उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार FATF की काली सूची में बने रहेंगे

पेरिस: फाइनेंशियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की ब्लैक लिस्ट में उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार बने रहेंगे. एफएटीएफ टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ वैश्विक निगरानी संस्था है. एफएटीएफ ने इन देशों की व्यवस्थाओं में गंभीर खामियों के लिए कॉल फॉर एक्शन वाले क्षेत्राधिकार के रूप में ब्लैक लिस्ट में रखना जारी रखा है.

एफएटीएफ ने इन देशों को अवैध वित्तीय गतिविधियों से निपटने में लगातार विफलता के कारण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण खतरा बताया है. एफएटीएफ नियमित रूप से अपनी सूची में संशोधन करता है लेकिन उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार अभी भी इसमें बने हुए हैं. इन देशों की सार्वजनिक सूची वित्तीय संस्थानों को इनसे संसाधन हटाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है. इससे घरेलू संस्थाओं पर एफएटीएफ मानकों का पालन करने के लिए नियमों में सुधार करने का दबाव बढ़ सकता है.

टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने की अपनी कार्ययोजना पर पर्याप्त प्रगति न कर पाने के कारण म्यांमार को अक्टूबर 2022 में ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया था. एफएटीएफ इन देश से अपनी कमियों को दूर करने का आग्रह कर रहा है और यह भी कहा है कि अगर अक्टूबर 2025 तक कोई और प्रगति नहीं हुई तो जवाबी कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है.

बयान में कहा गया, 'अक्टूबर 2022 में प्रगति की निरंतर कमी और कार्य योजना की समय सीमा से एक वर्ष बाद भी इसके अधिकांश कार्य-वस्तुओं पर ध्यान नहीं दिए जाने को देखते हुए एफएटीएफ ने निर्णय लिया कि इसकी प्रक्रियाओं के अनुरूप आगे की कार्रवाई आवश्यक है. एफएटीएफ अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों से म्यांमार से उत्पन्न होने वाले जोखिम के अनुपात में उचित परिश्रम के उपाय लागू करने का आह्वान करता है.'

म्यांमार ने हाल ही में जब्त की गई संपत्तियों के प्रबंधन के संबंध में प्रगति की है ताकि जब्ती होने तक उनका मूल्य सुरक्षित रखा जा सके. लेकिन म्यांमार को अपनी रणनीतिक कमियों को दूर करने के लिए एफएटीएफ कार्य योजना को लागू करने के लिए तत्काल काम करना चाहिए.

संगठन ने म्यांमार से कानून प्रवर्तन प्राधिकारियों (एलईए) की जांच में वित्तीय खुफिया जानकारी के उपयोग को बढ़ाने, वित्तीय खुफिया इकाई द्वारा परिचालन विश्लेषण और प्रसार को बढ़ाने, यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि इनसे जुड़े मामलों की जांच जोखिमों के अनुरूप किया जाए. अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच का प्रदर्शन करें.