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'मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया': 'चीनी जासूस' संग अफेयर पर जेन्सेन हुआंग बोले; NVIDIA केस की जांच कर रही

एनवीडिया के सीईओ (CEO) जेन्सन हुआंग ( (AP) )

विश्व की सबसे बड़ी एआई चिप्स बनाने वाली कंपनियों में शामिल एनवीडिया के सीईओ (CEO) जेन्सन हुआंग को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक हुआंग ने एक चीनी जासूस से अपने संबंधों पर स्वीकृति दी है. वहीं, इस चीनी जासूस ने एनवीडिया की सभी जरूरी जानकारियां चीन को भेजी. अब एनवीडिया कंपनी ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है.

एनवीडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रविवार को बताया कि कंपनी सीईओ जेन्सेन हुआंग के बारे में आई उन खबरों की जांच शुरू कर रही है, जिनमें कहा गया है कि वे 'विदेशी खुफिया प्रयासों का निशाना' थे.

यह घोषणा तब हुई जब हुआंग ने बोर्ड के सामने स्वीकार किया कि उनके एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव के साथ अंतरंग संबंध थे. 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' के अनुसार, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पता लगाया था कि वह बीजिंग के लिए जानकारी जुटा रही थी. एनवीडिया के कर्मचारियों को लिखे एक पत्र में, हुआंग ने लिखा कि मैंने अपनी पत्नी के साथ बेवफाई की है. मेरे कामों से उसे और हमारे बच्चों को ठेस पहुंची है. मैंने जो किया, उसके लिए कोई बहाना नहीं है. मुझे बहुत पछतावा है. उन्होंने कहा कि वह अपने कामों की 'पूरी जिम्मेदारी' लेते हैं. हुआंग ने लिखा कि एनवीडिया का नेतृत्व करना मेरे जीवन का सौभाग्य है. मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी सेवा करूं और आपके भरोसे के काबिल बना रहूं. मैं इस जिम्मेदारी को निभाने में विफल रहा हूं. एनवीडिया के बोर्ड ने कहा कि उसके पास 'यह मानने का कोई कारण नहीं है' कि राष्ट्रीय सुरक्षा या एनवीडिया के गोपनीय रहस्यों से कोई समझौता हुआ है, लेकिन उनकी जांच में उपलब्ध सभी जानकारियों की समीक्षा की जाएगी. बोर्ड ने बताया कि हुआंग 'इस समीक्षा का पूरा समर्थन करते हैं और उन्होंने इसमें सहयोग करने का वादा किया है.' 63 वर्षीय हुआंग जांच के दौरान CEO बने रहेंगे. कंपनी के प्रवक्ता जॉन रिजो ने एक बयान में कहा कि आज की खबर से एनवीडिया की रफ्तार धीमी नहीं होगी. जेन्सेन बिना किसी रुकावट के CEO के तौर पर एनवीडिया का नेतृत्व जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) विकसित करने की वैश्विक दौड़ में एनवीडिया (Nvidia) एक अहम खिलाड़ी बन गया है. इसके चिप्स कई ऐसे डेटा सेंटरों और कंप्यूटिंग सिस्टम को पावर देते हैं, जिनका इस्तेमाल AI मॉडल को ट्रेन करने और चलाने के लिए किया जाता है. इसके एडवांस्ड प्रोसेसर अमेरिकी निर्यात प्रतिबंधों के दायरे में भी रहे हैं, जिनका मकसद चीन की अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर तकनीक तक पहुंच को सीमित करना है. 'द टाइम्स' ने पिछले महीने रिपोर्ट दी थी कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि हुआंग के एलिस हुआंग के साथ करीबी संबंध बन गए थे. एलिस हुआंग एक चीनी नागरिक हैं और चिप खरीदती हैं. एजेंसियों ने यह भी पता लगाया कि वह सीधे बीजिंग को जानकारी दे रही थीं. 'द टाइम्स' के अनुसार, इन दोनों के बीच कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है.