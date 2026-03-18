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नीरव मोदी की नई चाल, ब्रिटेन में प्रत्यर्पण मामले को फिर से खोलने की मांग की

नीरव मोदी (फाइल फोटो) ( ANI )

By PTI 4 Min Read

लंदन: भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की उस अर्जी पर सुनवाई लंदन के हाईकोर्ट में पूरी हो गई, जिसमें उन्होंने अपने प्रत्यर्पण की अपील को दोबारा खोलने की अनुमति मांगी थी. इस दौरान यह दावा किया गया कि भारत में जांच एजेंसियों द्वारा पूछताछ के दौरान उन्हें 'यातना दिए जाने का वास्तविक खतरा' है. रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की अध्यक्षता कर रहे लॉर्ड जेरेमी स्टुअर्ट-स्मिथ और जस्टिस रॉबर्ट जे ने मंगलवार को दिन भर चली सुनवाई के अंत में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. यह मामला नीरव मोदी और भारत से आए भारतीय अधिकारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. हम जल्द से जल्द अपना फैसला सुनाएंगे, स्टुअर्ट-स्मिथ ने कहा, क्योंकि दो दिनों तक चलने वाली यह सुनवाई तय समय से पहले ही पूरी हो गई. भारत में लगभग 2 अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) लोन घोटाले के मामले में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर मुकदमा चलाने के लिए नीरव मोदी (54) को भारत लाने का प्रयास किया जा रहा है. वह उत्तरी लंदन की पेंटनविले जेल से वीडियो लिंक के जरिए कोर्ट में पेश हुआ. उसके वकीलों ने संजय भंडारी के प्रत्यर्पण मामले पर काफी जोर दिया, संजय भंडारी रक्षा क्षेत्र का एक सलाहकार है जिस पर टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था और जिसे पिछले साल मानवाधिकारों के आधार पर प्रत्यर्पण जमानत से रिहा कर दिया गया था. कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) ने उस मामले को फिर से खोलने के आधारों का विरोध किया जिसमें लगभग छह साल पहले नीरव के प्रत्यर्पण का आदेश दिया गया था. नीरव के बैरिस्टर एडवर्ड फिट्जगेराल्ड केसी ने दलील दी कि प्रत्यर्पण से अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या भारत में पूछताछ के दौरान यातना का वास्तविक खतरा है. उन्होंने भारत सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों को भी कमतर दिखाने की कोशिश की और उन्हें 'न तो पर्याप्त और न ही विश्वसनीय' बताया, उनका तर्क था कि ये आश्वासन इस हीरे के कारोबारी के खिलाफ अतिरिक्त गैर-जमानती वारंट जारी होने की संभावना से पैदा होने वाले जोखिम से निपटने के लिए काफी नहीं हैं.