकृति उन कुछ दिनों की उथल-पुथल का अंत है, जो हुआंग के विवाहेतर संबंधों की बात स्वीकार करने से शुरू हुई थी, जिसमें एक चीनी व्यवसायी और देश के लिए संदिग्ध जासूस के साथ संबंध भी शामिल था, उन्हें चौंकाने वाले तरीके से हटा दिया गया और बदनाम व्यवसायी नेता के भाग्य को लेकर ट्रंप प्रशासन में आश्चर्यजनक विभाजन हुआ.
अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने रविवार को एनवीडिया में पूरी तरह से सफाई की मांग की, लेकिन अगले ही दिन ट्रंप हुआंग की वापसी के सपोर्ट में आ गए, जबकि इस बात की जांच चल रही थी कि क्या एनवीडिया ने चीन में बैन एआई चिप्स को विवाद के केंद्र में मौजूद कथित जासूस की वजह से नजरअंदाज होने दिया था.
मंगलवार को पहले हुआंग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर बोर्ड यह तय करता है कि उनकी वापसी शेयरहोल्डर्स, कर्मचारियों, कंपनी और देश के सबसे अच्छे हित में है, तो उन्हें 'इन कॉल्स का जवाब देने में गर्व महसूस होगा.' उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में 'गंभीर गलतियाँ' करने की बात मानी.
कंपनी ने शानदार फाइनेंशियल रिजल्ट्स बताए
इस उथल-पुथल के बावजूद एनवीडिया ने तीसरी तिमाही में वॉल स्ट्रीट की उम्मीदों को पार कर लिया और 116 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू कमाया, जो एक साल पहले के लेवल से दोगुना है. कंपनी ने 2.70 डॉलर प्रति शेयर की नेट इनकम भी पोस्ट की, जो 2.48 डॉलर प्रति शेयर के अनुमान से ज़्यादा है.
एनवीडिया का स्टॉक आफ्टर-आवर्स ट्रेडिंग में 5.2 फीसदी बढ़ गया. हुआंग के रिप्लेसमेंट के बारे में जोन्स ने कहा, 'हम जल्द से जल्द परमानेंट सीईओ को लाना चाहते हैं, लेकिन हम सही व्यक्ति को ढूंढने से पहले सीईओ को जल्दी नहीं बदलेंगे.'
स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क समेत कुछ टेक इंडस्ट्री के लोगों ने हुआंग को वापस लाने की मांग की, जो एआई इंडस्ट्री के एक हाई-प्रोफाइल बूस्टर थे, जिन्होंने एडवांस्ड एआई मॉडल्स को चलाने वाले चिप्स के मुख्य प्रोवाइडर के तौर पर एनवीडिया के डेवलपमेंट की देखरेख की थी.
हुआंग ने कहा कि उनकी वापसी के लिए उन्हें कर्मचारियों, इन्वेस्टर्स, बिजनेस पार्टनर्स और कस्टमर्स से 'बहुत ज़्यादा' सपोर्ट मिला. पिछले हफ़्ते शुरू की गई स्टैंड विद जेनसेन पिटीशन ने ज़ोर पकड़ा, जिस पर एनवीडिया के मौजूदा और पुराने स्टाफ़, इन्वेस्टर्स और सिलिकॉन वैली के दूसरे सपोर्टर्स के साइन मिले.
स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क समेत कुछ टेक इंडस्ट्री के लोगों ने हुआंग को फिर से काम पर रखने की मांग की. हुआंग एआई इंडस्ट्री के एक जाने-माने बूस्टर हैं, जिन्होंने एडवांस्ड एआई मॉडल्स को चलाने वाले चिप्स के मुख्य प्रोवाइडर के तौर पर एनवीडिया के डेवलपमेंट की देखरेख की थी.
