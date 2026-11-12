दो अफेयर और जासूसी कांड से घिरे Nvidia CEO हुआंग की हो सकती है छुट्टी, बोर्ड कर रहा तैयारी
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जेन्सेन हुआंग का एनवीडिया की हेल्थकेयर की वाइस प्रेसिडेंट किम्बर्ली पॉवेल के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ता था.
By ANI
Published : November 12, 2026 at 8:14 AM IST
वॉशिंगटन: अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी एनवीडिया (Nvidia) का बोर्ड कथित तौर पर अपने को-फाउंडर और सीईओ, जेन्सेन हुआंग को हटाने पर विचार कर रहा है. ऐसा दो कथित एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्तों के खुलासे के बाद हुआ है, जिसमें एक बिजनेसवुमन भी शामिल है. इसके बारे में अमेरिकी इंटेलिजेंस को शक है कि उसके चीनी इंटेलिजेंस सर्विस से लिंक हैं.
द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इस मामले से जुड़े लोगों के हवाले से एनवीडिया का बोर्ड कंपनी में हुआंग के भविष्य पर चर्चा करने के लिए गुरुवार को मीटिंग करने की तैयारी कर रहा है. यह खबर ऐसे समय में आई है जब 63 साल के एग्जीक्यूटिव के पर्सनल रिश्तों और कंपनी पर उनके संभावित असर के बारे में खुलासे के बाद उन पर जांच बढ़ रही है.
इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि हुआंग का एनवीडिया की हेल्थकेयर की वाइस प्रेसिडेंट किम्बर्ली पॉवेल के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ता था, जो उन्हें रिपोर्ट करती हैं. कंपनी में काम करने वाले पांच लोगों का हवाला देते हुए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि इस रिश्ते के बारे में पहले कभी रिपोर्ट नहीं की गई थी.
द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हुआंग और पॉवेल 48, मार्च में कैलिफ़ोर्निया के सैन होजे के एक होटल में एनवीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान प्यार से पेश आते हुए वीडियो में कैद हुए थे. कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक पॉवेल 2008 में एनवीडिया से जुड़ी थीं और कंपनी की चिप टेक्नोलॉजी को हायर एजुकेशन और हेल्थकेयर, खासकर मेडिकल इमेजिंग डिवाइस में इस्तेमाल करने पर फोकस करने वाले प्रोग्राम देखतीं हैं.
इस कथित रिश्ते ने एनवीडिया की अंदरूनी वर्कप्लेस पॉलिसी पर भी सवाल उठाए हैं, जिसमें कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट में कर्मचारियों से ऐसी स्थितियों से बचने के लिए कहा गया है जहाँ हमारे कामों से टकराव हो, जिसमें पर्सनल रिश्ते भी शामिल हैं.
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी यह भी कहती है कि वह गलत काम की रिपोर्ट की तुरंत जांच करती है, और बताया कि कई कॉर्पोरेशन्स की पॉलिसी मैनेजर्स और उनके सबऑर्डिनेट्स के बीच रिश्तों को रोकने वाली होती हैं. यह नया खुलासा तब हुआ जब हुआंग पर एलिस हुआंग के साथ एक और कथित रिश्ते को लेकर जांच हुई, जो सिंगापुर की डेटा कंपनी मेगास्पीड से जुड़ी एक चीनी बिजनेसवुमन और एग्जीक्यूटिव हैं, जो एनवीडिया की एक बड़ी कस्टमर है.
अमेरिकी इंटेलिजेंस अधिकारियों ने चीनी एग्जीक्यूटिव की पहचान एक कथित चीनी इंटेलिजेंस एसेट के तौर पर की थी. वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि एलिस हुआंग के साथ रिश्ता वह मामला था जिसे हुआंग ने रविवार को एनवीडिया के कर्मचारियों को लिखे एक लेटर में माना था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी के साथ बेवफाई करने की बात मानी और उनके भरोसे को तोड़ने के लिए माफी मांगी.
द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हुआंग के मानने के बाद एनवीडिया के बोर्ड ने कथित तौर पर इस मामले की जांच शुरू की, जिसकी जांच लॉ फर्म वाचटेल, लिप्टन, रोसेन एंड काट्ज कर रही थी. वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आगे बताया कि कंपनी का बोर्ड दोनों रिश्तों से जुड़े खुलासों के बाद हुआंग की पोजीशन पर विचार कर रहा था, जिसमें संदिग्ध चीनी इंटेलिजेंस कनेक्शन के आरोप भी शामिल हैं.
हुआंग जिन्होंने 1993 में एनवीडिया को-फाउंड किया था, ने कंपनी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स का एक लीडिंग सप्लायर बना दिया है और उन्हें ग्लोबल एआई इंडस्ट्री में सबसे जाने-माने लोगों में से एक माना जाता है.