चीन पहुंचे उत्तर कोरिया के नेता किम, नए क्रॉस-बॉर्डर ब्रिज का उद्घाटन किया
चीनी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, किम जोंग-उन नए ब्रिज को पार करके चीन के सीमावर्ती शहर डांडोंग पहुंचे.
Published : October 24, 2026 at 7:17 PM IST
सियोल: उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने शनिवार को चीन का दौरा किया. उन्होंने दोनों देशों को जोड़ने वाले एक नए ब्रिज का उद्घाटन किया और कहा कि उन्हें अपने ताकतवर पड़ोसी के साथ सहयोग बढ़ाने की उम्मीद है.
किम का चीन दौरा उनकी बढ़ती हुई सख्त विदेश नीति में सबसे नया कदम है, क्योंकि वह प्योंगयांग को बीजिंग और मॉस्को के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ एक साथ लाना चाहते हैं, जिसे वह "नया शीत युद्ध" (new Cold War) बताया है. यह एक साल में उनका पहला दौरा है.
दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्रालय (Unification Ministry), जो उत्तर कोरिया से जुड़े मामले देखती है, और चीन की सरकारी शिन्हुआ न्यूज एजेंसी के मुताबिक, किम शनिवार को नए ब्रिज को पार करके चीन के सीमावर्ती शहर डांडोंग (Dandong) पहुंचे.
दोनों पक्षों ने सहयोग मजबूत करने का वादा किया
किम ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमिटी के सदस्य वांग हुनिंग (Wang Huning) से मुलाकात की. दोनों ने एक कार फैक्ट्री का दौरा किया और आपसी संबंधों को मजबूत करने का वादा किया.
शिन्हुआ के मुताबिक, किम ने कहा कि उनका देश "चीन के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को आगे बढ़ाने और व्यवहारिक सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है, जिससे दोनों देशों के लोगों को ठोस फायदे मिल सकें." शिन्हुआ के मुताबिक, वांग इसके बाद किम को विदा करने के लिए ब्रिज तक उनके साथ गए.
देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए नया ब्रिज
विशेषज्ञों ने कहा कि इस महीने न्यू यालू रिवर ब्रिज (New Yalu River Bridge) का खुलना उत्तर कोरिया और चीन के बीच मजबूत होते संबंधों की एक अहम निशानी है और यह व्यापार बढ़ाने के उनके इरादे को दिखाता है, क्योंकि इससे कंटेनर शिपमेंट और भारी मालवाहक ट्रकों सहित चौबीसों घंटे दो-तरफा ट्रैफिक की सुविधा मिलने की उम्मीद है.
उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने किम के दौरे के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं दी है और चीन के विदेश मंत्रालय के प्रेस ऑफिस ने जानकारी के लिए किए गए अनुरोध का जवाब नहीं दिया.
राजनयिक सूत्रों का हवाला देते हुए, जापान की क्योडो न्यूज एजेंसी ने शनिवार को पहले बताया था कि चीनी अधिकारी डांडोंग के कुछ हिस्सों में सख्त ट्रैफिक पाबंदियां लगा रहे थे और उन इलाकों के सभी होटल रूम बुकिंग के लिए उपलब्ध नहीं थे. जापान के TBS टेलीविजन नेटवर्क ने डांडोंग में किम के काफिले का फुटेज प्रसारित किया, जिसमें उत्तर कोरिया के झंडे वाली एक काली लिमोजीन कार भी शामिल थी.
किम ने हाल ही में रूस के साथ संबंधों को प्राथमिकता देने के बाद, उत्तर कोरिया के पारंपरिक मुख्य सहयोगी और आर्थिक जीवन रेखा चीन के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश की है. उन्होंने यूक्रेन में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के युद्ध में मदद के लिए हजारों सैनिक और पारंपरिक हथियार भेजे, शायद मिलिट्री और आर्थिक मदद के बदले में.
1950 के युद्ध की सालगिरह पर किम का दौरा
किम का चीन का यह दौरा 2011 के अंत में अपने पिता के निधन के बाद सत्ता संभालने के बाद से उनकी छठी यात्रा है. ऐसा लगता है कि यह यात्रा कोरियाई युद्ध में चीन की पहली बड़ी जीत की 25 अक्टूबर की वर्षगांठ से ठीक पहले बीजिंग के साथ अपने संबंधों की मजबूती को रेखांकित करने के लिए निर्धारित की गई है, जो अक्टूबर 1950 में चीनी सैनिकों द्वारा उत्तरी कोरिया में यालू नदी पार करने के कुछ दिनों बाद हुई थी.
युद्ध की शुरुआत जून 1950 में दक्षिण कोरिया पर उत्तरी कोरिया के अचानक किए गए हमले के साथ हुई थी, जिसके बाद अमेरिका के नेतृत्व वाले संयुक्त राष्ट्र के गठबंधन ने हस्तक्षेप किया और इस हमले को पीछे धकेल दिया. उत्तरी कोरिया को चीनी सेना का समर्थन प्राप्त था, साथ ही तत्कालीन सोवियत संघ की वायु सेना से भी सहायता मिली थी. इसके बाद, 1953 में एक युद्धविराम के साथ यह लड़ाई समाप्त हुई, जिसने तकनीकी रूप से इस प्रायद्वीप को युद्ध की स्थिति में ही छोड़ दिया.
शिन्हुआ के मुताबिक, किम ने कहा कि शनिवार को उनका दौरा युद्ध में शहीद हुए लोगों को याद करने के लिए भी था.
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जून में किम जोंग उन से मिलने के लिए प्योंगयांग की यात्रा की. अपनी शिखर वार्ता के दौरान, शी ने व्यापार, कृषि, निर्माण और प्रौद्योगिकी में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने की बीजिंग की इच्छा जाहिर की, जबकि किम ने चीन के साथ संबंधों को एक शीर्ष रणनीतिक प्राथमिकता बताया.
किम ने पिछली बार सितंबर 2025 में बीजिंग का दौरा किया था, जब वह शी से मिले थे और पुतिन और अन्य विदेशी नेताओं के साथ मिलिट्री परेड देखी थी.
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