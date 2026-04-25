ETV Bharat / international

अराघची की यात्रा के दौरान इस्लामाबाद में ईरान-अमेरिका वार्ता की कोई योजना नहीं: ईरानी विदेश मंत्रालय

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस यात्रा के दौरान ईरान और अमेरिका के बीच किसी भी सीधी बैठक की योजना नहीं है. एक्स पर एक पोस्ट में बगाई ने लिखा, 'हम एक आधिकारिक यात्रा के लिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंचे हैं. विदेश मंत्री अराघची, अमेरिकी थोपे गए आक्रामक युद्ध को समाप्त करने और हमारे क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए पाकिस्तान के चल रहे मध्यस्थता और सद्भावना प्रयासों के सिलसिले में पाकिस्तानी उच्च-स्तरीय अधिकारियों से मुलाकात करेंगे.'

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देने के प्रयासों के बीच, विदेश मंत्री अब्बास अराघची के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तानी नेताओं के साथ बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंच गया है.

तेहरान: ईरान के विदेश मंत्रालय ने शनिवार (स्थानीय समय) को कहा कि विदेश मंत्री अब्बास अराघची के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल की चल रही यात्रा के दौरान इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ कोई बातचीत निर्धारित नहीं है.

हम एक आधिकारिक दौरे के लिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुँच गए हैं. विदेश मंत्री अराघची, अमेरिका द्वारा थोपे गए आक्रामक युद्ध को समाप्त करने और हमारे क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए पाकिस्तान द्वारा जारी मध्यस्थता और सद्भावना प्रयासों के संदर्भ में, वहाँ के उच्च-स्तरीय अधिकारियों से मुलाक़ात करेंगे.

पोस्ट में लिखा, 'ईरान और अमेरिका के बीच कोई मीटिंग प्लान नहीं है. ईरान के ऑब्जर्वेशन पाकिस्तान को बता दिए जाएंगे.' एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची शुक्रवार (लोकल टाइम) को इस्लामाबाद, पाकिस्तान पहुंचे. इससे तेहरान और अमेरिका के बीच नए सिरे से शांति बातचीत की उम्मीद बढ़ गई है.

अपने दौरे के दौरान अराघची के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर के साथ मीटिंग करने की उम्मीद है. ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई भी इस ट्रिप पर उनके साथ हैं. रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में रुकने के बाद ईरानी विदेश मंत्री अपने रीजनल टूर के हिस्से के तौर पर मस्कट और मॉस्को जाएंगे.

यह दौरा व्हाइट हाउस की उस घोषणा के बाद हो रहा है, जिसमें कहा गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तेहरान से जुड़ी बातचीत के लिए विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और वरिष्ठ सलाहकार जेरेड कुशनर को पाकिस्तान भेजेंगे. यह कदम बातचीत को आगे बढ़ाने की एक नई पहल का संकेत है.

इससे पहले व्हाइट हाउस ने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जुड़ी चर्चाओं के लिए विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और वरिष्ठ सलाहकार जेरेड कुशनर को पाकिस्तान भेजने का फैसला किया है. इसके साथ ही वाशिंगटन ने तेहरान के साथ संभावित कूटनीतिक जुड़ाव का भी संकेत दिया है.