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चीन पहुंचे उत्तर कोरिया के नेता किम, नए क्रॉस-बॉर्डर ब्रिज का उद्घाटन किया

नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ( File Photo/ AP )

सियोल: उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने शनिवार को चीन का दौरा किया. उन्होंने दोनों देशों को जोड़ने वाले एक नए ब्रिज का उद्घाटन किया और कहा कि उन्हें अपने ताकतवर पड़ोसी के साथ सहयोग बढ़ाने की उम्मीद है.

किम का चीन दौरा उनकी बढ़ती हुई सख्त विदेश नीति में सबसे नया कदम है, क्योंकि वह प्योंगयांग को बीजिंग और मॉस्को के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ एक साथ लाना चाहते हैं, जिसे वह "नया शीत युद्ध" (new Cold War) बताया है. यह एक साल में उनका पहला दौरा है.

दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्रालय (Unification Ministry), जो उत्तर कोरिया से जुड़े मामले देखती है, और चीन की सरकारी शिन्हुआ न्यूज एजेंसी के मुताबिक, किम शनिवार को नए ब्रिज को पार करके चीन के सीमावर्ती शहर डांडोंग (Dandong) पहुंचे. दोनों पक्षों ने सहयोग मजबूत करने का वादा किया

किम ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमिटी के सदस्य वांग हुनिंग (Wang Huning) से मुलाकात की. दोनों ने एक कार फैक्ट्री का दौरा किया और आपसी संबंधों को मजबूत करने का वादा किया. शिन्हुआ के मुताबिक, किम ने कहा कि उनका देश "चीन के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को आगे बढ़ाने और व्यवहारिक सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है, जिससे दोनों देशों के लोगों को ठोस फायदे मिल सकें." शिन्हुआ के मुताबिक, वांग इसके बाद किम को विदा करने के लिए ब्रिज तक उनके साथ गए. देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए नया ब्रिज

विशेषज्ञों ने कहा कि इस महीने न्यू यालू रिवर ब्रिज (New Yalu River Bridge) का खुलना उत्तर कोरिया और चीन के बीच मजबूत होते संबंधों की एक अहम निशानी है और यह व्यापार बढ़ाने के उनके इरादे को दिखाता है, क्योंकि इससे कंटेनर शिपमेंट और भारी मालवाहक ट्रकों सहित चौबीसों घंटे दो-तरफा ट्रैफिक की सुविधा मिलने की उम्मीद है. उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने किम के दौरे के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं दी है और चीन के विदेश मंत्रालय के प्रेस ऑफिस ने जानकारी के लिए किए गए अनुरोध का जवाब नहीं दिया. राजनयिक सूत्रों का हवाला देते हुए, जापान की क्योडो न्यूज एजेंसी ने शनिवार को पहले बताया था कि चीनी अधिकारी डांडोंग के कुछ हिस्सों में सख्त ट्रैफिक पाबंदियां लगा रहे थे और उन इलाकों के सभी होटल रूम बुकिंग के लिए उपलब्ध नहीं थे. जापान के TBS टेलीविजन नेटवर्क ने डांडोंग में किम के काफिले का फुटेज प्रसारित किया, जिसमें उत्तर कोरिया के झंडे वाली एक काली लिमोजीन कार भी शामिल थी.