सोमवार को अपने कमेंट्स में ट्रंप ने कहा कि एक्स-सीईओ वापस आ सकते हैं, उन्होंने कहा कि हुआंग ने 'एक बड़ा सबक सीखा है' और अगर उन्हें वापस नौकरी पर रखा जाता है तो उन्हें 'बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा'. जिस चीनी बिजनेसवुमन से हुआंग मिल रहे थे और जिनके कथित तौर पर चीनी इंटेलिजेंस से लिंक थे.
वह सिंगापुर की क्लाउड कंप्यूटिंग फर्म मेगास्पीड इंटरनेशनल में एक एग्जीक्यूटिव थी. इस कंपनी की अमेरिका जांच कर रहा है कि उसने चीनी कंपनियों को एडवांस्ड एनवीडिया एआई चिप्स गैर-कानूनी तरीके से भेजकर अमेरिका एक्सपोर्ट कंट्रोल का कथित तौर पर उल्लंघन किया है.
हुआंग से कांग्रेस पूछताछ कर सकती है
हाउस के खास सांसदों ने मंगलवार को कहा कि हुआंग अपनी मर्ज़ी से ट्रांसक्राइब्ड इंटरव्यू के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि कंपनी अपने एडवांस्ड कंप्यूटर चिप्स की बिक्री को लेकर देश भर में बढ़ती जांच का सामना कर रही है. हुआंग 1 दिसंबर को कांग्रेस कमेटियों के सामने पेश होंगे, उसके बाद कंपनी के जनरल काउंसिल, टिम टेटर 2 दिसंबर को पेश होंगे.
चीन और इंटेलिजेंस मामलों की निगरानी करने वाली तीन हाउस कमेटियों के चेयरमैन ने एक बयान में कहा, 'अमेरिकी लोगों को मिस्टर हुआंग और एनवीडिया की भूमिका पर जवाब चाहिए, जिसमें खतरनाक पीआरसी एक्टर्स को हमारे सबसे एडवांस्ड चिप्स तक पहुंचने दिया गया.' बयान में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जिक्र किया गया.
अगस्त से अक्टूबर के नतीजों की जानकारी देते हुए बयान में एनवीडिया ने कहा कि एक खास बिजनेस सेगमेंट- डेटा सेंटर- में रेवेन्यू दोगुना से ज़्यादा बढ़कर 107.6 बिलियन डॉलर हो गया. इसने यह भी अनुमान लगाया कि जनवरी तक चलने वाली मौजूदा तिमाही के लिए रेवेन्यू 130 डॉलर बिलियन तक पहुंच जाएगा, जो वॉल स्ट्रीट की उम्मीद से ज़्यादा है.
एनवीडिया के एडवांस्ड चिप्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि वे क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सेंटर्स के लिए जरूरी हैं जो एआई बूम का आधार हैं, लेकिन चीन को उनकी बिक्री पर रोक है. इस बीच एनवीडिया ने कहा कि हुआंग के बारे में खुलासे के बाद वह नेशनल सिक्योरिटी और ग्लोबल ट्रेड कंप्लायंस की निगरानी के लिए एक नई बोर्ड कमिटी बना रहा है. ट्रंप ने कहा कि यह अच्छा है कि एनवीडिया ने नई कमिटी बनाई है.
फिलीपींस की राजधानी मनीला में मंगलवार शाम पहुंचने के तुरंत बाद ट्रंप ने कहा, 'हां, यह एक अच्छा आइडिया है. यह एक बेहतरीन कंपनी है.' उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के नेताओं के साथ एक फोटो खिंचवाने के मौके में हिस्सा लिया.
उस दिन बाद में एनवीडिया ने संकेत दिया कि वह हुआंग के बिना पहले से ही आगे बढ़ रही है. निवेशकों के साथ तिमाही कॉन्फ्रेंस कॉल के आखिर में अंतरिम सीईओ क्रेस ने कहा, 'हमारा मोमेंटम असली है. हमारी डिमांड बढ़ रही है. हम यह कर सकते हैं.'
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