ETV Bharat / international

NSA अजीत डोभाल का वियतनाम दौरा; भारत के साथ बढ़ते सुरक्षा और रक्षा संबंधों पर क्या होगा असर?

नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने सोमवार 2 नवंबर को हनोई में वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी और वियतनाम के पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर, सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल लुओंग टैम क्वांग से मुलाकात की. ( ANI )

By Nirmala Ganapathy 6 Min Read

नई दिल्ली: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने वियतनाम यात्रा के दौरान ऐतिहासिक बौद्ध मंदिर 'क्वान सू पगोडा' का दौरा किया. उनकी यह यात्रा भारत और वियतनाम के बीच 2,000 साल से भी पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है, जो हमारी साझी बौद्ध विरासत की याद दिलाते हैं. लेकिन इस सांस्कृतिक प्रतीक से इतर, एनएसए डोभाल के इस दौरे ने दोनों देशों के सुरक्षा संबंधों पर मुख्य रूप से ध्यान खींचा.

यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब ईरान और यूक्रेन के संघर्षों के कारण दुनिया भर में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है और इस क्षेत्र में चीन का प्रभाव भी लगातार बढ़ रहा है. भारत और वियतनाम दोनों ही देश सुरक्षा सहित अपने अन्य संबंधों में विविधता लाना चाहते हैं. डोभाल का यह दौरा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वियतनाम दौरे के छह महीने बाद हुआ है.