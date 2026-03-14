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पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइल, अमेरिका के खिलाफ सैन्य प्रदर्शन

अमेरिका और दक्षिण कोरिया हजारों सैनिकों के साथ अपनी सालाना स्प्रिंग जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, जबकि ईरान युद्ध बढ़ता जा रहा है.

North Korea fires unidentified projectile toward sea amid Middle East Conflict
उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन (AP)
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By AP (Associated Press)

Published : March 14, 2026 at 12:31 PM IST

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सियोल: पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच उत्तर कोरिया ने कथित तौर पर मिसाइल का परीक्षण किया है. कोरिया की मिलिट्री ने शनिवार को कहा कि उत्तर कोरिया ने समुद्र की ओर कम से कम एक प्रोजेक्टाइल फायर किया. दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि हथियार बैलिस्टिक था या नहीं या वह कितनी दूर तक गया.

यह परीक्षण ऐसे समय में हुआ जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया हजारों सैनिकों के साथ अपनी सालाना स्प्रिंग जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, जबकि ट्रंप प्रशासन ईरान के खिलाफ युद्ध को बढ़ा रहा है.

उत्तर कोरिया लंबे समय से अपने ड्रिल को हमले की रिहर्सल बताता रहा है और अक्सर इसका इस्तेमाल अपने सैन्य प्रदर्शन या हथियारों की टेस्टिंग को बढ़ाने के बहाने के तौर पर करता है.

इससे पहले, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन की ताकतवर बहन द्वारा मंगलवार को वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरनाक समय पर अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज रखने के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया की आलोचना की थी और चेतावनी दी थी कि उत्तर कोरिया की सुरक्षा के लिए किसी भी चुनौती के "भयानक नतीजे" होंगे.

11 दिन की फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज, जो 19 मार्च तक चलेगी, अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेनाओं द्वारा की जाने वाली द्विवार्षिक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज में से एक है.

ज्यादातर कंप्यूटर-सिम्युलेटेड ड्रिल्स को सहयोगी देशों की संयुक्त सैन्य परिचालन क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है, साथ ही इसमें बदलते युद्ध की स्थिति और सुरक्षा चुनौतियों को भी शामिल किया गया है.

फ्रीडम शील्ड के साथ वॉरियर शील्ड नाम का एक फील्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होगा.

उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करने के लिए कूटनीति फिर से शुरू करने के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया की अपील को बार-बार मना किया है. 2019 में किम की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ दूसरी बैठक बेनतीजा रहने के बाद बातचीत पटरी से उतर गई थी.

किम ने रूस को अपनी विदेश नीति की प्राथमिकता बनाया है, यूक्रेन में मॉस्को की लड़ाई में मदद के लिए हजारों सैनिक और बड़ी मात्रा में मिलिट्री इक्विपमेंट भेजे हैं, शायद मदद और मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बदले में.

यह भी पढ़ें- Iran War: अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 2500 नौसैनिक और युद्धपोत भेजने का दिया आदेश

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