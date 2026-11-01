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नॉर्थ कोरिया ने क्लस्टर बमों से लैस बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया, 32 एकड़ क्षेत्र को राख में बदलने की क्षमता

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

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सियोल: नॉर्थ कोरिया ने एक क्लस्टर-बम वॉरहेड का टेस्ट किया है जिसे बैलिस्टिक मिसाइलों पर लगाने के लिए डिजाइन किया गया है. योनहाप न्यूज एजेंसी ने अपने सरकारी मीडिया के हवाले से बताया कि वह इस साल के आखिर तक ऐसे कई तरह के वॉरहेड तैनात करेगा.

कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (KCNA) ने बताया कि नॉर्थ के मिसाइल एडमिनिस्ट्रेशन ने शनिवार को यह टेस्ट किया ताकि टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए बने क्लस्टर-बम वॉरहेड की युद्ध अनुकूलनशीलता और विनाशकारी क्षमता का पता लगाया जा सके.

कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने कहा, 'मिसाइल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत आने वाले रिसर्च इंस्टिट्यूट ने कन्फर्म किया है कि स्टैंडर्ड टाइप 2 क्लस्टर-बम वॉरहेड अपनी सबसे ज़्यादा डेंसिटी पावर से 12 से 13 हेक्टेयर के टारगेट एरिया को राख में बदलने में सक्षम है.' मिसाइल एडमिनिस्ट्रेशन के जनरल डायरेक्टर ने कहा कि क्लस्टर-बम वॉरहेड्स को उनके मकसद के आधार पर चार कैटेगरी में बांटा गया है. डायरेक्टर के हवाले से कहा गया, 'इस साल के अंदर हम यूनिट्स को ऑपरेशनल मकसद और टारगेट की खासियतों के हिसाब से उन सभी टाइप को चुनने और इस्तेमाल करने में मदद करेंगे.' एक क्लस्टर बम दर्जनों से सैकड़ों छोटे विस्फोटक छोड़ता है, जिससे यह एक बड़े एरिया में कई टारगेट पर हमला कर सकता है. साउथ कोरिया की मिलिट्री ने कहा कि वह मिसाइल लॉन्च पर नजर रख रही थी, जिसे चोंगजू के नॉर्थ-वेस्ट काउंटी के पास के इलाके से येलो सी की ओर फायर किया गया था.