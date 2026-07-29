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ईरान ने कहा- अमेरिका की शर्तों पर नहीं झुकेंगे, बातचीत का कोई प्लान नहीं

तेहरान: ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री काजम गरीबाबादी ने मंगलवार को कहा कि तेहरान का अमेरिका के साथ बातचीत करने का कोई प्लान नहीं है. साथ ही कहा कि ओमान के साथ बातचीत 'स्टेप बाय स्टेप' चल रही है, लेकिन ईरान अमेरिका को बातचीत की शर्तें तय नहीं करने देगा.

स्टेट टीवी को दिए एक इंटरव्यू में जिसे अल जजीरा ने दिखाया गरीबाबादी ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका यह नहीं चुन सकता कि उसे कब लड़ाई करनी है या डिप्लोमेसी करनी है. गरीबाबादी ने कहा, 'हमें अमेरिका को जब चाहे लड़ने और जब चाहे बातचीत की टेबल पर बैठने की आदत नहीं डालनी चाहिए.' उन्होंने दावा किया कि यह वॉशिंगटन ही था जिसने लड़ाई खत्म करने की अपील करते हुए मैसेज भेजे थे.'

उन्होंने यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जवाब में कही, जिन्होंने कहा था कि अमेरिका ने ईरान पर अपने हालिया मिलिट्री हमले तब रोक दिए जब तेहरान ने हमसे बहुत प्यार से कहा, 'प्लीज रुको, चलो मिलते हैं' और चेतावनी दी कि अगर दोनों पक्ष नए सीजफायर एग्रीमेंट पर नहीं पहुंचते हैं तो हमले फिर से शुरू हो सकते हैं.

अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने आगे दोहराया कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट के जरिए दूसरे दक्षिणी शिपिंग रूट को मान्यता देने से इनकार करता है, और कहा कि सभी माइन हटाने के ऑपरेशन सिर्फ तेहरान के पास होने चाहिए. सख्त रवैया और भी बढ़ा. प्रेस टीवी द्वारा हाईलाइट की गई बातों में गरीबाबादी ने बाहरी नेवी फ़ोर्स के प्रति आक्रामक रवैया अपनाया और चेतावनी दी कि जरूरी पानी के रास्ते में किसी भी विदेशी दखल का सीधा मिलिट्री जवाब दिया जाएगा.

यूरोपीय जहाजों पर हमले की चेतावनी दी

गरीबाबादी ने सरकारी टीवी को दिए एक इंटरव्यू में कहा, 'कोई भी यूरोपियन नेवी का जहाज जो होर्मुज स्ट्रेट के पास आएगा, वह हमारे लिए एक सही टारगेट होगा.' प्रेस टीवी के मुताबिक सीनियर डिप्लोमैट ने यह बात उन खबरों के बीच कही, जिनमें कहा गया था कि कुछ यूरोपियन देश होर्मुज को फिर से खोलने की अमेरिका की बेताब कोशिशों में शामिल होने का फैसला कर सकते हैं.