नॉर्थ कोरिया ने क्लस्टर बमों से लैस बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया, 32 एकड़ क्षेत्र को राख में बदलने की क्षमता
एक क्लस्टर बम दर्जनों से सैकड़ों छोटे विस्फोटक छोड़ता है, जिससे यह एक बड़े क्षेत्र में कई टारगेट पर हमला कर सकता है.
By ANI
Published : November 1, 2026 at 2:02 PM IST
सियोल: नॉर्थ कोरिया ने एक क्लस्टर-बम वॉरहेड का टेस्ट किया है जिसे बैलिस्टिक मिसाइलों पर लगाने के लिए डिजाइन किया गया है. योनहाप न्यूज एजेंसी ने अपने सरकारी मीडिया के हवाले से बताया कि वह इस साल के आखिर तक ऐसे कई तरह के वॉरहेड तैनात करेगा.
कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (KCNA) ने बताया कि नॉर्थ के मिसाइल एडमिनिस्ट्रेशन ने शनिवार को यह टेस्ट किया ताकि टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए बने क्लस्टर-बम वॉरहेड की युद्ध अनुकूलनशीलता और विनाशकारी क्षमता का पता लगाया जा सके.
कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने कहा, 'मिसाइल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत आने वाले रिसर्च इंस्टिट्यूट ने कन्फर्म किया है कि स्टैंडर्ड टाइप 2 क्लस्टर-बम वॉरहेड अपनी सबसे ज़्यादा डेंसिटी पावर से 12 से 13 हेक्टेयर के टारगेट एरिया को राख में बदलने में सक्षम है.'
मिसाइल एडमिनिस्ट्रेशन के जनरल डायरेक्टर ने कहा कि क्लस्टर-बम वॉरहेड्स को उनके मकसद के आधार पर चार कैटेगरी में बांटा गया है. डायरेक्टर के हवाले से कहा गया, 'इस साल के अंदर हम यूनिट्स को ऑपरेशनल मकसद और टारगेट की खासियतों के हिसाब से उन सभी टाइप को चुनने और इस्तेमाल करने में मदद करेंगे.'
एक क्लस्टर बम दर्जनों से सैकड़ों छोटे विस्फोटक छोड़ता है, जिससे यह एक बड़े एरिया में कई टारगेट पर हमला कर सकता है. साउथ कोरिया की मिलिट्री ने कहा कि वह मिसाइल लॉन्च पर नजर रख रही थी, जिसे चोंगजू के नॉर्थ-वेस्ट काउंटी के पास के इलाके से येलो सी की ओर फायर किया गया था.
योनहाप के मुताबिक साउथ कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने टेस्ट के एक दिन बाद रविवार को कहा, 'साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच करीबी जानकारी शेयर करने के तहत (हमने) नॉर्थ कोरिया के मिसाइल लॉन्च से पहले जरूरी गतिविधिय को ट्रैक किया और तैयारी बनाए रखी.' साउथ कोरिया की मिलिट्री आमतौर पर नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होने के तुरंत बाद अनाउंस करती है.
सियोल में मौजूद कोरिया डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोरम के सेक्रेटरी-जनरल शिन जोंग-वू ने कहा कि मिसाइल ह्वासोंग-11 रा लग रही है. अप्रैल में नॉर्थ कोरिया ने ह्वासोंग-11 रा टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल पर लगे क्लस्टर बमों की टेस्टिंग की घोषणा की थी. योनहाप की रिपोर्ट के मुताबिक लॉन्च की देखरेख नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग-उन और उनकी बेटी जू-ए ने की थी.
शनिवार का टेस्ट ऐसे समय में हुआ है जब साउथ कोरिया, अमेरिका और जापान के टॉप डिप्लोमैट्स ने अटलांटा में अपनी तीन-तरफा बातचीत के दौरान नॉर्थ कोरिया को पूरी तरह से परमाणु निरस्त्रीकरण करने की फिर से मांग की है.
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने शनिवार को यह भी कहा कि अगर प्योंगयांग वॉशिंगटन और उसके साथियों की चिंता वाले मुद्दों पर बात करने को तैयार है, तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग-उन के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं. हालांकि, योनहाप के मुताबिक, दोनों नेताओं के बीच कोई मीटिंग तय नहीं हुई है.