नीरव मोदी की नई चाल, ब्रिटेन में प्रत्यर्पण मामले को फिर से खोलने की मांग की
नीरव मोदी ने याचिका में कहा कि भारत में जांच एजेंसियों द्वारा पूछताछ के दौरान उन्हें 'यातना दिए जाने का खतरा' है.
By PTI
Published : March 18, 2026 at 12:09 PM IST
लंदन: भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की उस अर्जी पर सुनवाई लंदन के हाईकोर्ट में पूरी हो गई, जिसमें उन्होंने अपने प्रत्यर्पण की अपील को दोबारा खोलने की अनुमति मांगी थी. इस दौरान यह दावा किया गया कि भारत में जांच एजेंसियों द्वारा पूछताछ के दौरान उन्हें 'यातना दिए जाने का वास्तविक खतरा' है.
रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की अध्यक्षता कर रहे लॉर्ड जेरेमी स्टुअर्ट-स्मिथ और जस्टिस रॉबर्ट जे ने मंगलवार को दिन भर चली सुनवाई के अंत में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. यह मामला नीरव मोदी और भारत से आए भारतीय अधिकारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. हम जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाएंगे, स्टुअर्ट-स्मिथ ने कहा, क्योंकि दो दिनों तक चलने वाली यह सुनवाई तय समय से पहले ही पूरी हो गई.
भारत में लगभग 2 अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) लोन घोटाले के मामले में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर मुकदमा चलाने के लिए नीरव मोदी (54) को भारत लाने का प्रयास किया जा रहा है. वह उत्तरी लंदन की पेंटनविले जेल से वीडियो लिंक के जरिए कोर्ट में पेश हुआ.
उसके वकीलों ने संजय भंडारी के प्रत्यर्पण मामले पर काफी जोर दिया, संजय भंडारी रक्षा क्षेत्र का एक सलाहकार है जिस पर टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था और जिसे पिछले साल मानवाधिकारों के आधार पर प्रत्यर्पण जमानत से रिहा कर दिया गया था.
कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) ने उस मामले को फिर से खोलने के आधारों का विरोध किया जिसमें लगभग छह साल पहले नीरव के प्रत्यर्पण का आदेश दिया गया था. नीरव के बैरिस्टर एडवर्ड फिट्जगेराल्ड केसी ने दलील दी कि प्रत्यर्पण से अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या भारत में पूछताछ के दौरान यातना का वास्तविक खतरा है.
उन्होंने भारत सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों को भी कमतर दिखाने की कोशिश की और उन्हें 'न तो पर्याप्त और न ही विश्वसनीय' बताया, उनका तर्क था कि ये आश्वासन इस हीरे के कारोबारी के खिलाफ अतिरिक्त गैर-जमानती वारंट जारी होने की संभावना से पैदा होने वाले जोखिम से निपटने के लिए काफी नहीं हैं.
उन्होंने आरोप लगाया कि उनके क्लाइंट को मुंबई की आर्थर रोड जेल से गुजरात भी ले जाया जा सकता है, ताकि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) के अलावा दूसरी एजेंसियाँ भी उनसे पूछताछ कर सकें. सीपीएस बैरिस्टर हेलेन मैल्कम केसी ने भारत के इस पक्ष को सामने रखा कि नीरव की अर्जी न सिर्फ तय समय के बाद दायर की गई थी, बल्कि वह एक 'झूठे आधार' पर भी आधारित थी.
उन्होंने कोर्ट से अपील की कि वह 'सामान्य बुद्धि वाला नजरिया' अपनाए, क्योंकि यह मामला 'पूरी तरह से असाधारण है और इसमें सुरक्षा के अहम पहलू मौजूद हैं', जो यह पक्का करेंगे कि भारत सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों का उल्लंघन न हो – खासकर इसलिए भी, क्योंकि ऐसा होने पर भारत और ब्रिटेन के बीच भविष्य की प्रत्यर्पण प्रक्रियाओं पर बुरा असर पड़ सकता है.
इस सुझाव के बारे में कि दी गई जमानतों से गुपचुप तरीके से मुकरा जा सकता है, एनडीएम (नीरव दीपक मोदी) और उनके केस की हाई-प्रोफाइल प्रकृति इसे एक अवास्तविक प्रस्ताव बनाती है,' अदालत के दस्तावेज़ों में यह कहा गया है. अगर इस हफ़्ते की सुनवाई के बाद अपील करने की अनुमति नहीं मिलती है, तो भारत में मुकदमा शुरू होने से पहले मुंबई की आर्थर रोड जेल में नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ होने की उम्मीद है.
भारत में नीरव मोदी के खिलाफ तीन तरह की आपराधिक कार्यवाही चल रही है. पीएनबी धोखाधड़ी का सीबीआई केस, उस धोखाधड़ी से मिली रकम की कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा ईडी केस और तीसरी आपराधिक कार्यवाही जिसमें सीबीआई की कार्यवाही के दौरान सबूतों और गवाहों के साथ कथित छेड़छाड़ का आरोप है.
अप्रैल 2021 में तत्कालीन ब्रिटेन गृह सचिव प्रीति पटेल ने उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया केस साबित होने के बाद भारतीय अदालतों में इन आरोपों का सामना करने के लिए उनके प्रत्यर्पण का आदेश दिया था. तब से नीरव मोदी ने ब्रिटेन की अदालतों में जमानत के लिए कई असफल अर्जियाँ और अपीलें दायर की है.