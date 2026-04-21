ETV Bharat / international

अभी तक कोई भी ईरानी राजनयिक प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद नहीं गया है: IRIB

अल अरबिया की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को एक ही समय पर पाकिस्तानी राजधानी में पहुंचने की उम्मीद है.

Iranian delegation Islamabad
पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता को लेकर बने प्रेस सेंटर का बाहरी दृश्य (IANS)
author img

By ANI

Published : April 21, 2026 at 2:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

तेहरान: ईरान के सरकारी प्रसारक 'इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग' (IRIB) ने कहा है कि ईरान का कोई भी राजनयिक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद नहीं गया है. इसके साथ ही उसने इस तरह की किसी भी आवाजाही की खबरों को खारिज कर दिया है.

एक बयान में ब्रॉडकास्टर ने पाकिस्तान में किसी भी ईरानी प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी से साफ तौर पर इनकार किया. बयान में कहा गया, 'कोई भी ईरानी राजनयिक प्रतिनिधिमंडल चाहे वह मुख्य टीम हो या सहायक टीम, या फिर शुरुआती मिशन हो या फॉलो-अप मिशन अब तक इस्लामाबाद नहीं गया है.'

इस बीच अल अरबिया की एक रिपोर्ट के अनुसार जिसमें एक वरिष्ठ पाकिस्तानी सूत्र का हवाला दिया गया है अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को एक ही समय पर पाकिस्तानी राजधानी में पहुँचने की उम्मीद है. यह क्षेत्रीय कूटनीति में किसी संभावित बड़ी सफलता का संकेत हो सकता है.

रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्ष लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने के उद्देश्य से होने वाली अहम बातचीत में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं. दोनों पक्षों का एक साथ पहुंचना ऐसे समय में हो रहा है, जब इस कूटनीतिक रोडमैप में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की गहरी दिलचस्पी है. हालाँकि, तेहरान की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है.

फिलहाल, ईरान ने इस खास घटनाक्रम की पुष्टि नहीं की है, जबकि ऐसी खबरें लगातार बढ़ रही हैं कि दोनों विरोधी पक्षों के बीच उच्च-स्तरीय बातचीत के लिए जगह तैयार कर ली गई है. हालाँकि, यह कूटनीतिक हलचल ऐसे समय में हो रही है, जब वॉशिंगटन की ओर से आक्रामक बयानबाजी का माहौल बना हुआ है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संघर्ष का बचाव करने के लिए अपने 'ट्रुथ सोशल' प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया और सोमवार को 50 मिनट के भीतर ही चार पोस्ट प्रकाशित किए.

इस दौरान उन्होंने डील न होने पर ईरानी पावर प्लांट्स को निशाना बनाने की धमकी दोहराई. उन्होंने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के असर की भी तारीफ की. इसे ईरान में न्यूक्लियर डस्ट साइट्स का पूरी तरह से सफाया बताया. तेहरान में प्रेसिडेंट की बातों का तुरंत विरोध हुआ, जिससे बातचीत से पहले का माहौल और मुश्किल हो गया. ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद गालिबफ ने अमेरिकी लीडर पर बातचीत की टेबल को सरेंडर की टेबल में बदलने की कोशिश करने का आरोप लगाया.

एक्स पर पोस्ट करते हुए गालिबफ ने जोर देकर कहा कि ईरान पर कोई जोर-जबरदस्ती नहीं चलेगी. उन्होंने कहा, 'हम धमकियों के साये में बातचीत स्वीकार नहीं करते और पिछले दो हफ़्तों में हमने युद्ध के मैदान में अपने नए पत्ते खोलने की तैयारी कर ली है.'

बढ़ते तनाव और ट्रंप के उन संकेतों के बावजूद कि मौजूदा संघर्ष-विराम (सीजफायर) को शायद आगे न बढ़ाया जाए, पर्दे के पीछे से कुछ संभावित कूटनीतिक हलचल के संकेत मिल रहे हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान के नए सर्वोच्च नेता, मोजतबा खामेनेई ने कथित तौर पर ईरानी वार्ताकार टीम को इस्लामाबाद जाने के लिए हरी झंडी दे दी है.

यह कदम बुधवार को होने वाली उच्च-स्तरीय बातचीत के एक नए दौर में किसी बड़ी सफलता की ओर इशारा करता है, भले ही संघर्ष-विराम की समय-सीमा नजदीक आने के साथ-साथ दोनों देश एक-दूसरे को धमकियां देना जारी रखे हुए हैं.

ये भी पढ़ें- अमेरिका-ईरान युद्धविराम, दूसरे दौर की वार्ता के लिए वेंस मंगलवार को इस्लामाबाद जा सकते हैं: रिपोर्ट

TAGGED:

IRIB
US IRAN CEASEFIRE
US ISRAEL IRAN WAR
अमेरिका ईरान वार्ता
IRANIAN DELEGATION ISLAMABAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.