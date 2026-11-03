NSA अजीत डोभाल का वियतनाम दौरा; भारत के साथ बढ़ते सुरक्षा और रक्षा संबंधों पर क्या होगा असर?
यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब ईरान और यूक्रेन के संघर्षों के कारण दुनिया भर में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है.
Published : November 3, 2026 at 3:05 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने वियतनाम यात्रा के दौरान ऐतिहासिक बौद्ध मंदिर 'क्वान सू पगोडा' का दौरा किया. उनकी यह यात्रा भारत और वियतनाम के बीच 2,000 साल से भी पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है, जो हमारी साझी बौद्ध विरासत की याद दिलाते हैं. लेकिन इस सांस्कृतिक प्रतीक से इतर, एनएसए डोभाल के इस दौरे ने दोनों देशों के सुरक्षा संबंधों पर मुख्य रूप से ध्यान खींचा.
यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब ईरान और यूक्रेन के संघर्षों के कारण दुनिया भर में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है और इस क्षेत्र में चीन का प्रभाव भी लगातार बढ़ रहा है. भारत और वियतनाम दोनों ही देश सुरक्षा सहित अपने अन्य संबंधों में विविधता लाना चाहते हैं. डोभाल का यह दौरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वियतनाम दौरे के छह महीने बाद हुआ है.
अपनी इस यात्रा के दौरान, डोभाल ने वियतनाम के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल लुओंग ताम क्वांग के साथ बातचीत की. उन्होंने दोनों देशों के बीच चल रहे सुरक्षा सहयोग की समीक्षा की और साइबर सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला करने, हाई-टेक अपराध, अंतरराष्ट्रीय अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग और ऑनलाइन घोटालों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई.
वियतनाम में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा, "दोनों पक्षों ने सुरक्षा के क्षेत्र में मौजूदा सहयोग पर चर्चा की और दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों को और बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की. दोनों पक्षों ने क्षेत्र और दुनिया भर के घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया." इसके अलावा, एनएसए डोभाल ने वियतनाम के उप-प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फान वान गियांग से भी मुलाकात की और रक्षा सहयोग की समीक्षा करते हुए इसे और गहरा करने पर सहमति जताई.
Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Doval hôm nay đã tới thăm Chùa Quán Sứ, một ngôi chùa có bề dày lịch sử tại Hà Nội. Cố vấn An ninh Quốc gia đã được đón tiếp bởi Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự và Trụ trì Chùa Quán Sứ, và Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phật giáo là cây cầu văn minh kết nối nhân dân 🇮🇳 và 🇻🇳. ~~~ NSA Ajit Doval visited the historic Quan Su Pagoda, today, in Hanoi. He was received by Most Venerable Thich Thanh Nhieu, Standing Vice President and the Chief Abbot of the Pagoda, and Most Venerable Thich Duc Thien, Vice President and Secretary General of the National Viet Nam Buddhist Sangha (VBS). Buddhism is the civilisational bridge between the people of 🇮🇳 and 🇻🇳.— India in Vietnam (@AmbHanoi) November 2, 2026
यह दौरा वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम के मई में हुए भारत दौरे के बाद हुआ है. उस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को बढ़ाकर 'एन्हांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप' (एक बेहद मजबूत रणनीतिक साझेदारी) का दर्जा दिया था, जिसमें सुरक्षा और समुद्री सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है.
एक संयुक्त बयान के अनुसार, उस समय दोनों पक्ष वियतनाम के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के बीच सहयोग को गहरा करने और 'भारत-वियतनाम सुरक्षा वार्ता' को फिर से सक्रिय करने पर सहमत हुए थे. संयुक्त बयान में रक्षा और सुरक्षा को इस साझेदारी के मुख्य स्तंभों के रूप में रेखांकित किया गया था.
दोनों देश रक्षा तकनीकों के संयुक्त अनुसंधान, मिलकर उत्पादन, समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने और खुफिया जानकारियों को साझा करने पर सहमत हुए थे. समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने का यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि दक्षिण चीन सागर में पारसेल और स्प्रैटली द्वीपसमूहों पर क्षेत्रीय दावों को लेकर वियतनाम का चीन के साथ पुराना विवाद है.
