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दो अफेयर और जासूसी कांड से घिरे Nvidia CEO हुआंग की हो सकती है छुट्टी, बोर्ड कर रहा तैयारी

एनवीडिया के को-फाउंडर और सीईओ, जेन्सेन हुआंग ( IANS )

By ANI 3 Min Read

वॉशिंगटन: अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी एनवीडिया (Nvidia) का बोर्ड कथित तौर पर अपने को-फाउंडर और सीईओ, जेन्सेन हुआंग को हटाने पर विचार कर रहा है. ऐसा दो कथित एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्तों के खुलासे के बाद हुआ है, जिसमें एक बिजनेसवुमन भी शामिल है. इसके बारे में अमेरिकी इंटेलिजेंस को शक है कि उसके चीनी इंटेलिजेंस सर्विस से लिंक हैं.

द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इस मामले से जुड़े लोगों के हवाले से एनवीडिया का बोर्ड कंपनी में हुआंग के भविष्य पर चर्चा करने के लिए गुरुवार को मीटिंग करने की तैयारी कर रहा है. यह खबर ऐसे समय में आई है जब 63 साल के एग्जीक्यूटिव के पर्सनल रिश्तों और कंपनी पर उनके संभावित असर के बारे में खुलासे के बाद उन पर जांच बढ़ रही है.

इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि हुआंग का एनवीडिया की हेल्थकेयर की वाइस प्रेसिडेंट किम्बर्ली पॉवेल के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ता था, जो उन्हें रिपोर्ट करती हैं. कंपनी में काम करने वाले पांच लोगों का हवाला देते हुए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि इस रिश्ते के बारे में पहले कभी रिपोर्ट नहीं की गई थी. द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हुआंग और पॉवेल 48, मार्च में कैलिफ़ोर्निया के सैन होजे के एक होटल में एनवीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान प्यार से पेश आते हुए वीडियो में कैद हुए थे. कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक पॉवेल 2008 में एनवीडिया से जुड़ी थीं और कंपनी की चिप टेक्नोलॉजी को हायर एजुकेशन और हेल्थकेयर, खासकर मेडिकल इमेजिंग डिवाइस में इस्तेमाल करने पर फोकस करने वाले प्रोग्राम देखतीं हैं. इस कथित रिश्ते ने एनवीडिया की अंदरूनी वर्कप्लेस पॉलिसी पर भी सवाल उठाए हैं, जिसमें कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट में कर्मचारियों से ऐसी स्थितियों से बचने के लिए कहा गया है जहाँ हमारे कामों से टकराव हो, जिसमें पर्सनल रिश्ते भी शामिल हैं.