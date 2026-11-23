एनवीडिया बोर्ड ने जेन्सेन हुआंग को फिर से बनाया अध्यक्ष, सीईओ ने कहा- 'राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं'
बोर्ड ने अमेरिकी सरकार के इनपुट के आधार पर कहा कि उनकी बहाली से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है.
Published : November 23, 2026 at 8:02 PM IST
टेक्सास: दिग्गज टेक कंपनी एनवीडिया (NVIDIA) के निदेशक मंडल ने सर्वसम्मति से जेन्सेन हुआंग (Jensen Huang) को तत्काल प्रभाव से कंपनी के अध्यक्ष (President), मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और बोर्ड सदस्य के रूप में बहाल करने का फैसला किया है. कंपनी द्वारा सोमवार, 23 नवंबर 2026 को जारी आधिकारिक प्रेस रिलीज़ में यह जानकारी दी. न्यूज एजेंसी एएनआई ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी कॉपी साझा की है.
एनवीडिया की प्रेस रिलीज़ के अनुसार, बोर्ड ने जेन्सेन हुआंग की स्पष्टवादिता और कंपनी का नेतृत्व करने की क्षमता पर संतोष व्यक्त किया है. इस फैसले पर पहुंचने की प्रक्रिया के दौरान बोर्ड को अमेरिकी सरकार के वरिष्ठ स्तरों से भी इनपुट प्राप्त हुए. उन इनपुट के आधार पर बोर्ड पूरी तरह आश्वस्त है कि हुआंग की बहाली से राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है.
NVIDIA Board of Directors voted unanimously to reinstate Jensen Huang following a series of discussions and meetings with him, after which the Board was satisfied with respect to his candor and ability to lead NVIDIA. In the process of reaching its decision, the Board received input from senior levels of the United States government, and based on that input, the Board is confident that Mr. Huang’s reinstatement poses no national security risk. “The Board believes Jensen is the right person to lead NVIDIA, and that his reinstatement is in the best interests of our stockholders, employees, partners and customers,” said Harvey C. Jones, Chair of the Board. “We have every confidence in Jensen and look forward to working with him as he resumes his leadership of the Company. We are grateful to Colette Kress for her outstanding service as interim CEO, in addition to her continuing responsibilities as NVIDIA’s Chief Financial Officer.” Harvey Jones will remain as Board chair.— ANI (@ANI) November 23, 2026
बोर्ड के चेयर हार्वे सी. जोन्स ने कहा, "बोर्ड का मानना है कि जेन्सेन NVIDIA को लीड करने के लिए सही व्यक्ति हैं, और उनका वापस आना हमारे स्टॉकहोल्डर्स, कर्मचारियों, पार्टनर्स और कस्टमर्स के सबसे अच्छे हित में है. हमें जेन्सेन पर पूरा भरोसा है और हम उनके साथ काम करने का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि वह कंपनी की लीडरशिप फिर से संभाल रहे हैं. हम NVIDIA के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पर अपनी लगातार जिम्मेदारियों के अलावा, अंतरिम CEO के तौर पर उनकी शानदार सर्विस के लिए कोलेट क्रेस के शुक्रगुजार हैं."
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