वियतनाम 'बैंबू डिप्लोमेसी' (बांस जैसी लचीली कूटनीति) का पालन करता है, जो काफी हद तक भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की नीति जैसी ही है. इसके तहत वियतनाम भारत, अमेरिका और जापान जैसे कई देशों के साथ रक्षा और सुरक्षा संबंध तो मजबूत करता है, लेकिन किसी एक का पक्ष लेने से बचता है. दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ क्षेत्रीय विवाद होने के बावजूद, वियतनाम के राष्ट्रपति ने बीजिंग के खिलाफ कोई आक्रामक रुख अपनाने से इनकार किया है.
उनकी विदेश नीति का सीधा सिद्धांत है कि वियतनाम- जो तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और एक्सपोर्ट का पावरहाउस बन रहा है- किसी का पक्ष नहीं लेगा, किसी सैन्य गठबंधन में शामिल नहीं होगा और किसी एक देश के खिलाफ दूसरे देश का साथ नहीं देगा.
आसियान (ASEAN) में राजदूत रह चुके पूर्व राजनयिक गुरजीत सिंह ने रेखांकित किया कि एक लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का यह दौरा, मई में प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों की रफ्तार को दिखाता है. सिंह ने कहा, "वियतनाम की मौजूदा सरकार का हमारे प्रति बहुत सकारात्मक रुख है. उनके सुधारवादी राष्ट्रपति पद संभालने के काफी जल्दी बाद ही इस साल भारत दौरे पर आए थे."
दोनों देशों के बीच सुरक्षा संबंध रक्षा क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने के प्रयासों को भी दर्शाते हैं. पिछले कुछ सालों से, भारत अपनी रक्षा क्षमताओं में विविधता लाने में वियतनाम की मदद करने की कोशिश कर रहा है. साल 2022 में भारत ने वियतनाम को डिफेंस क्रेडिट (रक्षा ऋण) दिया और 12 हाई-स्पीड नावें सप्लाई कीं, जबकि 2023 में भारत ने भारत में ही निर्मित मिसाइल कार्वेट वियतनाम को उपहार में दिया था.
इस साल मई में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया था कि भारत ने वियतनाम को 'ब्रह्मोस' सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम सप्लाई करने का एक समझौता किया है. वियतनाम को की गई इस बिक्री ने रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों में आसियान देशों के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया है. वियतनाम के अलावा, फिलीपींस पहले ही इन मिसाइलों को खरीद चुका है, जबकि इंडोनेशिया भी जुलाई में भारत से इस मिसाइल सिस्टम को खरीदने पर सहमत हुआ था.
इसके बावजूद, दोनों देशों के सामने असली चुनौती यह है कि वे अपनी बढ़ती राजनीतिक सद्भावना और साथ मिलकर काम करने की इच्छा को ठोस और निरंतर सुरक्षा सहयोग में बदलें. इसके लिए उन्हें रक्षा तकनीक के क्षेत्र में सहयोग, मजबूत आर्थिक जुड़ाव और समुद्री सुरक्षा सहयोग जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करना होगा.
दोनों देशों के बीच कुछ तनाव वाले मुद्दे भी हैं. भारत वियतनाम से होने वाले आयात को लेकर सतर्क रहा है. अतीत में, भारत ने वियतनाम पर आरोप लगाया था कि वह 'भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौते' के 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' क्लॉज का उल्लंघन कर रहा है और चीनी सामानों को वियतनाम के रास्ते भारत में आने दे रहा है. भारत आसियान-भारत एफटीए की समीक्षा करके इस कमी को दूर करने की कोशिश कर रहा है.
पूर्व राजनयिक गुरजीत सिंह ने कहा, "भारत-वियतनाम संबंध बेहद महत्वपूर्ण हैं, यह एक रणनीतिक साझेदारी है और यह लगातार बढ़ रही है. हमारे संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं, लेकिन अब हमें इसमें और अधिक गहराई लाने की जरूरत है, जिसके लिए तकनीकी और आर्थिक सहयोग को और बढ़ाना होगा."
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