ईरान युद्ध के बीच किम ने बढ़ाई टेंशन, अमेरिका तक मार करने में सक्षम मिसाइल इंजन का किया सफल टेस्ट
किम जोंग ने मिश्रित कार्बन फाइबर सामग्री से बनाए गए नए उन्नत इंजन का ग्राउंड जेट परीक्षण देखा.
Published : March 29, 2026 at 1:21 PM IST
प्योंगयांग (उत्तर कोरिया) : उत्तर कोरिया ने अमेरिका को निशाना बनाने वाली मिसाइल के इंजन का सफल टेस्ट कर लिया है. उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने हाल ही में एक नई और ज्यादा ताकतवर मिसाइल इंजन का जमीनी टेस्ट देखा. यह टेस्ट ऐसे समय में हुआ है जब उत्तर कोरिया अपनी सैन्य क्षमता को और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहा है.
किम ने किया टेस्ट का नेतृत्व
उत्तर कोरियाई राज्य मीडिया कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (KCNA) ने रविवार, 29 मार्च 2026 को इसकी जानकारी दी. इसके मुताबिक उत्तर कोरिया ने अमेरिका की जमीन को निशाना बनाने के लिए मिसाइल के नए अपग्रेडेड हाई-थ्रस्ट सॉलिड-फ्यूल इंजन का ग्राउंड जेट टेस्ट किया है. इस टेस्ट का नेतृत्व खुद किम जोंग उन ने किया और इसे सामरिक सैन्य क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम बताया.
सितंबर में किए गए टेस्ट से इसकी पहुंच ज्यादा
टेस्ट में इस्तेमाल किया गया इंजन कंपोजिट कार्बन फाइबर मटेरियल से बना है और इसकी अधिकतम थ्रस्ट 2,500 किलोन्यूटन तक पहुंच गई, जो पिछले सितंबर में किए गए इसी तरह के टेस्ट से ज्यादा है. जिसका थ्रस्ट लगभग 1,971 किलोन्यूटन था.
पर्यवेक्षकों का कहना है कि इंजन की शक्ति बढ़ाने की ये कोशिश संभवतः एक ही मिसाइल पर कई आयुध लगाने के प्रयासों से जुड़ी है ताकि अमेरिकी रक्षा प्रणाली को भेदने की संभावना बढ़ाई जा सके. हालांकि केसीएनए की खबर में ये नहीं बताया कि यह परीक्षण कब और कहां हुआ.
ये टेस्ट संभवतः इस बात का संकेत है कि किम ऐसी मिसाइलों के जखीरे का विस्तार और आधुनिकीकरण करना चाहते हैं जो अमेरिका की मुख्यभूमि तक पहुंचने में सक्षम हो.
सामरिक हमले के साधनों के एडवांस करना
केसीएनए की खबर में बताया कि यह परीक्षण देश के पांच-वर्षीय सैन्य विस्तार कार्यक्रम के तहत किया गया. इस योजना के उद्देश्यों में ‘‘सामरिक हमले के साधनों’’ को उन्नत करना शामिल है.
केसीएनए की खबर के अनुसार किम ने कहा कि नवीनतम इंजन परीक्षण का ‘‘देश की सामरिक सैन्य ताकत को सर्वोच्च स्तर पर पहुंचाने में बहुत महत्व’’ है. हाल के वर्षों में उत्तर कोरिया ने अलग-अलग प्रकार की ऐसी अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (आईसीबीएम) का परीक्षण किया है जो अमेरिकी मुख्यभूमि तक पहुंचने की उनकी संभावित क्षमता को प्रदर्शित करती हैं.
इनमें ठोस प्रणोदक वाली मिसाइलें भी शामिल हैं जिनका प्रक्षेपण से पहले पता लगाना अधिक कठिन होता है.
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