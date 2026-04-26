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NSA अजीत डोभाल ने यूएई के राष्ट्रपति से की मुलाकात, मिडिल ईस्ट के बिगड़ते हालात पर हुई अहम चर्चा

नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने रविवार, 26 अप्रैल, 2026 को अबू धाबी के अपने ऑफिशियल दौरे के दौरान UAE के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की. ( ANI )

अबू धाबी (यूएई): राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान शनिवार को अबू धाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की. इस बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और बदलते क्षेत्रीय घटनाक्रमों के बीच ऊर्जा सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की.

यूएई में भारतीय दूतावास द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर की गई एक पोस्ट के अनुसार, एनएसए डोभाल ने यूएई के राष्ट्रपति के साथ अपनी मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दीं. साथ ही, उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के उपायों, क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति और आपसी हित के अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की.

यूएई की सरकारी समाचार एजेंसी WAM ने इस बैठक पर आगे जानकारी देते हुए बताया कि शेख मोहम्मद बिन जायद ने एनएसए डोभाल का स्वागत किया. जिसके बाद दोनों देशों के नेतृत्व के बीच शुभकामनाओं का आदान-प्रदान हुआ. WAM के अनुसार, डोभाल ने यूएई की निरंतर प्रगति और समृद्धि के लिए पीएम मोदी की शुभकामनाएं और नेक इरादे व्यक्त किए, वहीं यूएई के राष्ट्रपति ने भी भारतीय नेतृत्व के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त कीं और भारत तथा वहां के लोगों के और अधिक विकास एवं समृद्धि की कामना की.

चर्चा में मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) के हालिया घटनाक्रमों और क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता पर उनके प्रभाव के साथ-साथ वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं पर भी ध्यान केंद्रित किया गया.