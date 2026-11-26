ट्रंप की पहल को नजरअंदाज करने के बाद किम ने और परमाणु हथियार बनाने का संकल्प लिया
किम जोंग उन ने परमाणु बम के उत्पादन को तेज करने और उसकी तैनाती को बढ़ाने का आदेश दिया है.
Published : November 26, 2026 at 4:19 PM IST
सियोल : उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने परमाणु सामग्री का उत्पादन करने वाले प्रतिष्ठानों का दौरा किया और अधिक परमाणु हथियार बनाने का आह्वान किया. इससे पहले उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया एशिया यात्रा के दौरान उनसे मुलाकात करने की पेशकश को नजरअंदाज कर दिया था.
किम के इस बयान से एक बार फिर संकेत मिलता है कि वह अपने लगातार विकसित हो रहे परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं. साथ ही, वह परमाणु शक्ति संपन्न देश के रूप में उत्तर कोरिया की स्थिति और मजबूत करना चाहते हैं.
उत्तर कोरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी ‘कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी’ (केसीएनए) ने गुरुवार को बताया कि किम ने परमाणु सामग्री का उत्पादन करने वाले दो कारखानों का निरीक्षण किया, जिनमें से एक का हाल ही में उद्घाटन किया गया है, जबकि दूसरे का विस्तार किया जा रहा है.
केसीएनए की ओर से जारी तस्वीरों में किम और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ऐसी मशीनों की कतारों के बीच चलते नजर आए, जो परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले उच्च संवर्धित यूरेनियम के उत्पादन में प्रयुक्त सेंट्रीफ्यूज प्रतीत हो रही थीं. उन्होंने उन कक्षों का भी दौरा किया, जहां कथित तौर पर परमाणु हथियारों के मुखास्त्र प्रदर्शित किए गए थे. कुछ तस्वीरों को धुंधला कर दिया गया था.
उत्तर कोरिया ने 2010 में अपने प्रमुख योंगब्योन परमाणु परिसर का दौरा करने आए अमेरिकी विद्वानों को यूरेनियम संवर्धन केंद्र दिखाने के बाद कुछ ही मौकों पर ऐसे केंद्रों का खुलासा किया है. उत्तर कोरिया ने यह नहीं बताया कि किम ने इस सप्ताह जिन परमाणु सामग्री उत्पादन कारखानों का दौरा किया, वे कहां स्थित हैं.
केसीएनए के मुताबिक, किम ने कहा कि उनका हालिया निरीक्षण दौरा ‘‘कोरियाई प्रायद्वीप की ओर हर पल बढ़ रहे परमाणु खतरों’’ के मद्देनजर उत्तर कोरिया की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा था
केसीएनए के अनुसार, किम ने कहा, ‘‘हमारे पास परमाणु हथियार होने की वैधता और आवश्यकता तथा हमारी परमाणु क्षमता को गुणवत्ता एवं संख्यात्मक रूप से मजबूत करने की दिशा में जारी प्रयास एक ऐसी वास्तविकता हैं, जिन्हें अब बदला नहीं जा सकता.’’
किम ने युद्ध के मैदान में इस्तेमाल किए जाने वाले कम मारक क्षमता वाले परमाणु हथियारों को और विकसित करने का भी आह्वान किया. उन्होंने कहा कि विभिन्न सैन्य अभियानों के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में ऐसे हथियारों की तैनाती बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर कोरिया ‘‘सबसे खतरनाक शत्रु देश के साथ सीमा साझा करने की अपरिहार्य वास्तविकता’’ का सामना कर रहा है. उनका इशारा दक्षिण कोरिया की ओर था.
इस घटनाक्रम के बीच दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वह युद्ध के मैदान में इस्तेमाल किए जाने वाले परमाणु हथियारों के संबंध में किम की टिप्पणियों को गंभीरता से लेता है. मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका के साथ सैन्य गठबंधन के तहत दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया के परमाणु खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह सैन्य रूप से तैयार है.
दक्षिण कोरिया के ‘ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ’ ने केसीएनए द्वारा दी गई उत्तर कोरिया के परमाणु प्रतिष्ठानों संबंधी जानकारी का विश्लेषण साझा करने से इनकार करते हुए कहा कि यह दक्षिण कोरिया और अमेरिका की गोपनीय जानकारी है.
ट्रंप ने पिछले सप्ताह एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन की यात्रा के दौरान किम के साथ कूटनीतिक वार्ता बहाल करने की अपनी इच्छा दोहराई थी. हालांकि, दोनों नेताओं के बीच मुलाकात नहीं हो सकी और उत्तर कोरिया ने ट्रंप की पेशकश पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी.
ट्रंप ने इस सप्ताह ‘न्यूयॉर्क पोस्ट’ को दिए एक साक्षात्कार में इन अटकलों को खारिज किया कि किम ने बातचीत की उनकी पहल को ठुकरा दिया था. उन्होंने कहा, ‘‘नहीं, उन्होंने इसे नजरअंदाज नहीं किया. आप जानते हैं कि वहां कई नेता मौजूद थे... एक समय आएगा जब हम मुलाकात करेंगे... दरअसल, यह मुलाकात के लिए सही समय नहीं था. वे दो दिन बेहद व्यस्तता भरे थे.’’
ट्रंप ने यह भी दावा किया कि वह अपने पहले कार्यकाल के दौरान किम के साथ हुए पत्राचार को फिर से शुरू करके किसी भी समय उनके साथ कूटनीतिक वार्ता बहाल कर सकते हैं. हालांकि, उन्होंने स्वीकार किया कि दोनों नेताओं के बीच ‘‘हाल में’’ कोई पत्राचार नहीं हुआ है.
किम पूर्व में कह चुके हैं कि यदि अमेरिका उनके देश के प्रति अपनी ‘‘शत्रुतापूर्ण नीति’’ छोड़ देता है और उत्तर कोरिया के परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होने के दर्जे का सम्मान करता है, तो वह फिर से बातचीत के लिए तैयार हो सकते हैं.
विशेषज्ञों का कहना है कि किम का उद्देश्य उत्तर कोरिया को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में अंतरराष्ट्रीय मान्यता दिलाना है, ताकि वह अपने देश पर लगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाने की मांग कर सकें.
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