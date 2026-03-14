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पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइल, अमेरिका के खिलाफ सैन्य प्रदर्शन

सियोल: पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच उत्तर कोरिया ने कथित तौर पर मिसाइल का परीक्षण किया है. कोरिया की मिलिट्री ने शनिवार को कहा कि उत्तर कोरिया ने समुद्र की ओर कम से कम एक प्रोजेक्टाइल फायर किया. दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि हथियार बैलिस्टिक था या नहीं या वह कितनी दूर तक गया.

यह परीक्षण ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया हजारों सैनिकों के साथ अपनी सालाना स्प्रिंग जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, जबकि ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ युद्ध को बढ़ा रहा है.

उत्तर कोरिया लंबे समय से अपने ड्रिल को हमले की रिहर्सल बताता रहा है और अक्सर इसका इस्तेमाल अपने सैन्य प्रदर्शन या हथियारों की टेस्टिंग को बढ़ाने के बहाने के तौर पर करता है.

इससे पहले, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन की ताकतवर बहन द्वारा मंगलवार को वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरनाक समय पर अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज रखने के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया की आलोचना की थी और चेतावनी दी थी कि उत्तर कोरिया की सुरक्षा के लिए किसी भी चुनौती के "भयानक नतीजे" होंगे.

11 दिन की फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज, जो 19 मार्च तक चलेगी, अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेनाओं द्वारा की जाने वाली द्विवार्षिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज में से एक है.