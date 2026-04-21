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अभी तक कोई भी ईरानी राजनयिक प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद नहीं गया है: IRIB

पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता को लेकर बने प्रेस सेंटर का बाहरी दृश्य ( IANS )

तेहरान: ईरान के सरकारी प्रसारक 'इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग' (IRIB) ने कहा है कि ईरान का कोई भी राजनयिक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद नहीं गया है. इसके साथ ही उसने इस तरह की किसी भी आवाजाही की खबरों को खारिज कर दिया है.

एक बयान में ब्रॉडकास्टर ने पाकिस्तान में किसी भी ईरानी प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी से साफ तौर पर इनकार किया. बयान में कहा गया, 'कोई भी ईरानी राजनयिक प्रतिनिधिमंडल चाहे वह मुख्य टीम हो या सहायक टीम, या फिर शुरुआती मिशन हो या फॉलो-अप मिशन अब तक इस्लामाबाद नहीं गया है.'

इस बीच अल अरबिया की एक रिपोर्ट के अनुसार जिसमें एक वरिष्ठ पाकिस्तानी सूत्र का हवाला दिया गया है अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को एक ही समय पर पाकिस्तानी राजधानी में पहुँचने की उम्मीद है. यह क्षेत्रीय कूटनीति में किसी संभावित बड़ी सफलता का संकेत हो सकता है.

रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्ष लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने के उद्देश्य से होने वाली अहम बातचीत में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं. दोनों पक्षों का एक साथ पहुंचना ऐसे समय में हो रहा है, जब इस कूटनीतिक रोडमैप में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की गहरी दिलचस्पी है. हालाँकि, तेहरान की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है.

फिलहाल, ईरान ने इस खास घटनाक्रम की पुष्टि नहीं की है, जबकि ऐसी खबरें लगातार बढ़ रही हैं कि दोनों विरोधी पक्षों के बीच उच्च-स्तरीय बातचीत के लिए जगह तैयार कर ली गई है. हालाँकि, यह कूटनीतिक हलचल ऐसे समय में हो रही है, जब वॉशिंगटन की ओर से आक्रामक बयानबाजी का माहौल बना हुआ है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संघर्ष का बचाव करने के लिए अपने 'ट्रुथ सोशल' प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया और सोमवार को 50 मिनट के भीतर ही चार पोस्ट प्रकाशित किए.