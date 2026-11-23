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एनवीडिया बोर्ड ने जेन्सेन हुआंग को फिर से बनाया अध्यक्ष, सीईओ ने कहा- 'राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं'

जेन्सेन हुआंग. (File) ( AP )

टेक्सास: दिग्गज टेक कंपनी एनवीडिया (NVIDIA) के निदेशक मंडल ने सर्वसम्मति से जेन्सेन हुआंग (Jensen Huang) को तत्काल प्रभाव से कंपनी के अध्यक्ष (President), मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और बोर्ड सदस्य के रूप में बहाल करने का फैसला किया है. कंपनी द्वारा सोमवार, 23 नवंबर 2026 को जारी आधिकारिक प्रेस रिलीज़ में यह जानकारी दी. न्यूज एजेंसी एएनआई ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी कॉपी साझा की है.