ETV Bharat / international

NSA अजीत डोभाल ने यूएई के राष्ट्रपति से की मुलाकात, मिडिल ईस्ट के बिगड़ते हालात पर हुई अहम चर्चा

एक महीने के भीतर भारत और यूएई के बीच यह दूसरी बड़ी कूटनीतिक मुलाकात है, जो दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

NSA Ajit Doval Meets UAE President
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने रविवार, 26 अप्रैल, 2026 को अबू धाबी के अपने ऑफिशियल दौरे के दौरान UAE के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की. (ANI)
author img

By ANI

Published : April 26, 2026 at 3:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अबू धाबी (यूएई): राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान शनिवार को अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की. इस बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और बदलते क्षेत्रीय घटनाक्रमों के बीच ऊर्जा सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की.

यूएई में भारतीय दूतावास द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर की गई एक पोस्ट के अनुसार, एनएसए डोभाल ने यूएई के राष्ट्रपति के साथ अपनी मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दीं. साथ ही, उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के उपायों, क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति और आपसी हित के अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की.

यूएई की सरकारी समाचार एजेंसी WAM ने इस बैठक पर आगे जानकारी देते हुए बताया कि शेख मोहम्मद बिन जायद ने एनएसए डोभाल का स्वागत किया. जिसके बाद दोनों देशों के नेतृत्व के बीच शुभकामनाओं का आदान-प्रदान हुआ. WAM के अनुसार, डोभाल ने यूएई की निरंतर प्रगति और समृद्धि के लिए पीएम मोदी की शुभकामनाएं और नेक इरादे व्यक्त किए, वहीं यूएई के राष्ट्रपति ने भी भारतीय नेतृत्व के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त कीं और भारत तथा वहां के लोगों के और अधिक विकास एवं समृद्धि की कामना की.

चर्चा में मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) के हालिया घटनाक्रमों और क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता पर उनके प्रभाव के साथ-साथ वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया.

इस बैठक में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सर्वोच्च परिषद के महासचिव अली बिन हम्माद अल शम्सी भी शामिल हुए. एक महीने के भीतर दोनों देशों के बीच यह दूसरी उच्च स्तरीय बैठक है.

इस महीने की शुरुआत में, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अपनी दो देशों की यात्रा के हिस्से के रूप में यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी. जयशंकर ने भारत-यूएई रणनीतिक साझेदारी की मजबूती पर जोर दिया और कहा कि जटिल क्षेत्रीय माहौल के बावजूद दोनों देशों के बीच चल रहा संवाद मजबूत और पारदर्शी बना हुआ है. वह मॉरीशस में 9वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लेने के बाद यूएई पहुंचे थे.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

INDIA UAE RELATIONS
MIDDLE EAST SECURITY SITUATION
मध्य एशिया संकट
अजीत डोभाल का यूएई दौरा
NSA AJIT DOVAL UAE VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.