उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार FATF की काली सूची में बने रहेंगे
एफएटीएफ ने ईरान, उत्तर कोरिया, म्यामार को वैश्विक वित्तीय व्यवस्था के लिए खतरा बताया. सरकार टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने में नाकाम रही.
Published : October 25, 2025 at 7:29 AM IST
पेरिस: फाइनेंशियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की ब्लैक लिस्ट में उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार बने रहेंगे. एफएटीएफ टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ वैश्विक निगरानी संस्था है. एफएटीएफ ने इन देशों की व्यवस्थाओं में गंभीर खामियों के लिए कॉल फॉर एक्शन वाले क्षेत्राधिकार के रूप में ब्लैक लिस्ट में रखना जारी रखा है.
एफएटीएफ ने इन देशों को अवैध वित्तीय गतिविधियों से निपटने में लगातार विफलता के कारण अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण खतरा बताया है. एफएटीएफ नियमित रूप से अपनी सूची में संशोधन करता है लेकिन उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार अभी भी इसमें बने हुए हैं. इन देशों की सार्वजनिक सूची वित्तीय संस्थानों को इनसे संसाधन हटाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है. इससे घरेलू संस्थाओं पर एफएटीएफ मानकों का पालन करने के लिए नियमों में सुधार करने का दबाव बढ़ सकता है.
टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने की अपनी कार्ययोजना पर पर्याप्त प्रगति न कर पाने के कारण म्यांमार को अक्टूबर 2022 में ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया था. एफएटीएफ इन देश से अपनी कमियों को दूर करने का आग्रह कर रहा है और यह भी कहा है कि अगर अक्टूबर 2025 तक कोई और प्रगति नहीं हुई तो जवाबी कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है.
बयान में कहा गया, 'अक्टूबर 2022 में प्रगति की निरंतर कमी और कार्य योजना की समय सीमा से एक वर्ष बाद भी इसके अधिकांश कार्य-वस्तुओं पर ध्यान नहीं दिए जाने को देखते हुए एफएटीएफ ने निर्णय लिया कि इसकी प्रक्रियाओं के अनुरूप आगे की कार्रवाई आवश्यक है. एफएटीएफ अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों से म्यांमार से उत्पन्न होने वाले जोखिम के अनुपात में उचित परिश्रम के उपाय लागू करने का आह्वान करता है.'
म्यांमार ने हाल ही में जब्त की गई संपत्तियों के प्रबंधन के संबंध में प्रगति की है ताकि जब्ती होने तक उनका मूल्य सुरक्षित रखा जा सके. लेकिन म्यांमार को अपनी रणनीतिक कमियों को दूर करने के लिए एफएटीएफ कार्य योजना को लागू करने के लिए तत्काल काम करना चाहिए.
संगठन ने म्यांमार से कानून प्रवर्तन प्राधिकारियों (एलईए) की जांच में वित्तीय खुफिया जानकारी के उपयोग को बढ़ाने, वित्तीय खुफिया इकाई द्वारा परिचालन विश्लेषण और प्रसार को बढ़ाने, यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि इनसे जुड़े मामलों की जांच जोखिमों के अनुरूप किया जाए. अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच का प्रदर्शन करें.
म्यांमार अपनी पूर्ण कार्ययोजना पूरी होने तक कार्रवाई के आह्वान वाले देशों की सूची में बना रहेगा. ईरान ने अपनी एफएटीएफ कार्ययोजना पूरी नहीं की है, जो 2018 में समाप्त हो गई थी. अक्टूबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र के टेरर फंडिंग सम्मेलन से संबंधित एक कानून की पुष्टि सहित कुछ विधायी कदमों के बावजूद, एफएटीएफ का कहना है कि प्रमुख कमियाँ अभी भी दूर नहीं हुई हैं.
एफएटीएफ ने एक आधिकारिक बयान में बताया कि फरवरी 2020 से ईरान ने जनवरी, अगस्त और दिसंबर 2024, तथा अगस्त 2025 में अपनी कार्ययोजना की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया है.
आगे कहा कि ईरान ने अपने परमाणु अप्रसार दायित्वों का पालन नहीं किया. इसके लिए ईरान से आग्रह किया गया. एफएटीएफ ने लगातार उत्तर कोरिया के सामूहिक विनाश के हथियारों (डब्ल्यूएमडी) के प्रसार और उनके वित्तपोषण से संबंधित इसकी अवैध गतिविधियों से उत्पन्न गंभीर खतरों पर चिंता जताई है.
टास्क फोर्स ने ब्लैकलिस्ट में शामिल देशों से यूएनएससी प्रस्तावों के अनुसार लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों को लागू करने, उत्तर कोरियाई बैंकों के साथ संवाददाता संबंधों को समाप्त करने, अपने देशों में डीपीआरके बैंकों की किसी भी सहायक कंपनी या शाखा को बंद करने और डीपीआरके के व्यक्तियों के साथ व्यावसायिक संबंधों और वित्तीय लेनदेन को सीमित करने का आह्वान किया है.
उल्लेखनीय है कि अल्जीरिया, अंगोला, बुल्गारिया, बुर्किना फासो, कैमरून, कोट डी आइवर, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, लाओ पीडीआर, मोनाको, मोजाम्बिक, नामीबिया, नेपाल, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण सूडान, सीरिया, वेनेजुएला और वियतनाम सहित विभिन्न देशों की प्रगति की भी एफएटीएफ द्वारा 2025 से समीक्षा की गई है. इस बीच, बुर्किना फासो, मोजाम्बिक, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका को ग्रे सूची से हटा दिया गया.